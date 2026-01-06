Colombia

Revelan el contenido de la nota de protesta enviada por la Cancillería de Colombia a Estados Unidos por críticas de Donald Trump a Petro

La carta fue firmada por el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, dirigida al Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio

La carta del embajador Daniel
La carta del embajador Daniel García-Peña protesta ante los comentarios de Donald Trump y defiende la relación diplomática Colombia-Estados Unidos - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

La reciente escalada verbal entre Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro motivó una reacción oficial desde Bogotá.

En una carta dirigida al secretario de Estado del país norteamericano Marco Rubio, y revelada el martes 6 de enero de 2026, Daniel García-Peña, embajador de Colombia en EE. UU., comunicó por escrito su rechazo a los señalamientos expresados por el presidente estadounidense, subrayando el impacto negativo de este intercambio diplomático sobre el respeto entre ambos países.

Allí, el diplomático colombiano afirmó que las palabras pronunciadas en público por el mandatario norteamericano resultan ofensivas para el mandatario colombiano y afectan la dignidad de la nación andina.

Le escribo una vez más para expresar nuestra más enérgica protesta por los términos irrespetuosos utilizados por el presidente Donald J. Trump contra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y por las acusaciones formuladas hoy, 4 de enero de 2026”, se lee en el documento revelado por los medios de comunicación.

El embajador García-Peña destaca la
El embajador García-Peña destaca la importancia de la cooperación bilateral para la estabilidad regional y la lucha contra el narcotráfico - crédito Presidencia

La declaración del presidente Donald J. Trump, que calificó a Colombia de “muy enferma” y acusó al presidente Petro de “gustar producir cocaína y venderla a Estados Unidos”, fue el detonante inmediato de la nota diplomática.

Inicialmente, García-Peña detalló que, a diferencia de la situación en Venezuela, el actual mandatario colombiano fue elegido por voto popular en unas elecciones “libres y transparentes” realizadas en el año 2022.

“La última declaración del presidente Trump (...) es profundamente ofensiva para el pueblo colombiano, para nuestros principios democráticos y para la Oficina de la Presidencia de la República, que encarna la dignidad, la autoridad y la plena representación del Estado”, aseveró.

Minutos después de que el jefe de Estado colombiano atacó con un extenso mensaje al presidente norteamericano, este no tuvo problema en lanzar duros calificativos sobre sus capacidades y hacer una clara advertencia sobre lo que podría ser el futuro del país - crédito The White House

El mensaje del embajador no solo rechazó los términos usados por Trump, sino advirtiendo sobre la gravedad de las amenazas proferidas por el jefe de Estado norteamericano.

Las amenazas no contribuyen al respeto mutuo ni al diálogo constructivo que debe prevalecer entre naciones soberanas con el fin de encontrar las mejores vías de cooperación en las numerosas áreas en las que, durante años, hemos demostrado ser capaces de trabajar juntos con éxito para afrontar los desafíos transnacionales en beneficio de la seguridad y la prosperidad de nuestra región”, expresó el embajador en Washington.

Política antidrogas de Petro

Así mismo, el diplomático indicó los logros de la política antidrogas de Colombia impulsada por la administración Petro, destacando que, entre el 7 de agosto de 2022 y el 30 de diciembre de 2025, las autoridades del país incautaron más de 2.512 toneladas de cocaína.

“Solo en 2025 se interceptaron cerca de 1.000 toneladas, un hito histórico equivalente a aproximadamente 12 mil millones de dosis que se impidió que llegaran a los mercados de consumo. Estos esfuerzos, apoyados por socios internacionales, incluidos los Estados Unidos, han debilitado significativamente a las organizaciones criminales al atacar sus redes financieras, desmantelar laboratorios (se han desmantelado más de 18.000, junto con más de 12 millones de galones de precursores líquidos y 10 millones de kilogramos de precursores sólidos incautados) e interrumpir la cadena de producción y distribución de drogas”, sostuvo.

Imagen de referencia - Colombia
Imagen de referencia - Colombia incautó más de 2.512 toneladas de cocaína y desmanteló 18.000 laboratorios entre 2022 y 2025, según cifras oficiales presentadas por el embajador - crédito @USCGSoutheast/X

De igual forma, Daniel García-Peña destacó que estos resultados no hubieran sido posibles sin la cooperación internacional, fundamentalmente, sin el apoyo de los Estados Unidos.

Colombia y Estados Unidos continúan compartiendo inteligencia en materia de seguridad y defensa en el marco de nuestra larga asociación bilateral, basada en el respeto mutuo como naciones soberanas y democráticas, que se rigen por el Estado de derecho”, recalcó.

La carta, citando declaraciones públicas de Petro el 12 de noviembre de 2025, reafirmó la disposición de Colombia a colaborar internacionalmente en operaciones antidrogas, “siempre que se garantice el respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas detenidas”.

En su carta, García-Peña sostiene
En su carta, García-Peña sostiene la legitimidad democrática de Gustavo Petro y subraya la fortaleza institucional colombiana - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Por último, el embajador colombiano en EE. UU. cerró la nota con una exigencia clara: respeto absoluto a su soberanía y un llamado a solucionar cualquier diferencia a través de canales diplomáticos y el diálogo.

“Colombia exige respeto. Las diferencias entre Estados deben abordarse a través de los canales diplomáticos, el diálogo y las negociaciones, y como ha declarado anteriormente el presidente Petro, reafirmo nuestra permanente disposición a entablar un diálogo serio y constructivo con el presidente Trump, con usted y con la Administración estadounidense”, concluyó.

