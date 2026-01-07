Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Además del ELN la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc también tienen injerencia en la red de envío de drogas - créditos archivo Edgar Garrido/Reuters | Xinhua/Colprensa | archivo Colprensa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha centrado su atención en Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más influyente del régimen venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro.

La investigación que impulsa la justicia estadounidense, según documentos citados en un informe del diario El Tiempo, pone en el centro de la escena una red de tráfico de cocaína y alianzas con grupos armados ilegales.

Los expedientes involucran a Cabello en operaciones que conectan la cúpula del poder venezolano con organizaciones criminales de Colombia y México.

El caso más emblemático se remite a un vuelo de un avión bimotor DC-9 que despegó del Aeropuerto Internacional de Maiquetía en abril de 2006.

La aeronave partió desde el hangar presidencial, transportando 5,6 toneladas de cocaína de alta pureza con destino a Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, México, destaca el mismo medio colombiano.

En la operación participaron únicamente el piloto y su copiloto. Al llegar a México, el copiloto, identificado como Miguel Vicente Vázquez Guerra, fue arrestado, mientras que el piloto logró escapar de la detención.

De acuerdo con la investigación judicial, Vázquez Guerra era piloto de confianza del exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Guzmán era uno de los narcos más buscados por los Estados Unidos - crédito REUTERS/Tomas Bravo

El cargamento de cocaína estaba destinado a ser transferido a otra aeronave, en la que viajaban presuntos miembros del cartel de Sinaloa, con la anuencia de funcionarios del régimen venezolano.

El vínculo de Cabello con la operación se sustenta en su control sobre figuras clave de la seguridad y la inteligencia venezolana.

El documento judicial al que obtuvo acceso del diario colombiano indica que la droga fue trasladada por cinco camionetas a través de Caracas hasta el hangar presidencial, bajo la custodia de la Guardia Nacional de Venezuela.

Asimismo, se reveló que el plan de vuelo del DC-9 fue autorizado por Vassyly Villarroel, capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana y que habría recibido sobornos para facilitar la operación.

Tras la incautación de la droga en México, Villarroel informó a sus colaboradores venezolanos sobre la necesidad de pagar un soborno de 2,5 millones de dólares a Cabello para proteger a los funcionarios que colaboraron en el embarque. El testimonio de Villarroel, capturado en 2015, forma parte del expediente que se tramita en Estados Unidos.

Luis Enrique Calle Serna, conocido como Comba, exlíder de Los Rastrojos, enfrenta procesos pendientes en Colombia pese a haber cumplido condena en EE. UU. fue uno de los mencionados en los informes que manejan las autoridades norteamericanas - crédito Insight Crime

Un testimonio clave que pone en aprietos a Diosdado Cabello, la mano derecha de Nicolás Maduro: el papel de Colombia

Villarroel también trabajó en el pasado con narcotraficantes colombianos como Daniel “el Loco” Barrera y los hermanos (Luis Enrique y Javier Antonio) Calle Serna, conocidos como “los Comba”, líderes de la otrora organización criminal conocida como Los Rastrojos en Colombia.

Estas alianzas permitieron a los capos colombianos utilizar territorio venezolano como refugio y ruta de tránsito para el envío de grandes volúmenes de cocaína.

Fuentes consultadas por el medio colombiano señalaron que Villarroel y Walid Makled conocían los mecanismos de pago de sobornos a oficiales de alto rango en Venezuela, lo que facilitó la consolidación de las rutas de narcotráfico.

La investigación de la justicia norteamericana no solo se enfoca en hechos del pasado.

Según el medio colombiano, existen evidencias recientes que vinculan a Cabello con actividades de tráfico de drogas en colaboración con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como con la Segunda Marquetalia y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Las pruebas recopiladas por las autoridades estadounidenses incluyen registros de viajes de Cabello a pistas clandestinas administradas por el ELN en la frontera colombo-venezolana durante los años 2022 y 2024.

La presencia de grupos armados ilegales colombianos en Venezuela habrían ayudado a la configuración de estas alianzas criminales entre pesos pesados del narcotráfico y el régimen venezolano - crédito Defensoría del Pueblo

El expediente judicial indica que la cocaína salía de Venezuela en vuelos aprobados por altos mandos militares, así como en operaciones clandestinas orientadas a evitar la detección por parte de las autoridades sudamericanas y centroamericanas.

A finales de 2024, Cabello habría recibido ganancias directas del tráfico de narcóticos, y en 2025, narcotraficantes colombianos discutieron con un colaborador de Cabello la continuidad del tráfico a través de Venezuela.

Además de los vínculos con organizaciones colombianas, la estructura delictiva señalada por las autoridades estadounidenses incluye la participación de un grupo denominado “los Generales”, compuesto por altos mandos militares venezolanos que han sostenido al régimen y participado en los negocios ilícitos.

El control de Cabello sobre el aparato de inteligencia y los colectivos armados se articula a través de su primo, Alexis José Rodríguez Cabello, actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), añade el informe.