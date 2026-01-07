Luisa Fernanda W habló sobre su operación de implantes en los senos y reveló si se arrepentía: “Nunca recomiendo…”

, Luisa Fernanda W habló abiertamente sobre su mamoplastia, un tema que causó controversia en su momento - crédito @luisafernandaw/Instagram

La conocida creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W, que se encuentra radicada en México junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno, y sus dos hijos, abrió un espacio de conversación con sus seguidores a través de sus historias de Instagram para hablar de su belleza física.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la influenciadora compartió su opinión sobre una de las decisiones más comentadas de su vida: la mamoplastia a la que se sometió cuando tenía 18 años y su posterior intervención en diciembre de 2021 para cambiarse los implantes, en el momento de lo que se conoce como ‘retoque’ de los 10 años.

Luisa, que en su momento fue duramente criticada por aumentar el tamaño de sus senos a 550 cc en su ‘retoque’, reveló si se arrepentía de esta decisión: “No me he arrepentido de mi mamoplastia, porque fue una decisión pensada, personal y hecha para mí”.

Luisa Fernanda W reveló lo que hay detrás de la belleza y la seguridad que ella transmite en sus redes sociales - crédito @luisafernandaw/Instagram

La creadora de contenido y empresaria enfatizó que cada persona tiene el derecho de decidir cómo quiere verse y que no existe una única manera de amar el propio cuerpo.

“No creo que haya una sola forma de amar tu cuerpo: algunas lo hacen aceptándolo tal cual, otras transformándolo, y todas son válidas”, expresó, al hacer hincapié en que lo importante es tomar decisiones basadas en lo que cada persona realmente desea y no en las expectativas de los demás.

En este sentido, Luisa ofreció un consejo importante para quienes están pensando en someterse a una intervención quirúrgica estética: “Lo único que nunca recomiendo es decidir desde la inseguridad o por agradarle a alguien más”.

Luisa Fernanda W aseguró que no se arrepiente de ponerse implantes en los senos, ya que fue "personal y pensada para ella" - crédito @luisafernandaw/Instagram

El amor propio según Luisa Fernanda W: lo que nunca debe faltar

Y fue en esta misma actividad digital que el tema de la inseguridad y el amor propio también surgieron, pues una seguidora le preguntó a Luisa que cuál era su ‘truco’ para ser una mujer segura de sí misma, pues las publicaciones que la creadora de contenido comparte inspiran esa característica, de allí la duda de la persona.

En su respuesta, la creadora de contenido compartió una reflexión sobre el amor propio, aclarando que no se trata de sentirse perfecta, sino de aceptarse tal y como se es, incluso en los momentos de duda: “Me amo profundamente, y esa es la base de todo”.

Luisa también explicó que el amor propio no significa ausencia de inseguridades, sino un proceso constante de autoconocimiento. “El amor propio no es sentirse perfecta, es conocerte, aceptarte y respetarte, incluso en tus días inseguros”, agregó, al reconocer que todos tienen momentos de duda.

La creadora de contenido, Luisa Fernanda W, compartió una reflexión sobre el amor propio - crédito @luisafernandaw/Instagram

Sin embargo, Luisa señaló que lo esencial era conocerse y responder preguntas personales: “Claro que a veces hay dudas, es normal sentir inseguridad en ocasiones, pero cuando tienes claro quién eres, qué no eres y qué ya no estás dispuesta a permitir, nada te perturba por mucho tiempo”, indicó.

“La verdadera seguridad nace del autoconocimiento: escucharte, ponerte límites, ser coherente contigo misma y dejar de vivir desde la aprobación externa”, explicó.

En su opinión, una mujer segura es aquella que no compite, no se compara y no se traiciona a sí misma: “Una mujer segura no compite, no se compara y no se traiciona. Cuando te eliges todos los días, el mundo deja de tener tanto poder sobre ti”.

La creadora de contenido habló de su relación consigo misma que permitió tener la seguridad como mujer que en la actualidad posee - crédito @luisafernandaw/Instagram

Con estas palabras, Luisa Fernanda W no solo reveló su postura sobre la cirugía estética, sino que dejó un mensaje claro sobre el amor propio y la seguridad como mujer. En un mundo donde las expectativas sobre la apariencia física de las influenciadoras y celebridades son altas, la creadora de contenido se mostró abierta a hablar sobre las decisiones que tomó y cómo estás forman parte de su proceso personal.