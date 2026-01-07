Colombia

Economista reveló las claves para construir el “sueño colombiano” a nivel empresarial

Cristian Halaby habló de ideas innovadoras para transformar el país y fortalecer el orgullo nacional desde una perspectiva diferente sobre el futuro

Analistas insisten en la necesidad de un nuevo contrato social, donde el Estado habilite oportunidades, promueva la responsabilidad y priorice la identidad nacional para una economía sostenible y competitiva - crédito iStock

Entre los argumentos que más se mencionan cuando se habla de la migración de colombianos al exterior está el de cumplir con el “sueño americano”, concepto que comenzó a utilizarse para explicar las oportunidades laborales y económicas que encontraban algunos de los extranjeros en el país norteamericano.

En 2026, Colombia sigue siendo uno de los países que más personas tiene radicadas fuera del territorio nacional, lo que, de acuerdo con algunos expertos económicos, podría aumentar nuevamente con las consecuencias del aumento de más del 23% del salario mínimo en el país.

Al respecto, en análisis se ha indicado que algunas empresas podrían desistir de parte de su personal al no poder pagar el sueldo de todos sus trabajadores, lo que podría generar una crisis económica y aumentar las cifras de informalidad, provocando que una gran cantidad de colombianos busquen mejores oportunidades en el exterior.

Sin embargo, en una postura diferente, el economista Cristian Halaby, experto en temas de sostenibilidad y desarrollo organizacional, afirmó que es mejor pensar y priorizar que exista la posibilidad de consolidar un “sueño colombiano”.

El experto en desarrollo organizacional resalta el papel esencial de la ciudadanía y la honestidad en la construcción de una nación sólida, impulsando avances tangibles que trasciendan la economía tradicional - crédito Shutterstock

Al respecto, Halaby mencionó que se puede plantear una hora de ruta para transformar al país en varios sentidos, priorizando que debe existir una autonomía del ciudadano y que se rompan los modelos de liderazgo del pasado.

Al ser uno de los líderes de la Cámara Ambiental del Plástico, que lo convierte en representante de al menos 150 empresas de la industria, Halaby indicó que es clave que se consoliden iniciativas de innovación, economía circular y responsabilidad ambiental.

Para dar un ejemplo de ello, el experto citó el himno de Antioquia, específicamente la parte que dice: “Yo que nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña”, que para él representa que la libertad en Colombia no debe ser un “hierro en el cuello”, sino un “hierro en las manos”, es decir, una herramienta para forjar el destino propio.

El experto económico mencionó que el país puede proyectarse de una mejor manera con un trabajo en conjunto - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Para Halaby, el actual contrato social de Colombia está incompleto y requiere de una ciudadanía que deje de ser “súbdita” de los líderes de turno. Su propuesta se basa en tres pilares fundamentales, que son:

1. Habilitar, no condicionar: el Estado debe dejar de imponer trabas y empezar a generar las condiciones para que el ciudadano cree riqueza.

2. Rebeldía con consecuencia: define la rebeldía no como caos, sino como la decisión consciente de no aceptar yugos ideológicos ni imposiciones de poder.

3. Identidad propia: propone dejar de mirar hacia el “sueño americano” o “europeo” para consolidar un Sueño Colombiano, que exporte talento e importe desarrollo.

“La libertad se ejerce, no se mendiga. El contrato social colombiano aún está por escribirse con seriedad, y debe hacerlo el ciudadano altivo y libre, no el dictador ni el caudillo”, afirmó Halaby.

El experto afirmó que el país necesita de propuestas reales para crecer a nivel económico - crédito Reuters

El experto económico hizo un llamado a construir una nación que trascienda la economía básica para alcanzar una “riqueza emocional y cultural”. Halaby enfatiza que la paz y la felicidad no vendrán de discursos vacíos, sino de una infraestructura sólida, una educación de calidad y, sobre todo, de un respeto absoluto por la diversidad de pensamiento.

En ese sentido, abordó la responsabilidad de los líderes, ya que considera que gobernar no es mandar, sino habilitar, mencionando que la situación del país exige líderes que no teman a la libertad ciudadana y que entiendan que su autoridad nace del respeto a la autonomía y la dignidad de cada colombiano.

“El futuro no se espera: se construye. Cada emprendimiento y cada acto de honestidad es el ladrillo que edificará la Colombia del mañana”, puntualizó.

