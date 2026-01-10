Petro volvió a proponer una constituyente en varios países para conformar la Gran Colombia de Simón Bolívar: “Seriamos una potencia”

Petro volvió a proponer una constituyente en varios países para conformar la Gran Colombia de Simón Bolívar - crédito @infopresidencia/X

El 10 de enero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, propuso la reconstrucción de la Gran Colombia, un Estado que fundó en el siglo XIX Simón Bolívar, conformada actualmente por Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.

Según sus consideraciones, urge la necesidad de avanzar por voto constituyente hacia el objetivo de recrear esta unión postcolonial.

El jefe de Estado señaló que la unión de varios Estados Latinoamericanos impulsaría el desarrollo económico y social en la región - crédito @petrogustavo/X

“Está es la Gran Colombia, era la idea de Bolívar y propongo por voto constituyente de la población, que la reconstruyamos como una confederación de Naciones autónomas(sic)”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

Para Petro, recrear la Gran Colombia se traduce en un avance social y político en el territorio latinoamericano, ya que impulsaría la economía, el comercio y la industrialización de los países que se unan a su propuesta.

A su vez, señaló que podrían centrar esfuerzos en la producción de energías limpias, la descarbonización y la tecnología de punto, lo que, en su opinión, mejoraría la movilidad y las comunicaciones.

Incluso, afirmó que podrían regirse como lo hace la Unión Europea o adoptar el modelo federal de Estados Unidos y, de esta manera, garantizar la autonomía territorial.

“Tendríamos unas políticas comunes en las materias que proponga el pueblo. Indudablemente la política comercial hacia la industrialiación y ser lo que es geográficamente un centro del mundo y de Latinoamérica. Un centro de energías limpias, del saber, de infraestructuras de alta tenología de movilidad y comunición. Sobre esas habría habría un parlamento grancolombiano, un tribunal de justicia y consejo de gobierno, como en la Unión Europea o en los EEUU federales. Una potencial del turismo y de la conectividad del mundo (sic)”, indicó .

En reacción, Claudia López, aspirante a la Presidencia, calificó de desmedida la idea de Petro, sugiriendo que debería ocuparse en trabajar por el país en vez de dejar fluir su imaginación.

Incluso, señaló que sería mejor que concentre sus esfuerzos en prepararse para la reunión que tendrá con el presidente Donald Trump para mejorar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Claudia López criticó la propuesta de Petro de reunir la Gran Colombia - crédito @ClaudiaLopez/X

“Presidente, ponga los pies en la tierra, y ya que está tan mansito después de la llamada, dedíquese a preparar bien la reunión con Trump”, escribió López en su cuenta de X.

Para la exalcaldesa de Bogotá, el Gobierno nacional debe de adquirir una posición más dura frente al régimen chavista, liderado por Delcy Rodríguez, en el que permanecen políticos cercanos a Nicolás Maduro como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino.

“Lo que necesita Colombia es que usted deje toda connivencia con el régimen criminal de Maduro, que hoy sigue vivo con Delcy, Padrino y Diosdado”, propuso la aspirante presidencial.

En ese mismo sentido, sugirió romper todo tipo de relación con Venezuela, puesto que existen pruebas de que los líderes del vecino país lideran una red ligada con el tráfico de estupefacientes a nivel mundial.

“Usted debe romper definitivamente con la dictadura mafiosa y criminal chavista y apoyar la democracia. Es lo menos que le van a exigir en la cita en Estados Unidos y en las urnas en Colombia”, advirtió.

La zona binacional entre Colombia y Venezuela enfrenta una 'tensa calma'. Claudia López exploró cómo la posible salida del ELN de Venezuela representa tanto un grave riesgo de escalada de violencia como una oportunidad única para la inteligencia y la fuerza pública colombiana - crédito @ClaudiaLopez/X

A la par, la exmandataria local, en una transmisión en vivo, atribuyó el aumento de la violencia en la región a la “complicidad” que, según ella, el régimen de Maduro habría otorgado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al permitir que estos grupos armados ilegales encontraran amparo y libertad de acción en ambos lados de la frontera.

“La situación de seguridad en el país es difícil y en la frontera con Venezuela se ha recrudecido en los últimos años, en parte, por la complicidad con que Maduro dejaba actuar al ELN”, afirmó Claudia López.