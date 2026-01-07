Colombia

Luisa Fernanda W habló sobre su operación de implantes en los senos y reveló si se arrepentía: “Nunca recomiendo…”

La creadora de contenido abordó el tema de la importancia del amor propio y cómo este se refleja del interior al exterior

Guardar
, Luisa Fernanda W habló
, Luisa Fernanda W habló abiertamente sobre su mamoplastia, un tema que causó controversia en su momento - crédito @luisafernandaw/Instagram

La conocida creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W, que se encuentra radicada en México junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno, y sus dos hijos, abrió un espacio de conversación con sus seguidores a través de sus historias de Instagram para hablar de su belleza física.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la influenciadora compartió su opinión sobre una de las decisiones más comentadas de su vida: la mamoplastia a la que se sometió cuando tenía 18 años y su posterior intervención en diciembre de 2021 para cambiarse los implantes, en el momento de lo que se conoce como ‘retoque’ de los 10 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luisa, que en su momento fue duramente criticada por aumentar el tamaño de sus senos a 550 cc en su ‘retoque’, reveló si se arrepentía de esta decisión: “No me he arrepentido de mi mamoplastia, porque fue una decisión pensada, personal y hecha para mí”.

Luisa Fernanda W reveló lo
Luisa Fernanda W reveló lo que hay detrás de la belleza y la seguridad que ella transmite en sus redes sociales - crédito @luisafernandaw/Instagram

La creadora de contenido y empresaria enfatizó que cada persona tiene el derecho de decidir cómo quiere verse y que no existe una única manera de amar el propio cuerpo.

“No creo que haya una sola forma de amar tu cuerpo: algunas lo hacen aceptándolo tal cual, otras transformándolo, y todas son válidas”, expresó, al hacer hincapié en que lo importante es tomar decisiones basadas en lo que cada persona realmente desea y no en las expectativas de los demás.

En este sentido, Luisa ofreció un consejo importante para quienes están pensando en someterse a una intervención quirúrgica estética: “Lo único que nunca recomiendo es decidir desde la inseguridad o por agradarle a alguien más”.

Luisa Fernanda W aseguró que
Luisa Fernanda W aseguró que no se arrepiente de ponerse implantes en los senos, ya que fue "personal y pensada para ella" - crédito @luisafernandaw/Instagram

El amor propio según Luisa Fernanda W: lo que nunca debe faltar

Y fue en esta misma actividad digital que el tema de la inseguridad y el amor propio también surgieron, pues una seguidora le preguntó a Luisa que cuál era su ‘truco’ para ser una mujer segura de sí misma, pues las publicaciones que la creadora de contenido comparte inspiran esa característica, de allí la duda de la persona.

En su respuesta, la creadora de contenido compartió una reflexión sobre el amor propio, aclarando que no se trata de sentirse perfecta, sino de aceptarse tal y como se es, incluso en los momentos de duda: “Me amo profundamente, y esa es la base de todo”.

Luisa también explicó que el amor propio no significa ausencia de inseguridades, sino un proceso constante de autoconocimiento. “El amor propio no es sentirse perfecta, es conocerte, aceptarte y respetarte, incluso en tus días inseguros”, agregó, al reconocer que todos tienen momentos de duda.

La creadora de contenido, Luisa
La creadora de contenido, Luisa Fernanda W, compartió una reflexión sobre el amor propio - crédito @luisafernandaw/Instagram

Sin embargo, Luisa señaló que lo esencial era conocerse y responder preguntas personales: “Claro que a veces hay dudas, es normal sentir inseguridad en ocasiones, pero cuando tienes claro quién eres, qué no eres y qué ya no estás dispuesta a permitir, nada te perturba por mucho tiempo”, indicó.

“La verdadera seguridad nace del autoconocimiento: escucharte, ponerte límites, ser coherente contigo misma y dejar de vivir desde la aprobación externa”, explicó.

En su opinión, una mujer segura es aquella que no compite, no se compara y no se traiciona a sí misma: “Una mujer segura no compite, no se compara y no se traiciona. Cuando te eliges todos los días, el mundo deja de tener tanto poder sobre ti”.

La creadora de contenido habló
La creadora de contenido habló de su relación consigo misma que permitió tener la seguridad como mujer que en la actualidad posee - crédito @luisafernandaw/Instagram

Con estas palabras, Luisa Fernanda W no solo reveló su postura sobre la cirugía estética, sino que dejó un mensaje claro sobre el amor propio y la seguridad como mujer. En un mundo donde las expectativas sobre la apariencia física de las influenciadoras y celebridades son altas, la creadora de contenido se mostró abierta a hablar sobre las decisiones que tomó y cómo estás forman parte de su proceso personal.

Temas Relacionados

Luisa Fernanda WCreadora de contenidoMamoplastiaQué es la mamoplastiaOperación de senosAumento de senosInfluenciadoraPareja de Pipe BuenoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

El ataque dejó como saldo dos uniformados muertos, mientras que un civil y dos policías lesionados permanecen bajo atención especializada tras ser evacuados a Florencia

Anuncian recompensa por los responsables

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Independiente Santa Fe anunció cuatro nuevos jugadores para la temporada 2026, en donde competirá en la Copa Libertadores

EN VIVO - Mercado de

Beéle fue confirmado como la estrella del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026

El alcalde Alejandro Char hizo el anuncio a través de sus redes sociales y reveló que el cantante será homenajeado con el Súper Congo de Oro en el Estadio Romelio Martínez ante su público

Beéle fue confirmado como la

Parque Tayrona ajustó sus tarifas para 2026: así quedaron los precios por temporada, edad y tipo de visitante

Parques Nacionales Naturales confirmó tres periodos de cierre temporal a lo largo del año, durante los cuales se restringirá el ingreso al área protegida para permitir la realización de rituales por parte de las comunidades indígenas asentadas en el territorio

Parque Tayrona ajustó sus tarifas

Abuelita cautivó en redes sociales al atreverse a desafiar la montaña rusa más extrema de Colombia

La adulta mayor fue aplaudida por los presentes en el parque y los internautas también la llenaron de elogios

Abuelita cautivó en redes sociales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo sería

El Clan del Golfo sería el responsable del homicidio de cinco personas en Antioquia, la segunda masacre del año

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Beéle fue confirmado como la

Beéle fue confirmado como la estrella del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026

Abuelita cautivó en redes sociales al atreverse a desafiar la montaña rusa más extrema de Colombia

Valentina Taguado se pronunció sobre el final de su programa digital: “Escogimos la libertad de decir y hacer lo que queramos”

Sara Uribe contó con quién se quedará su hijo Jacobo mientras participa de ‘La casa de los famosos Colombia’

WestCol reaccionó a la posibilidad de intervención militar de EE. UU. en Colombia: “Él cree que Petro está solo”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Atlético Nacional dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay: anunció refuerzo campeón de Copa Libertadores

Marino Hinestroza negó estar en rebeldía para ser transferido a Boca Juniors

Millonarios sacudió al fútbol colombiano: misteriosa publicación puso a soñar a los hinchas

José Enamorado está a un paso de sumarse al Gremio de Porto Alegre: así van las negociaciones con el Junior de Barranquilla