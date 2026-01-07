Colombia

Juan Fernando Cristo envió una carta a todos los aspirantes presidenciales para hacer una propuesta: cuál es el acuerdo

El exministro y candidato sorprendió a sus contrincantes con una misiva abierta con el fin de hacer un pacto ‘ad portas’ de las elecciones

Juan Fernando Cristo envió una
Juan Fernando Cristo envió una carta para que los aspirantes presidenciales la firmen y se comprometan a una causa democrática - crédito redes sociales - Colprensa

En una curiosa iniciativa, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y actual candidato presidencial, sorprendió al país al compartir una carta abierta dirigida a todos los aspirantes a la Presidencia de la República.

En su mensaje, Cristo hizo un llamado a la unidad y a un compromiso común que defienda los principios democráticos en un momento crucial para Colombia, ad portas de las elecciones presidenciales que comprenderán el periodo 2026-2030.

A través de su cuenta en X, el exministro expresó su deseo de crear un pacto por la democracia: “Carta abierta a las y los candidatos presidenciales. ✍️ ✉️ Invito a todas las candidaturas a ponernos de acuerdo, al menos en una carta, sobre un contenido democrático común que permita atemperar y fortalecer la democracia colombiana y sus instituciones (sic)”, junto a la publicación de la misiva.

Juan Fernando Cristo insta a
Juan Fernando Cristo insta a sus competidores a superar las diferencias ideológicas y a trabajar por el bienestar del país - crédito @CristoBustos/X

En su mensaje, el aspirante presidencial también mencionó a otros contendientes, invitándolos a unirse a su propuesta. Entre los taggeados se encuentran figuras de diferentes tendencias políticas, como Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Camilo Romero, Daniel Quintero, Claudia López, Enrique Peñalosa, Efraín Cepeda, Juan Pinzón Bueno, así como los aspirantes que buscan la candidatura por la llamada Gran Consulta por Colombia, una coalición de centro-derecha que incluye a Paloma Valencia, Vicky Dávila, David Luna, Juan Manuel Galán, Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas, entre otros.

Esta es la propuesta que está plasmada en la misiva del exministro

La carta compartida por Cristo tiene un enfoque claro: la defensa de la democracia y las instituciones colombianas frente a las tensiones políticas que puedan surgir durante la campaña electoral.

En un momento en que el país enfrenta desafíos políticos y sociales, sobre todo con las distintas crisis generadas en el actual Gobierno de Gustavo Petro, el exministro hizo un llamado a sus homólogos para que se comprometan, por encima de sus diferencias ideológicas, a preservar el orden democrático del país.

La carta, que fue firmada por Cristo y tiene el espacio para los que se quieran unir, comienza con un fuerte mensaje de respaldo a las instituciones democráticas de Colombia: “Hoy en Colombia funcionan las instituciones democráticas. Existe un Estado social de derecho con separación real de poderes, controles institucionales vigentes y una Constitución que se cumple y se hace cumplir”.

“Ratificamos nuestro compromiso con el respeto irrestricto a la Constitución Política, a las instituciones democráticas y a las reglas del juego que rigen la competencia electoral”, continúa el texto.

De acuerdo con la misiva, los firmantes dejarán en claro que cualquier desacuerdo ideológico o de visión de país debe resolverse a través de los mecanismos democráticos establecidos, particularmente en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en mayo de 2026, y en una eventual segunda vuelta, de ser necesaria.

Juan Fernando Cristo sorprendió al
Juan Fernando Cristo sorprendió al país con una carta abierta dirigida a todos sus competidores políticos - crédito @CristoBustos/X

Este punto sería esencial para garantizar la estabilidad del proceso electoral y la legitimidad de quien asuma la Presidencia el 7 de agosto de 2026. Uno de los puntos más enfáticos de la carta es el rechazo absoluto a cualquier tipo de intervención extranjera.

“Reafirmamos, de manera conjunta, que el futuro de Colombia debe decidirse exclusivamente por las y los colombianos. Por ello, rechazamos cualquier forma de intervención, presión o injerencia extranjera sobre nuestras instituciones, nuestros procesos democráticos y nuestras decisiones soberanas”, se lee en la misiva.

Además, en la carta se expresa: “Este compromiso común está por encima de las diferencias políticas y responde a la responsabilidad histórica de preservar la democracia, la soberanía y la estabilidad institucional del país”.

Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David
Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo (de izquierda a derecha) integran la Gran Consulta por Colombia, aunque hace falta Paloma Valencia - crédito @VickyDavilaH/X

El llamado de Cristo busca abrir un espacio para el diálogo y la conciliación en un entorno electoral que, en muchas ocasiones, tiende a ser polarizado y conflictivo. Sin embargo, en medio de las tensiones generadas por los aspirantes de la oposición al Gobierno de Petro, y con una crisis de seguridad, económica y diplomática, especialmente con Estados Unidos, es posible que esta intención de unidad no logre prosperar.

