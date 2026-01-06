Un bus de servicio público cayó al río Magdalena en la vía Pitalito-Garzón

Los servicios de emergencia acudieron al lugar luego de que un bus se saliera de la carretera y cayera al río Magdalena, mientras el número de afectados y su condición permanecen sin ser confirmados - crédito Redes Sociales

Un bus de servicio público de la empresa La Gaitana cayó recientemente al río Magdalena tras un accidente ocurrido en el sector Pericongo, sobre la vía Pitalito – Garzón, en el sur del departamento de Huila.

El vehículo se salió de la carretera y terminó en el fondo del río. Esto provocó la movilización de los equipos bomberos, que acudieron al lugar para realizar el rescate de los pasajeros.

Hasta el momento, no se ha informado el número de personas afectadas ni se dispone de detalles sobre su estado de salud. El tránsito por la vía Pitalito – Garzón se vio alterado por las labores de emergencia realizadas en la zona.

Las autoridades atendieron el incidente en el que un vehículo de transporte público terminó en el fondo del río, causando el cierre temporal de la vía y el traslado de los pasajeros a centros de salud cercanos - crédito Redes Sociales / X

Los ocupantes del bus fueron trasladados por los bomberos a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.

Un bus de contratistas de EPM y otro de transporte público se accidentan en carreteras de Antioquia

El comienzo de 2026 en Antioquia ha estado marcado por una serie de incidentes viales que han puesto en alerta a las autoridades y han interrumpido el tránsito en diversas rutas clave.

El cierre total de la vía Dabeiba - Mutatá el 2 de enero dejó incomunicados a cientos de viajeros entre Medellín y la región de Urabá, mientras empresas de transporte como Transportes Gómez Hernández S.A. suspendieron sus servicios por derrumbes que afectaron la seguridad del corredor, conforme informó Transportes Gómez Hernández S.A. en un comunicado oficial.

Accidente de bus intermunicipal en Antioquia dejó varios heridos - crédito redes sociales/X

“No será posible realizar el despacho de los viajes programados hacia la región de Urabá durante la jornada de hoy”, advirtió la compañía al anunciar la medida ante la imposibilidad de garantizar el paso seguro, e instó a los usuarios a mantenerse informados a través de canales oficiales ante la evolución de la emergencia.

En ese escenario, otra emergencia sacudió el tráfico entre Sabanalarga y Medellín el viernes 2 de enero, cuando un bus de servicio público que transportaba a 40 pasajeros volcó en la vía a la altura del municipio de Olaya.

El vehículo, que regresaba de las celebraciones de inicio de año, quedó recostado sobre la berma tras un fuerte impacto. De acuerdo con los propios pasajeros, la magnitud del suceso y el estado del automotor permitieron que muchos calificaran el hecho como “un milagro”, ya que no se registraron víctimas fatales.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) confirmó casi una veintena de heridos. Mediante comunicado, indicó: “Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Olaya nos reporta accidente por volcamiento de bus en la vía Olaya - Sucre, sector de La Uvera, que cubría la ruta Sabanalarga - Medellín. La emergencia es atendida por bomberos del municipio de Olaya. Hasta el momento se reportan 18 personas con lesiones leves que están siendo trasladadas a centros de salud de Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Olaya. Desde el Dagran atentos para articular acciones. Circular con precaución por la zona, debido al derramamiento de ACPM sobre la vía”.

Un bus intermunicipal se volcó aparatosamente al borde de una carretera en Antioquia - crédito redes sociales/X

Además, tres personas requirieron ser derivadas de inmediato al hospital de Santa Fe de Antioquia para una valoración médica exhaustiva. Las causas del siniestro permanecen indeterminadas.

Las investigaciones, dirigidas por las autoridades locales, se centran en una posible falla técnica del vehículo o en las condiciones adversas de la carretera como factores determinantes.

El personal de tránsito de Olaya coordinó tanto la atención a los lesionados como la seguridad del área, facilitando el retiro del bus accidentado para permitir la recuperación del flujo vehicular hacia la capital departamental, Medellín.

El día también estuvo marcado por otro accidente relevante en Antioquia. Un bus que transportaba trabajadores contratistas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) volcó en el kilómetro 7+700 de la vía que conecta con la Central Hidroituango, en el sector El Bombillo, al norte del departamento.

El hecho causó el herido de 12 personas, entre ellos seis con lesiones de consideración, quienes fueron remitidos a centros asistenciales de Ituango y tres más, con heridas graves, al municipio de Yarumal para cuidados especializados.

Así lo detalló el comandante del Cuerpo de Bomberos de Ituango, Jairo Calle, al informar que el accidente ocurrió cuando el vehículo, operado por la firma contratista Servinci, sufrió una presunta falla en el sistema de frenos al finalizar la jornada laboral en las obras del corregimiento El Aro.

El cierre total de la vía Dabeiba - Mutatá este 2 de enero ha dejado sin conexión terrestre a los pasajeros y conductores que transitaban entre Medellín y la región de Urabá - crédito redes sociales/X

De acuerdo con los equipos de emergencia y personal de la central, el conductor tomó la decisión de realizar una maniobra controlada de volcamiento para evitar que el bus cayera al embalse próximo a la carretera.

“El bus terminó volcado, pero se evitó una situación potencialmente más grave”, especificaron las fuentes citadas.

La respuesta se produjo en forma inmediata con la intervención del Cuerpo de Bomberos de Ituango y los servicios de emergencia de la central hidroeléctrica, quienes prestaron atención a los lesionados y aseguraron la zona para prevenir nuevos riesgos.

El cierre total del corredor vial resultante limitó la movilidad de trabajadores y carga hacia la central, mientras continuaban las labores de rescate y remoción del bus.

La investigación sobre la posible falla mecánica señalada en los reportes preliminares sigue en curso. Según las versiones recabadas en el lugar de los hechos, el bus transportaba a cerca de diez trabajadores, todos empleados de una empresa contratista al servicio de EPM en la región.