Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

El repudiable ataque quedó registrado en video - crédito @ColombiaVozAVoz/X

Dos policías permanecen bajo observación médica en la ciudad de Florencia (Caquetá), tras resultar gravemente heridos durante un ataque armado en el municipio de Cartagena del Chairá.

El estado de salud de los uniformados, identificados como el intendente Jhorjan Fabián Márquez y el patrullero Jhon Taborda Suárez, fue calificado como estable por las directivas de la clínica MediLáser, aunque ambos presentan lesiones de consideración que requirieron atención especializada.

Según la directora médica del centro asistencial, citada por Noticias Caracol, los pacientes tenían reservadas camas para su ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI), pero no fue necesario, debido a que se encuentran estables.

El subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes, fallecidos mientras cumplían sus labores de control en Cartagena del Chairá, Caquetá. - crédito @DirectorPolicia/X

Sin embargo, la funcionaria agregó que, por la gravedad de las heridas, se requieren cirugías especializadas, por lo que están siendo preparados para ser trasladados a otra ciudad y así poder recibir atención de mayor nivel. Un civil también resultó herido en el ataque y se encuentra bajo observación médica debido a una fractura facial.

Por su parte, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), a través del Comando Aéreo de Combate No. 6 (Cacom 6), realizó la evacuación aeromédica de los heridos, brindando atención médica primaria durante el vuelo y asegurando su traslado inmediato a Florencia para recibir tratamiento especializado.

Según lo expresado por la FAC, “en esa zona delinquen las disidencias de las Farc, que continúan llevando a cabo actividades ilícitas”.

“El Comando Aéreo de Combate No. 6 desarrolló una evacuación aeromédica, con el propósito de atender a tres personas que resultaron heridas por arma de fuego tras un ataque armado, presuntamente perpetrado por el grupo armado residual Rodrigo Cadete, al mando de alias Díaz Perdomo”, señalaron puntualmente. Y añadieron que “los pacientes fueron trasladados a la capital del Caquetá, donde recibieron atención médica especializada”.

Los uniformados realizaban labores de control cuando fueron sorprendidos por el ataque en la zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Desafortunadamente, en los mismos hechos, fue asesinado el subintendente Luis Alfonso Flores y el patrullero Rusber Alexander Lesmes que, de acuerdo con las autoridades, fueron atacados de forma sorpresiva y directa con ráfagas de fusil.

El coronel César Giovanni Pinzón Higuera, comandante de la Policía en el departamento de Caquetá, señaló que “lamentamos el hecho y agradecemos a la comunidad la información que nos puedan brindar para conocer los elementos y autores de esta acción violenta y delincuencial”, y agregó que la Gobernación autorizó una recompensa de $100 millones para promover datos certeros que permitan la captura de los responsables del doble homicidio y ataque a los tres heridos.

Medidas tomadas tras el múltiple ataque armado

El alcalde de Cartagena del Chairá decretó toque de queda entre las 12:00 de la medianoche y las 5:00 a. m. tras el atentado, como parte de las medidas adoptadas durante el consejo de seguridad realizado en la zona.

Respecto a la situación de orden público, el coronel Pinzón Higuera afirmó que “la situación está estable, ya hay un control territorial, se está desarrollando la actividad de Policía rutinario de control, verificación de la identificación de personas y vehículos, articulados con fuerzas militares”.

Durante su visita a Florencia, el general Warrington Pualton, jefe nacional del Servicio de Policía, expresó el rechazo institucional ante los hechos y confirmó el fortalecimiento de las acciones de seguridad en el territorio.

Autoridades activaron la recompensa de hasta $100 millones por los responsables del ataque armado - crédito Luisa González/Reuters

Las autoridades destacaron la importancia de que “la comunidad se una a los esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, colaborando con información que pueda ayudar a desmantelar estas estructuras criminales”.

Por último, la FAC reiteró que continuará “empleando sus capacidades aéreas para apoyar a las autoridades, salvaguardar la vida y contribuir a la seguridad del territorio nacional”.