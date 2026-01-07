Colombia

En 2026, será más caro subir a la Piedra del Peñol, estos serán los precios de la “experiencia”

El aumento generó opiniones divididas en redes sociales, dado que afectaría la visita de turistas nacionales y en temporada baja

Para el 2026 ya no
Para el 2026 ya no habrá precios para temporada lata y baja - crédito Nación Paisa

El año 2026 inició con cambios relevantes para quienes planean visitar La Piedra del Peñol, uno de los principales destinos turísticos del oriente antioqueño.

Desde el 1 de enero, quienes deseen subir al emblemático monolito en Guatapé deben pagar 35.000 pesos por persona, una tarifa que representa el costo más alto registrado hasta la fecha para acceder a la famosa escalera.

El atractivo de la Piedra del Peñol radica en su imponente presencia y la experiencia única que ofrece a quienes deciden ascender sus más de 700 escalones. La cima brinda una panorámica inigualable del embalse Peñol-Guatapé y de los paisajes verdes que caracterizan la región. La visita, para muchos, trasciende el esfuerzo físico y se convierte en un recuerdo imborrable.

El nuevo valor de ingreso fue comunicado oficialmente por la administración del sitio a través de sus redes sociales y en el portal web de la atracción.

Con esta imagen se hizo
Con esta imagen se hizo el anuncio el 1 de enero - crédito La Piedra Del Peñol de Guatapé / Facebook

En el mensaje, los encargados enfatizaron que el pago no solo cubre el acceso, sino que representa una “experiencia que se queda contigo para siempre”. La administración recalcó: “Desde cada escalón hasta la vista que te deja sin palabras. La cima te está esperando.”

Este ajuste en la tarifa unificó el costo para todos los visitantes, eliminando las variaciones habituales por temporada o afluencia de público que se observaban en años anteriores.

Durante 2025, el precio fluctuaba entre 25 mil y 30 mil pesos dependiendo de la demanda y las vacaciones. Ahora, la cifra es fija y se mantiene para cualquier día del año.

El aumento ha generado un amplio debate en Facebook. Numerosas personas manifestaron su desacuerdo con el ajuste, argumentando que podría afectar la llegada de turistas nacionales. Quienes trabajan en el sector turístico anticipan un posible impacto en los precios de los paquetes ofrecidos por agencias de viajes, que deberán actualizar sus tarifas para incluir el nuevo costo de entrada.

Numerosas personas manifestaron su desacuerdo
Numerosas personas manifestaron su desacuerdo con el ajuste, argumentando que podría afectar la llegada de turistas nacionales - crédito La Piedra Del Peñol de Guatapé / Facebook

Entre los señalamientos más contundentes, un usuario escribió: “Cobran el parqueadero, cobran hasta la entrada al baño y ahora 35 mil por subir? Jum cobren la bajada también que le están perdiendo. Descarados”.

Otro comentario, en la misma línea, subrayó la inconformidad por el alza de precios: “Usura. Un descaro total. Ni siquiera son capaces de invertir en un sistema de ascenso que justifique ese precio. Y ni qué decir de los precios super elevados de todo. Los que hicieron ese lugar atractivo fueron los turistas nacionales y ahora nos tratan a todos como megaricos y tapados de dólares.”

El descontento también incluyó burlas sobre la experiencia de ascenso. Uno de los comentaristas ironizó: “35 que? Acaso lo recibe Megan Fox allá o qué”. Otros cuestionaron el valor simbólico y tradicional del recorrido: “A bueno, me tocó el tiempo en que se hacía el sancocho allá mismo y se disfrutaba con la familia”. En esa misma línea, otra voz manifestó: “Piedras subo todos los días en mi finca y gratis”.

La tendencia al alza en el valor de la entrada no es un fenómeno reciente. En 2013, el acceso a la escalera costaba apenas 10.000 pesos. Para 2016, la cifra había subido a 15.000, y en 2022, los visitantes pagaban entre 20.000 y 25.000 pesos. El año pasado, el precio se ubicó entre 25.000 mil y 30.000 mil. El incremento actual representa un 16,7% con respecto al valor más alto de 2025.

Este ajuste en la tarifa
Este ajuste en la tarifa unificó el costo para todos los visitantes, eliminando las variaciones habituales por temporada o afluencia de público - crédito La Piedra Del Peñol de Guatapé / Facebook

Aunque la empresa encargada del sitio no ha divulgado en detalle las razones detrás del ajuste, se estima que responde al aumento de los costos operativos.

Los responsables de la administración deben garantizar el mantenimiento de la infraestructura, que incluye las escaleras, los servicios sanitarios y los sistemas de seguridad. Además, el complejo cuenta con personal especializado en atención y rescate, preparado para intervenir ante cualquier eventualidad durante el ascenso.

