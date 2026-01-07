Colombia podría exportar hasta 50.000 toneladas de carne a China al no enfrentar aranceles según Fedegán

De enero a octubre de 2025, China compró 16.006 toneladas de carne colombiana por 77,6 millones de dólares, y las nuevas medidas comerciales chinas permiten que el país aumente sus envíos sin restricciones adicionales. - crédito EFE

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) informó que Colombia podría ampliar significativamente sus exportaciones de carne bovina a China tras la reciente implementación de nuevas políticas comerciales que afectan a los principales proveedores sudamericanos.

A partir de este mes de enero de 2026, China aplicará cuotas anuales y un arancel del 55% a las importaciones de carne que superen los volúmenes establecidos para Argentina, Brasil y Uruguay, según comunicaron autoridades chinas. Esta medida busca regular el mercado interno, limitar la dependencia de los grandes proveedores y estabilizar los precios de la carne en el país asiático.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, señaló que “cualquier ajuste en las reglas comerciales de China tiene efectos directos sobre precios, volúmenes y estrategias de exportación”, y destacó que Colombia podría aprovechar la coyuntura para aumentar su participación en el mercado chino.

Según los expertos, la decisión de China reconfigura el tablero regional de exportaciones de carne, afectando principalmente a los países que históricamente dominan el mercado asiático. Argentina, Brasil y Uruguay representan la mayor parte de las importaciones chinas de carne vacuna, y sus exportadores deberán ajustarse a los límites de volumen para evitar el pago del arancel adicional.

Colombia se beneficia de la nueva política comercial y podría ampliar sus exportaciones de carne al mercado asiático sin aranceles adicionales. - crédito Shutterstock

Colombia queda al margen de los aranceles

Colombia no está sujeta a las nuevas cuotas ni al arancel del 55%, debido a que su participación histórica en las importaciones chinas no supera el 3%. Así lo explicó Augusto Beltrán Segrera, secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios (FEP) de Fedegán:

“Esta es una buena noticia para Colombia. A nosotros no nos ponen arancel porque históricamente no tenemos más del 3 % de la importación. Esto nos da una ventaja competitiva frente a países que tradicionalmente dominan el mercado chino”.

Beltrán Segrera añadió que la carne colombiana podrá competir en mejores condiciones, ya que los grandes exportadores enfrentan límites de volumen y aranceles adicionales si exceden sus cuotas. Esta situación abre una oportunidad para que Colombia aumente sus envíos sin restricciones adicionales, consolidándose como un actor relevante en la región.

Con la reciente regulación, los ganaderos colombianos tienen una oportunidad de crecer frente a países que históricamente dominan las importaciones, como Argentina y Brasil.- crédito Shutterstock

Comercio actual y perspectivas de crecimiento

De acuerdo con cifras del DANE, de enero a octubre de 2025, China compró 16.006 toneladas de carne bovina a Colombia por un valor de 77,6 millones de dólares, superando las 10.650 toneladas exportadas en 2024, que sumaron 41,3 millones de dólares.

Fedegán proyecta que Colombia podría exportar hasta 50.000 toneladas de carne a China en 2026, siempre y cuando se mantenga la estabilidad en los precios internos y la logística permita responder a la demanda. Augusto Beltrán Segrera explicó:

“China importa cerca de 3,6 millones de toneladas de carne vacuna. Con los cupos sin arancel otorgados a países de Sudamérica y el arancel para quienes excedan la cuota, Colombia tendría una oportunidad importante para expandir sus ventas”.

El aumento proyectado representaría un crecimiento más del triple respecto a las exportaciones del año anterior, consolidando a Colombia como un proveedor confiable de carne bovina en mercados internacionales estratégicos.

Retos en logística y producción

Aunque la noticia representa una oportunidad para el sector ganadero, la capacidad de producción, el cumplimiento de estándares de calidad y la logística de transporte son factores determinantes para aprovechar plenamente la demanda china. Lafaurie Rivera señaló que los productores deben coordinar sus operaciones para garantizar que la carne cumpla con los requisitos sanitarios y de inocuidad que exige el mercado asiático.

Además, el fortalecimiento de la cadena de suministro será clave para mantener la competitividad frente a países con trayectorias históricas más sólidas en exportaciones de carne, como Brasil y Argentina. La coordinación entre productores, distribuidores y autoridades gubernamentales permitirá que la carne colombiana llegue en condiciones óptimas al mercado internacional, manteniendo estándares de calidad y seguridad alimentaria.