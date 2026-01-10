Ministra de Ciencias denunció penalmente a exviceministro de Duque y este respondió con duros cuestionamientos: “Gobierno de corruptos y bandidos”

Olaya informó que el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación - crédito @vicsaavedraM/X y Cristian Garavito/Presidencia de la República

El exviceministro del Gobierno de Iván Duque, Víctor Saavedra, cuestionó públicamente a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, después de que la funcionaria anunciara la interposición de una querella penal en su contra por los delitos de injuria y calumnia agravadas.

La respuesta del exfuncionario se dio a través de su cuenta en X, donde formuló una serie de preguntas relacionadas con una convocatoria de inteligencia artificial y reafirmó señalamientos de corrupción contra el actual Gobierno.

El pronunciamiento de Saavedra se conoció horas después de que Olaya informara que había acudido a la justicia por lo que calificó como afirmaciones falsas y acusaciones sin sustento difundidas de manera reiterada en redes sociales. Según la ministra, los mensajes del exviceministro afectaron su buen nombre, su trayectoria profesional y la institucionalidad que representa.

En su publicación, Saavedra señaló que esperaba que la ministra pudiera explicar al país varios aspectos del proceso de la convocatoria en cuestión y concluyó su mensaje con la frase: “Me reafirmo en el sentido de que este es un gobierno corrupto. (…) En Colombia no se puede criminalizar la denuncia”.

Las preguntas del exviceministro sobre la convocatoria de IA

Saavedra formuló nueve preguntas dirigidas a la ministra sobre una convocatoria de inteligencia artificial del Ministerio de Ciencia - crédito Colprensa

En el mensaje divulgado en X, Saavedra dirigió a la ministra Olaya un cuestionario de nueve puntos, enfocado en la formulación, evaluación y condiciones técnicas de una convocatoria de inteligencia artificial. Entre los interrogantes planteados, preguntó si la ministra o su equipo se reunieron con el empresario Saúl Kattan durante la formulación, presentación o evaluación de la convocatoria, y si desde el Ministerio o la Presidencia se realizaron contactos con el procurador, el contralor o el fiscal para hablar sobre investigaciones relacionadas con ese proceso.

También consultó si los términos de referencia (TDR) de la convocatoria fueron discutidos con el presidente de la República y solicitó explicaciones sobre el sustento técnico de esos TDR, en particular frente a los plazos, el monto y el número de potenciales proponentes. En su mensaje, Saavedra comparó los tiempos de esa convocatoria con otras anteriores, al señalar: ““Le recuerdo los tiempos de algunas convocatorias recientes menos complejas: cuatro (4) meses para la Convocatoria No. 35 – Formación de Alto Nivel, y cinco (5) meses para la Convocatoria No. 36 – Ciencias Básicas”.

Saavedra cuestionó la exclusión de las universidades y la decisión de no ampliar los tiempos de presentación - crédito Ministerio de Ciencias

El exviceministro también preguntó por las razones técnicas para excluir a las universidades como posibles oferentes, por qué no se amplió el plazo de presentación pese a solicitudes de asociaciones universitarias y por qué el presidente Gustavo Petro habría afirmado públicamente que InterNexa sería la implementadora de la estrategia de infraestructura de inteligencia artificial sin que el proyecto hubiese sido asignado.

En el mismo mensaje, Saavedra incluyó preguntas sobre las becas de doctorado anunciadas por el Ministerio como sustituto de Colfuturo y sobre la viabilidad técnica otorgada a la Fundación Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación (Funcesi), pese a advertencias de la Contraloría en una convocatoria previa.

El exviceministro reiteró señalamientos de corrupción contra el Gobierno y afirmó que no se puede criminalizar la denuncia - crédito @vicsaavedraM/X

La ministra Yesenia Olaya informó en su cuenta de X que interpuso una querella penal por injuria y calumnia agravadas contra Víctor Saavedra, a quien identificó como exviceministro del gobierno de Iván Duque. En su mensaje, la funcionaria afirmó: “En las últimas semanas, de manera cotidiana, ha difundido en la red social X más de 30 trinos con afirmaciones falsas, expresiones injuriosas y acusaciones sin sustento que afectan mi buen nombre, mi trayectoria profesional y la institucionalidad que represento como Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Olaya agregó que esperaba un debate público razonable y con argumentos, y diferenció entre la crítica y la imputación de delitos. “La crítica es legítima; la difamación y la imputación de delitos no lo son”, escribió. Finalmente, indicó que el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación y concluyó: “Nos veremos en los estrados judiciales”.