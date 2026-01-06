Inpec decidió remover del puesto al director de la cárcel de Ibagué: duro solo cinco meses en el cargo

Cárcel La Picaleña en Ibagué cambio de director por sedición del Inpec - crédito redes sociales

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) apartó de su cargo al director de la Cárcel de Ibagué, Camilo Andrés Martínez Romero, tras solo cinco meses en la dirección de este centro penitenciario.

El directivo sindical, Alejandro Durán, afirmó que la dragoneante Mónica Portela asumirá la dirección, en un movimiento con el que se busca fortalecer la gestión interna del establecimiento, tal como lo comento en conversación con Caracol Radio.

En el cierre del año 2025 y dentro del contexto de desafíos administrativos en el sistema penitenciario de la región, Durán expresó al medio de comunicación que la designación de Portela podría marcar una etapa de mayor estabilidad. Resaltó que la funcionaria suma 23 años de experiencia y ha ocupado cargos de responsabilidad jurídica en la entidad, factor que incrementa la expectativa de mejoras en la administración.

El motivo preciso por el que el instituto declaró insubsistente al director saliente no ha sido informado, punto que el representante sindical subrayó ante el medio en sus declaraciones: “El Inpec declaró insubsistente al anterior director, nosotros desconocemos las causas de esta decisión, aunque era notoria su inexperiencia, el cambio se da por una persona que hace parte del cuerpo custodio y vigilancia, esto lo hemos vivido en varias ocasiones”.

Durán también enfatizó que Mónica Portela ha desempeñado el cargo de jefa jurídica en este y otros establecimientos penitenciarios, además de haber asumido roles directivos de manera transitoria.

Ante el relevo, manifestó la esperanza de que la nueva dirección fortalezca la imagen institucional: “Ella es abogada y ha ejercido gran parte de su tiempo en la entidad como jefe jurídica en este establecimiento y otros establecimientos como encargada, esperamos que haga un buen trabajo dejando en alto la institución”.

De cara al 2026, Durán solicitó a la Alcaldía de Ibagué un mayor respaldo para la cárcel, y demandó del Gobierno Nacional una asignación presupuestal superior, especialmente dirigida a atender necesidades de salud y alimentación dentro del penal.

Inpec frustró el intento de fuga de una reclusa en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) logró contener un intento de fuga en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, hecho que resalta la preocupación frente a recientes incidentes de evasión registrados en centros penitenciarios del país.

El Inpec describió las circunstancias precisas en torno al intento de fuga, detallando que una mujer del patio 6 trató de huir aprovechando una riña registrada durante la mañana del jueves, 11 de diciembre de 2025 - crédito Colprensa

Según declaró el organismo, la detención oportuna de la reclusa evitó mayores riesgos en el establecimiento, consolidando la respuesta de la guardia en un contexto donde otras cárceles han visto escapar internos en días anteriores.

El Inpec describió las circunstancias precisas en torno al intento de fuga, detallando que una mujer del patio 6 trató de huir aprovechando una riña registrada durante la mañana del jueves, 11 de diciembre de 2025.

En su comunicado, el instituto puntualizó: “El evento se originó cuando una mujer privada de la libertad del patio 6 intentó aprovechar una riña para trepar hacia una de las fachadas externas del penal. Los funcionarios de la guardia, al detectar la maniobra, intervinieron oportunamente en el área de techos, evitando su avance y neutralizando el riesgo sin que se presentaran afectaciones adicionales”, de acuerdo con la declaración entregada por el Inpec.

El Inpec también reportó un intento de motín en uno de los patios - crédito Universidad Jorge Tadeo Lozano

La institución informó que, luego del frustrado escape, se desplegaron inspecciones exhaustivas en diferentes sectores del penal con el fin de identificar posibles vulnerabilidades y reforzar medidas de seguridad. La guardia del Buen Pastor no reportó daños adicionales ni consecuencias durante la intervención.

El contexto de este episodio cobra mayor relevancia debido a recientes antecedentes en otras prisiones de Colombia, que han puesto en el ojo del huracán la seguridad de los centros penitenciarios.