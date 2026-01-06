Jaime Andrés Beltrán afirmó que “a Petro lo sacamos en las urnas, sin intervenciones militares”, de cara a los comicios presidenciales de 2026

El exmandatario publicó el video la noche del lunes 5 de enero de 2026 - crédito @soyjaimeandres/X | Lina Gasca/Colprensa

Luego de lo que fueron las polémicas declaraciones del presidente Donald Trump en las que dijo que sonaba bien para él una operación militar en Colombia luego de lo que fue la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, en el país se siguen conociendo reacciones a la respuesta que le dejó a una de las periodistas la tarde del lunes 5 de enero de 2026.

Ahora el turno fue para el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, que en un mensaje que dejó en su cuenta de X la noche del mismo lunes, aseguró que no será necesario una intervención militar.

En su mensaje el exmandatario de la capital del departamento de Santander aseguró que el final de Petro será en las elecciones presidenciales de Colombia 2026.

Beltrán recordó en el video que acompaña la publicación las palabras de Trump: “Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States and he’s not going to be doing it very long, let me tell you (Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo, te lo aseguro)”.

Por este motivo, el líder religioso que también es conocido en redes como “el Bukele colombiano” afirmó que “a Petro hay que sacarlo... pero en las urnas”.



“Estas últimas declaraciones del presidente de los Estados Unidos nos genera dos grandes preocupaciones. Una, la confirmación de la participación del presidente Petro dentro de toda estructura criminal que en la región se ha llevado a través del narcotráfico”, argumentó en su grabación Beltrán.

De otro lado, el ex alcalde de Bucaramanga expuso: “Y la segunda es que si Estados Unidos quiere intervenir a Colombia, lo único que va a hacer es prolongar la estadía de Petro en Colombia y que su ideología se propague y crezca”.

Por todo lo anterior, Beltrán pidió que a Petro “no lo victimicen”.

“Déjennos que los colombianos lo saquemos el 31 de mayo en las urnas, que es con los votos que hay que cambiar este gobierno”, destacó el pastor.

Asimismo, Beltrán dejó en claro que “es con la decisión democrática de un pueblo que cree que Colombia necesita otro rumbo, que este país cambie”.

“Es hora de que la reflexión no solamente se nos quede en torno a la ayuda internacional, sino a la decisión de un pueblo de que queremos una nación diferente. Y Colombia, el 31 de mayo, tiene que tomar el rumbo hacia la libertad”, cerró el exmandatario de cara a lo que serán los comicios, en los que se definirá si Colombia asume un segundo gobierno de izquierda de forma consecutiva o si vuelve a dar un giro a la derecha.



Jaime Andrés Beltrán no se quedó callado luego del anuncio de la caída de Nicolás Maduro

La difusión de fotografías de Nicolás Maduro esposado y custodiado por agentes estadounidenses tras su detención en Caracas ha desencadenado un torrente de reacciones entre líderes políticos en Colombia, que interpretan el evento como un punto de inflexión regional y un llamado de atención ante las próximas elecciones.

Entre los primeros en posicionarse, el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán utilizó su cuenta de X para advertir: "Así terminan los que traicionan a su pueblo para entregarle el país al narcotráfico, al terrorismo y a la mafia“.

Para Beltrán, el arresto de Maduro representa la caída de un modelo de gobierno que, en sus palabras, “solo causan daño, dolor y sufrimiento”.

El exmandatario dejó un mensaje explícito: "Colombia tiene una gran oportunidad en pocos meses para enterrar este tipo de modelo de gobierno“.



Las imágenes muestran a Maduro, ya sin el poder que ejerció durante años, descendiendo de un Boeing 757-223 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, esposado y rodeado por miembros de la DEA.

El operativo incluyó incursiones en dos puntos clave de la capital venezolana: las bases militares de La Carlota y Fuerte Tiuna.

Tras concretarse la detención después de la 1:30 a. m., Maduro fue trasladado a territorio estadounidense en un vuelo de 3.400 kilómetros y Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina en Venezuela.