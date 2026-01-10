Colombia

Petro volvió a proponer una constituyente en varios países para conformar la Gran Colombia de Simón Bolívar: “Seriamos una potencia”

El mandatario colombiano señaló que la unión de Estados latinoamericanos impulsaría el desarrollo económico y social en la región

Guardar
Petro volvió a proponer una
Petro volvió a proponer una constituyente en varios países para conformar la Gran Colombia de Simón Bolívar - crédito @infopresidencia/X

El 10 de enero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, propuso la reconstrucción de la Gran Colombia, un Estado que fundó en el siglo XIX Simón Bolívar, conformada actualmente por Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.

Según sus consideraciones, urge la necesidad de avanzar por voto constituyente hacia el objetivo de recrear esta unión postcolonial.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El jefe de Estado señaló
El jefe de Estado señaló que la unión de varios Estados Latinoamericanos impulsaría el desarrollo económico y social en la región - crédito @petrogustavo/X

“Está es la Gran Colombia, era la idea de Bolívar y propongo por voto constituyente de la población, que la reconstruyamos como una confederación de Naciones autónomas(sic)”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

Para Petro, recrear la Gran Colombia se traduce en un avance social y político en el territorio latinoamericano, ya que impulsaría la economía, el comercio y la industrialización de los países que se unan a su propuesta.

A su vez, señaló que podrían centrar esfuerzos en la producción de energías limpias, la descarbonización y la tecnología de punto, lo que, en su opinión, mejoraría la movilidad y las comunicaciones.

Incluso, afirmó que podrían regirse como lo hace la Unión Europea o adoptar el modelo federal de Estados Unidos y, de esta manera, garantizar la autonomía territorial.

“Tendríamos unas políticas comunes en las materias que proponga el pueblo. Indudablemente la política comercial hacia la industrialiación y ser lo que es geográficamente un centro del mundo y de Latinoamérica. Un centro de energías limpias, del saber, de infraestructuras de alta tenología de movilidad y comunición. Sobre esas habría habría un parlamento grancolombiano, un tribunal de justicia y consejo de gobierno, como en la Unión Europea o en los EEUU federales. Una potencial del turismo y de la conectividad del mundo (sic)”, indicó .

En reacción, Claudia López, aspirante a la Presidencia, calificó de desmedida la idea de Petro, sugiriendo que debería ocuparse en trabajar por el país en vez de dejar fluir su imaginación.

Incluso, señaló que sería mejor que concentre sus esfuerzos en prepararse para la reunión que tendrá con el presidente Donald Trump para mejorar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Claudia López criticó la propuesta
Claudia López criticó la propuesta de Petro de reunir la Gran Colombia - crédito @ClaudiaLopez/X

“Presidente, ponga los pies en la tierra, y ya que está tan mansito después de la llamada, dedíquese a preparar bien la reunión con Trump”, escribió López en su cuenta de X.

Para la exalcaldesa de Bogotá, el Gobierno nacional debe de adquirir una posición más dura frente al régimen chavista, liderado por Delcy Rodríguez, en el que permanecen políticos cercanos a Nicolás Maduro como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino.

“Lo que necesita Colombia es que usted deje toda connivencia con el régimen criminal de Maduro, que hoy sigue vivo con Delcy, Padrino y Diosdado”, propuso la aspirante presidencial.

En ese mismo sentido, sugirió romper todo tipo de relación con Venezuela, puesto que existen pruebas de que los líderes del vecino país lideran una red ligada con el tráfico de estupefacientes a nivel mundial.

“Usted debe romper definitivamente con la dictadura mafiosa y criminal chavista y apoyar la democracia. Es lo menos que le van a exigir en la cita en Estados Unidos y en las urnas en Colombia”, advirtió.

La zona binacional entre Colombia y Venezuela enfrenta una 'tensa calma'. Claudia López exploró cómo la posible salida del ELN de Venezuela representa tanto un grave riesgo de escalada de violencia como una oportunidad única para la inteligencia y la fuerza pública colombiana - crédito @ClaudiaLopez/X

A la par, la exmandataria local, en una transmisión en vivo, atribuyó el aumento de la violencia en la región a la “complicidad” que, según ella, el régimen de Maduro habría otorgado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al permitir que estos grupos armados ilegales encontraran amparo y libertad de acción en ambos lados de la frontera.

“La situación de seguridad en el país es difícil y en la frontera con Venezuela se ha recrudecido en los últimos años, en parte, por la complicidad con que Maduro dejaba actuar al ELN”, afirmó Claudia López.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGran ColombiaConstituyenteVenezuelaEcuadorPanamaColombiaSimón BolivarLatinoaméricaColombia-Noticias

Más Noticias

Ciudadano danés deambulaba por las calles de Chía, Cundinamarca: Migración Colombia garantizó su salida segura del país

De acuerdo con lo que informó la entidad migratoria, el hombre había llegado al país en septiembre de 2025 de forma regular, pero se quedó de manera ilegal, al parecer, debido a su situación

Ciudadano danés deambulaba por las

Gobierno nacional, en plena emergencia económica, entregó multimillonario contrato a empresario que prestó avión a Petro en su campaña presidencial

La adjudicación, definida por Invías, quedó en manos de la Unión Temporal Transversal del Carare

Gobierno nacional, en plena emergencia

EN VIVO Deportivo Cali vs. Once Caldas, amistoso de preparación 2026: verdiblancos y manizaleños se miden por la Serie Colombia

Con la pretemporada cerca de finalizar, los Azucareros reciben al Blanco Blanco en un encuentro especial porque será la presentación de los refuerzos de ambas escuadras

EN VIVO Deportivo Cali vs.

Sin figura, fichajes ni Copa Libertadores: las claves del fracaso de Santa Fe en la venta de abonos

A pesar de que fue campeón en 2025, el club Cardenal apenas y supera los 2.000 planes de temporada hasta el momento

Sin figura, fichajes ni Copa

Jhon Jáder Durán le ganó la partida a Dávinson Sánchez: Fenerbahce es campeón de la Supercopa de Turquía

El delantero colombiano logró su primer título en su carrera profesional, pese a que no realizó un buen partido en Estambúl, al igual que el defensor central de los leones

Jhon Jáder Durán le ganó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo alerta por

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

Confirman la muerte de alias Polo, alfil de ‘Iván Mordisco’ en las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Disney+ Colombia: Estas son las

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Omar Murillo apareció en redes sociales tras conocerse su separación con Koral Costa: “En unas se gana, en otras se pierde”

Mike Bahía y Nanpa Básico apuestan por el amor real en el tema ‘Me Gustas’, su primera colaboración del 2026

Carla Giraldo fue objeto de “odios y amores” por su actitud en el lanzamiento de ‘La Casa de los famosos 3′: “Parece concursante”

Deportes

EN VIVO Deportivo Cali vs.

EN VIVO Deportivo Cali vs. Once Caldas, amistoso de preparación 2026: verdiblancos y manizaleños se miden por la Serie Colombia

Sin figura, fichajes ni Copa Libertadores: las claves del fracaso de Santa Fe en la venta de abonos

Jhon Jáder Durán le ganó la partida a Dávinson Sánchez: Fenerbahce es campeón de la Supercopa de Turquía

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los equipos para el sábado 10 de enero

Delegación venezolana fue expulsada del torneo formativo más famoso de Colombia: niños eran “chancuco”