Colombia

Abogados de funcionarios capturados por extorsión a Juan Carlos Ramírez rechazaron los cargos de la Fiscalía: “Hay que ser leales”

Los defensores aseguran que la Fiscalía General de la Nación no cuenta con pruebas en contra de sus clientes

Guardar
Los juristas pidieron que los
Los juristas pidieron que los medios de comunicación estén atentos a las novedades en el caso - crédito Colprensa/MigraciónColombia/SuministradaaInfobae

En la última semana de diciembre se confirmó que la Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas por un presunto caso de extorsión contra Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, que cumplió una condena por narcotráfico en Estados Unidos y también es conocido como “el piloto de la mafia”.

Entre los detenidos hay funcionarios de la Policía Nacional en sus seccionales de la Sijín, el CTI y también de funcionarios del Inpec, que habrían conformado una red de corrupción para extorsionar a Ramírez con la promesa borrar procesos judiciales en su contra.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En la información, que fue suministrada por la Fiscalía General de la Nación, se conoció que los presuntos criminales pedían entre 400 y 1.000 millones de pesos por favorecer a “Manicomio” y detener medidas de extinción de dominio.

La Fiscalía indicó que logró documentar al menos cuatro hechos delictivos y anunció que imputaría cargos a los detenidos por concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas, amenazas y abuso de autoridad, lo que finalmente se registró en la tarde del 6 de enero.

'Manicomio' fue condenado en Estados
'Manicomio' fue condenado en Estados Unidos por pilotar aeronaves con cocaína para Daniel 'el loco' Barrera - crédito Migración Colombia

Debido a la gravedad del hecho, que hace referencia a un nuevo caso de actos indebidos por parte de miembros de la Policía Nacional y otras entidades ligadas al Estado, Infobae Colombia habló con los abogados de las personas imputadas.

En la entrevista, los juristas Juan José y Rogelio Roldán mencionaron que sus defendidos se mantendrán firmes en la decisión de no aceptar los cargos en su contra.

“Nuestros procurados no aceptan la responsabilidad, no se allanan a los cargos, perdurando así la presunción de inocencia como coraza constitucional, manteniendo incólume esa presunción de inocencia. Hay una línea temporal y hay unos elementos que vamos a utilizar”, indicó Juan José Roldán.

Juan Carlos Ramírez era el
Juan Carlos Ramírez era el piloto de confianza del "Loco" Barrera - crédito EFE

Para el penalista, las acusaciones van ligadas a una “simple sospecha”, que busca ser corroborada con entrevistas en las que las presuntas víctimas no tienen congruencia en su denuncia.

“Tenemos unas entrevistas de quienes se postularon como víctimas, que manifiestan haber sido intimidados, amenazados, y a quienes se les hizo al parecer unas exigencias. Pero son unas entrevistas que pierden poder al momento de contrastar con otros elementos. Hay contradicciones externas, contradicciones internas”.

Por su parte, Rogelio Roldán cuestionó el debido proceso que se ejecutó en contra de sus defendidos, asegurando que no existen pruebas contundentes en contra de los funcionarios.

La defensa asume una postura en donde se niega el acontecer fáctico, en el entendido que la fiscalía cuenta únicamente con unas denuncias, unas entrevistas y unas declaraciones juradas que se contradicen entre sí. Es por eso que al día de hoy no se cuenta con elementos materiales probatorios suficientes que nos den fe de la existencia de ese hecho delictual”.

Los abogados afirmaron que la
Los abogados afirmaron que la fiscalía ha actuado con una entrevista de las presuntas víctimas como prueba principal - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Juan José Roldán pidió que la atención de los medios de comunicación estén atentos a todo lo ligado al caso, puesto que, en su postura, las autoridades han dejado a un lado la presunción de inocencia de sus defendidos.

Hay que ser leales, hay que ser muy leales con el trabajo de este proceso, hay que trabajar con lupa, hay que exigir a las autoridades judiciales que hagan su trabajo de manera autónoma y juiciosa y que obviamente se abstengan los medios de emitir información falsa”.

Por último, Rogelio Roldán reafirmó que, hasta el momento, no hay pruebas contundentes que demuestren que el condenado fue víctima de una extorsión; sin embargo, los acusados están afrontando consecuencias por algo que aseguran no hicieron.

Aquí la fiscalía tiene que hacer un pronóstico a futuro, en donde no basta con que se acrediten los hechos jurídicamente relevantes, sino que haya material probatorio que permita hacer una inferencia a grado de probabilidad a futuro de que se puede reincidir en esa conducta o en una similar. Pero hasta el momento no se cuentan con elementos que nos permitan hacer ese juicio negativo o ese pronóstico negativo a futuro. Y es por eso que es posible oponernos a la solicitud o pretensión elevada por la fiscalía”.

Temas Relacionados

Juan Carlos RamírezManicomioEl piloto de la mafiaJuan José RoldánRogelio RoldánFiscalíaExtorsiónPolicía NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

La Dimayor se fue en contra de Rionegro por dejar sin estadio a Águilas Doradas: preocupación en la Liga BetPlay

A pocos días de iniciar la temporada 2026, el cuadro antioqueño no usará su escenario y no se sabe cuál será su casa, lo que causó molestia en la Dimayor Mayor

La Dimayor se fue en

Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

La presentadora relató en un pódcast el proceso familiar que vivió para lograr que su padre aceptara y se acercara a su hijo de una relación extramarital, esfuerzo que culminó semanas antes del fallecimiento del hombre

Claudia Bahamón y su familia

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

La atención en un nuevo día del mercado de transferencias se centra en la posible llegada de Radamel Falcao a Millonarios, su segundo ciclo, categorizado como “The Last Dance”

EN VIVO - Mercado de

Precio del dólar en Colombia: así cerró el 7 de enero antes de conocerse el IPC de 2025 y acuerdos entre EE. UU. y Venezuela

La divisa norteamericana ganó más de $18 en la jornada y se mantiene por encima de la línea de los $3.700, según reportó la plataforma Set-FX

Precio del dólar en Colombia:

Trump confirmó diálogo con Petro y dijo que fue “un gran honor” hablar con el presidente colombiano: habrá reunión en la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, con una publicación en la red Truth Social, indicó que invitará al jefe de Estado a un encuentro en Washington, para aclarar las diferencias que se han alimentado entre ambos en la lucha antidrogas

Trump confirmó diálogo con Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan funcionamiento de red de

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón y su familia

Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

‘Stranger Things’ y el misterio del teléfono que tiene en vilo a sus fans: esto sucede si marca al número desde Colombia

Nicolás Arrieta habló de ‘La casa de los famosos’ desde el Carnaval de Negros y Blancos: “No la vean, pónganse a leer”

La película más vista en Netflix Colombia HOY

Video: Beéle y Kimberly Reyes fueron captados celebrando el Año Nuevo juntos en Barranquilla

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

Los divertidos memes que se tomaron las redes por el regreso de Falcao a Millonarios

Junior de Barranquilla también quiere romper el mercado de fichajes: tendría lista a figura de la selección Colombia

Alberto Gamero reaccionó al regreso de Falcao García a Millonarios: “Aquí te espero”

Falcao García podría ser “el líder” que necesita la selección Colombia para el mundial: “Hay una ascendencia en el grupo que Lorenzo necesita”