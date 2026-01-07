Tres miembros de una familia asesinados en Nordeste antioqueño en hechos atribuidos al Clan del Golfo

Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

En el Nordeste de Antioquia se registró un hecho violento múltiple que dejó cuatro personas asesinadas, de acuerdo con información suministrada por la Policía.

Las autoridades señalaron que los homicidios estarían relacionados con disputas entre estructuras criminales por el control del microtráfico, situación que motivó el despliegue de una cápsula investigativa especial para esclarecer lo ocurrido. El caso fue reportado inicialmente por Blu Radio.

Según los datos oficiales, tres de las víctimas pertenecían a una misma familia y fueron encontradas en diferentes puntos rurales de varios municipios del Nordeste antioqueño.

Los fallecidos fueron identificados como Yefer Arley Madrigal Castañeda, Juan Carlos Madrigal Ruiz y Jorge Andrés Madrigal Ruiz. Los cuerpos aparecieron en jurisdicciones distintas, lo que llevó a las autoridades a reconstruir los desplazamientos previos de las víctimas y las circunstancias en las que fueron retenidas.

El cuerpo de Yefer Arley Madrigal Castañeda fue hallado en el corregimiento Santa Isabel, del municipio de Remedios, ubicado a 53 kilómetros del casco urbano. Juan Carlos Madrigal Ruiz fue encontrado en el corregimiento El Tigre, sector La Y, en Vegachí, a 82 kilómetros del área urbana. Por su parte, Jorge Andrés Madrigal Ruiz fue localizado en la vereda Montebello, del municipio de Amalfi, a 68 kilómetros del casco urbano.

De manera paralela, las autoridades avanzan en la identificación plena de una cuarta víctima, cuyo cuerpo fue hallado en la vereda Alejandría, también en el municipio de Vegachí, a 30 kilómetros del casco urbano. Este proceso hace parte de las diligencias judiciales orientadas a establecer con precisión la identidad, el rol y las circunstancias que rodearon a esta persona.

La Policía de Antioquia indicó que, dos días antes de los homicidios, los cuatro hombres fueron interceptados y retenidos por integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente al Clan del Golfo. Posteriormente, habrían sido trasladados en contra de su voluntad hacia diferentes sectores rurales del Nordeste antioqueño, donde finalmente se produjeron los asesinatos.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que entre las víctimas se encontraban dos hermanos y un primo, lo que refuerza la hipótesis de un hecho dirigido contra un núcleo familiar específico. Las autoridades trabajan en la recolección de testimonios, análisis de trayectorias y verificación de información para establecer cómo se dio la retención y posterior desplazamiento de las víctimas.

Sobre los posibles móviles, el oficial explicó: “Al parecer, esto tiene que ver con temas de de pugnas por microtráfico. Parece que son dinámicas del control territorial que hace el Clan del Golfo, porque son actores delincuenciales o actores individuales. Entonces, todo eso lo estamos ya verificando, sería parte de la investigación”. La declaración fue entregada en medio de las labores de verificación que adelantan los investigadores en terreno.

Horas antes, el mismo comandante había señalado a Blu Radio que la aparición de una fotografía en la que estarían las cuatro personas representó un indicio relevante sobre el número total de víctimas. Ese material hace parte de los elementos que actualmente son objeto de análisis técnico y judicial, con el fin de determinar su origen, contexto y relación con los hechos.

Dentro del proceso investigativo, se conoció que uno de los fallecidos registraba antecedentes por el delito de tráfico de armas, información que está siendo contrastada con otras bases de datos judiciales para establecer si existe algún vínculo directo entre esos antecedentes y los hechos recientes en el Nordeste del departamento.

Las autoridades informaron que la cápsula investigativa está integrada por unidades especializadas en criminalística, inteligencia y policía judicial, quienes trabajan de manera coordinada para esclarecer los móviles, identificar a los responsables y determinar las condiciones exactas en las que se produjeron los homicidios. Las diligencias incluyen inspecciones técnicas, entrevistas y análisis de contexto criminal en la zona.

El caso se suma a otros episodios de violencia registrados en áreas rurales del Nordeste antioqueño, donde las autoridades han advertido la presencia de estructuras armadas ilegales y bandas locales que se disputan economías ilícitas. Las investigaciones continúan en curso bajo coordinación de la Policía y las autoridades judiciales competentes, mientras avanzan los procesos de identificación y judicialización correspondientes.