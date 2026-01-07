Colombia

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

El ataque dejó como saldo dos uniformados muertos, mientras que un civil y dos policías lesionados permanecen bajo atención especializada tras ser evacuados a Florencia

Guardar
El repudiable ataque quedó registrado en video - crédito @ColombiaVozAVoz/X

Dos policías permanecen bajo observación médica en la ciudad de Florencia (Caquetá), tras resultar gravemente heridos durante un ataque armado en el municipio de Cartagena del Chairá.

El estado de salud de los uniformados, identificados como el intendente Jhorjan Fabián Márquez y el patrullero Jhon Taborda Suárez, fue calificado como estable por las directivas de la clínica MediLáser, aunque ambos presentan lesiones de consideración que requirieron atención especializada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según la directora médica del centro asistencial, citada por Noticias Caracol, los pacientes tenían reservadas camas para su ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI), pero no fue necesario, debido a que se encuentran estables.

El subintendente Luis Alfonso Flórez
El subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes, fallecidos mientras cumplían sus labores de control en Cartagena del Chairá, Caquetá. - crédito @DirectorPolicia/X

Sin embargo, la funcionaria agregó que, por la gravedad de las heridas, se requieren cirugías especializadas, por lo que están siendo preparados para ser trasladados a otra ciudad y así poder recibir atención de mayor nivel. Un civil también resultó herido en el ataque y se encuentra bajo observación médica debido a una fractura facial.

Por su parte, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), a través del Comando Aéreo de Combate No. 6 (Cacom 6), realizó la evacuación aeromédica de los heridos, brindando atención médica primaria durante el vuelo y asegurando su traslado inmediato a Florencia para recibir tratamiento especializado.

Según lo expresado por la FAC, “en esa zona delinquen las disidencias de las Farc, que continúan llevando a cabo actividades ilícitas”.

“El Comando Aéreo de Combate No. 6 desarrolló una evacuación aeromédica, con el propósito de atender a tres personas que resultaron heridas por arma de fuego tras un ataque armado, presuntamente perpetrado por el grupo armado residual Rodrigo Cadete, al mando de alias Díaz Perdomo”, señalaron puntualmente. Y añadieron que “los pacientes fueron trasladados a la capital del Caquetá, donde recibieron atención médica especializada”.

Los uniformados realizaban labores de
Los uniformados realizaban labores de control cuando fueron sorprendidos por el ataque en la zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Desafortunadamente, en los mismos hechos, fue asesinado el subintendente Luis Alfonso Flores y el patrullero Rusber Alexander Lesmes que, de acuerdo con las autoridades, fueron atacados de forma sorpresiva y directa con ráfagas de fusil.

El coronel César Giovanni Pinzón Higuera, comandante de la Policía en el departamento de Caquetá, señaló que “lamentamos el hecho y agradecemos a la comunidad la información que nos puedan brindar para conocer los elementos y autores de esta acción violenta y delincuencial”, y agregó que la Gobernación autorizó una recompensa de $100 millones para promover datos certeros que permitan la captura de los responsables del doble homicidio y ataque a los tres heridos.

Medidas tomadas tras el múltiple ataque armado

El alcalde de Cartagena del Chairá decretó toque de queda entre las 12:00 de la medianoche y las 5:00 a. m. tras el atentado, como parte de las medidas adoptadas durante el consejo de seguridad realizado en la zona.

Respecto a la situación de orden público, el coronel Pinzón Higuera afirmó que “la situación está estable, ya hay un control territorial, se está desarrollando la actividad de Policía rutinario de control, verificación de la identificación de personas y vehículos, articulados con fuerzas militares”.

Durante su visita a Florencia, el general Warrington Pualton, jefe nacional del Servicio de Policía, expresó el rechazo institucional ante los hechos y confirmó el fortalecimiento de las acciones de seguridad en el territorio.

Autoridades activaron la recompensa de
Autoridades activaron la recompensa de hasta $100 millones por los responsables del ataque armado - crédito Luisa González/Reuters

Las autoridades destacaron la importancia de que “la comunidad se una a los esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, colaborando con información que pueda ayudar a desmantelar estas estructuras criminales”.

Por último, la FAC reiteró que continuará “empleando sus capacidades aéreas para apoyar a las autoridades, salvaguardar la vida y contribuir a la seguridad del territorio nacional”.

Temas Relacionados

RecompensaAtaque armadoCartagena del ChairáCaquetáFlorenciaDisidencias de las FarcColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Qué pueden hacer los pensionados a los que no les subirá el valor de la mesada con el aumento del salario mínimo de 2026

La disparidad entre Colpensiones y los fondos privados obliga a los jubilados a identificar con precisión el método de ajuste que se aplica a su caso particular

Qué pueden hacer los pensionados

Juan Fernando Cristo envió una carta a todos los aspirantes presidenciales para hacer una propuesta: cuál es el acuerdo

El exministro y candidato sorprendió a sus contrincantes con una misiva abierta con el fin de hacer un pacto ‘ad portas’ de las elecciones

Juan Fernando Cristo envió una

Martha Peralta, con fragmento de ‘La estrategia del caracol’, invitó a la marcha en defensa de la soberanía: “Esta movilización no es por Petro”

La senadora oficialista, que busca permanecer en su curul, resaltó que la presencia en la jornada convocada por el presidente de la República no busca respaldar su administración, sino defender la autonomía del país frente a amenazas de intervención provenientes del mandatario norteamericano Donald Trump

Martha Peralta, con fragmento de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Independiente Santa Fe anunció cuatro nuevos jugadores para la temporada 2026, en donde competirá en la Copa Libertadores

EN VIVO - Mercado de

Beéle fue confirmado como la estrella del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026

El alcalde Alejandro Char hizo el anuncio a través de sus redes sociales y reveló que el cantante será homenajeado con el Súper Congo de Oro en el Estadio Romelio Martínez ante su público

Beéle fue confirmado como la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo sería

El Clan del Golfo sería el responsable del homicidio de cinco personas en Antioquia, la segunda masacre del año

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Beéle fue confirmado como la

Beéle fue confirmado como la estrella del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026

Abuelita cautivó en redes sociales al atreverse a desafiar la montaña rusa más extrema de Colombia

Luisa Fernanda W habló sobre su operación de implantes en los senos y reveló si se arrepentía: “Nunca recomiendo…”

Valentina Taguado se pronunció sobre el final de su programa digital: “Escogimos la libertad de decir y hacer lo que queramos”

Sara Uribe contó con quién se quedará su hijo Jacobo mientras participa de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Atlético Nacional dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay: anunció refuerzo campeón de Copa Libertadores

Marino Hinestroza negó estar en rebeldía para ser transferido a Boca Juniors

Millonarios sacudió al fútbol colombiano: misteriosa publicación puso a soñar a los hinchas

José Enamorado está a un paso de sumarse al Gremio de Porto Alegre: así van las negociaciones con el Junior de Barranquilla