El general (r) Eduardo Zapateiro enfrentará una nueva audiencia de imputación de cargos por presunto acoso sexual el viernes 8 de mayo

El general (r) Eduardo Zapateiro enfrenta una imputación de cargos por presunto acoso sexual durante su comando en el Ejército Nacional de Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El general (r) Eduardo Zapateiro enfrenta una nueva audiencia de imputación de cargos el viernes 8 de mayo, en audiencia programada para las 8:30 a. m., según confirmó el Tribunal Superior de Bogotá, por un presunto caso de acoso sexual cometido cuando ejercía como comandante del Ejército Nacional de Colombia.

La diligencia, reprogramada tras una solicitud de aplazamiento hecha por el excomandante, busca esclarecer los hechos y concederle la oportunidad de conocer en detalle los señalamientos que motivaron la investigación, cuya repercusión ya incide en el escenario político colombiano.

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El caso avanza tras una primera suspensión de la imputación, inicialmente prevista para el lunes 4 de mayo, luego de que el propio general (r) Zapateiro requirió tiempo adicional para su defensa, de acuerdo con el reporte del Tribunal Superior de Bogotá.

Según informó la Fiscalía, la formulación de cargos fue presentada por un funcionario delegado ante la Corte Suprema de Justicia, formalizando la acusación por presunto delito de acoso sexual en contra del excomandante del Ejército Nacional.

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La audiencia programada para el 8 de mayo, en el Tribunal Superior de Bogotá, busca esclarecer los señalamientos y garantizar el acceso de Zapateiro a las pruebas y acusaciones - crédito @www.ramajudicial.gov.co

La imputación permitirá al general (r) acceder de manera detallada a las pruebas y acusaciones, en un procedimiento orientado a garantizar tanto el esclarecimiento del caso como el ejercicio pleno de su defensa, indicó la Fiscalía.