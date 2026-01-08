Colombia

La propuesta que Jhovanoty le dejó a Donald Trump, tras confirmarse que habló con Petro por teléfono: “Bórreme de la Lista Clinton, yo lo borro de Datacrédito”

El comediante volvió a dar de qué hablar por la imitación que hace del jefe de Estado, y esta vez lo hizo con megáfono en mano

El humorista sabe imitar al jefe de Estado a la perfección - créditos Presidencia de la República / YouTube | Jhovanoty / Facebook

El comediante Jhovany Ramírez, más conocido en el mundo del espectáculo y el entretenimiento como Jhovanoty, no dejó pasar la noticia del momento en Colombia: la llamada que sostuvieron los presidentes Donald Trump (EE. UU.) y Gustavo Petro (Colombia).

El diálogo duró 55 minutos y que se desarrolló antes de que Petro se dirigiera a los ciudadanos que asistieron la tarde del miércoles 7 de enero de 2026 a escuchar su discurso en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

Jhovanoty aprovechó la ocasión y, horas después de las palabras de Petro, compartió sus impresiones sobre lo ocurrido de la forma que mejor sabe hacerlo: imitando al jefe de Estado.

El humorista, integrante del programa La vuelta al mundo en 80 risas, compartió varios fragmentos de una de sus presentaciones, donde explicó, según él (en modo Petro), qué sucederá a partir de ahora.

“Señor Trump, hoy le planteo un pacto de no agresión”, inicia su video el comediante.

Jhovanoty continuó con su imitación del presidente colombiano y, con megáfono en mano —al igual que Petro durante su visita a Nueva York tras su participación en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025—, afirmó: “Porque solo un líder es capaz de escuchar a su propio pueblo. Ese pueblo que, tal vez redimido de sus propias fauces y que del orino cual cause, se llena de despojos”.

Estos fueron los mejores momentos de la presentación que el humorista compartió en sus redes sociales - crédito Jhovanoty/IG

“Ese pueblo hoy ha hablado y me dice que volvamos al camino del diálogo y creo que es momento de hacerlo”, concluyó Jhovanoty, considerado uno de los humoristas en Colombia que mejor reproduce los ademanes y frases características del mandatario en sus consejos de ministros, discursos en plazas públicas y alocuciones presidenciales.

Jhovanoty explicó por qué Petro y Trump se enemistaron

“Por supuesto, señor Donald Trump hoy le extiendo mi mano. Suelto mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Señor Donald Trump, le exijo, bueno, no tanto como exigencia, si quiere decir. Porque la última vez que le exigí me metió en la Lista Clinton”, dijo Jhovanoty en otro de los fragmentos que compartió, desatando risas entre los espectadores.

El humorista colombiano siguió: “Lo bien es que no se aguanta una chanza del señor. Nuestra enemistad con el señor Donald Trump radica desde la última cumbre de la ONU, donde lo saludé y no me respondió”.

Al final el comediante en modo Petro concluyó: “Y el señor Trump no me respondió (...) Señor Trump, hoy le planteo un pacto de no agresión. Usted bórreme de la Lista Clinton, yo lo borro de Data Crédito”, volviendo a inundar el recinto de carcajadas.

