Colombia

Inpec decidió remover del puesto al director de la cárcel de Ibagué: duro solo cinco meses en el cargo

El directivo sindical, Alejandro Durán, afirmó que la dragoneante Mónica Portela asumirá la dirección, en un movimiento con el que se busca fortalecer la gestión interna del establecimiento

Guardar
Cárcel La Picaleña en Ibagué
Cárcel La Picaleña en Ibagué cambio de director por sedición del Inpec - crédito redes sociales

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) apartó de su cargo al director de la Cárcel de Ibagué, Camilo Andrés Martínez Romero, tras solo cinco meses en la dirección de este centro penitenciario.

El directivo sindical, Alejandro Durán, afirmó que la dragoneante Mónica Portela asumirá la dirección, en un movimiento con el que se busca fortalecer la gestión interna del establecimiento, tal como lo comento en conversación con Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook en nuestro WhatsApp Channel

En el cierre del año 2025 y dentro del contexto de desafíos administrativos en el sistema penitenciario de la región, Durán expresó al medio de comunicación que la designación de Portela podría marcar una etapa de mayor estabilidad. Resaltó que la funcionaria suma 23 años de experiencia y ha ocupado cargos de responsabilidad jurídica en la entidad, factor que incrementa la expectativa de mejoras en la administración.

El motivo preciso por el que el instituto declaró insubsistente al director saliente no ha sido informado, punto que el representante sindical subrayó ante el medio en sus declaraciones: “El Inpec declaró insubsistente al anterior director, nosotros desconocemos las causas de esta decisión, aunque era notoria su inexperiencia, el cambio se da por una persona que hace parte del cuerpo custodio y vigilancia, esto lo hemos vivido en varias ocasiones”.

El directivo sindical, Alejandro Durán,
El directivo sindical, Alejandro Durán, afirmó que la dragoneante Mónica Portela asumirá la dirección, en un movimiento con el que se busca fortalecer la gestión interna del establecimiento - crédito John Paz/Colprensa

Durán también enfatizó que Mónica Portela ha desempeñado el cargo de jefa jurídica en este y otros establecimientos penitenciarios, además de haber asumido roles directivos de manera transitoria.

Ante el relevo, manifestó la esperanza de que la nueva dirección fortalezca la imagen institucional: “Ella es abogada y ha ejercido gran parte de su tiempo en la entidad como jefe jurídica en este establecimiento y otros establecimientos como encargada, esperamos que haga un buen trabajo dejando en alto la institución”.

De cara al 2026, Durán solicitó a la Alcaldía de Ibagué un mayor respaldo para la cárcel, y demandó del Gobierno Nacional una asignación presupuestal superior, especialmente dirigida a atender necesidades de salud y alimentación dentro del penal.

Inpec frustró el intento de fuga de una reclusa en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) logró contener un intento de fuga en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, hecho que resalta la preocupación frente a recientes incidentes de evasión registrados en centros penitenciarios del país.

El Inpec describió las circunstancias
El Inpec describió las circunstancias precisas en torno al intento de fuga, detallando que una mujer del patio 6 trató de huir aprovechando una riña registrada durante la mañana del jueves, 11 de diciembre de 2025 - crédito Colprensa

Según declaró el organismo, la detención oportuna de la reclusa evitó mayores riesgos en el establecimiento, consolidando la respuesta de la guardia en un contexto donde otras cárceles han visto escapar internos en días anteriores.

El Inpec describió las circunstancias precisas en torno al intento de fuga, detallando que una mujer del patio 6 trató de huir aprovechando una riña registrada durante la mañana del jueves, 11 de diciembre de 2025.

En su comunicado, el instituto puntualizó: “El evento se originó cuando una mujer privada de la libertad del patio 6 intentó aprovechar una riña para trepar hacia una de las fachadas externas del penal. Los funcionarios de la guardia, al detectar la maniobra, intervinieron oportunamente en el área de techos, evitando su avance y neutralizando el riesgo sin que se presentaran afectaciones adicionales”, de acuerdo con la declaración entregada por el Inpec.

El Inpec también reportó un
El Inpec también reportó un intento de motín en uno de los patios - crédito Universidad Jorge Tadeo Lozano

La institución informó que, luego del frustrado escape, se desplegaron inspecciones exhaustivas en diferentes sectores del penal con el fin de identificar posibles vulnerabilidades y reforzar medidas de seguridad. La guardia del Buen Pastor no reportó daños adicionales ni consecuencias durante la intervención.

El contexto de este episodio cobra mayor relevancia debido a recientes antecedentes en otras prisiones de Colombia, que han puesto en el ojo del huracán la seguridad de los centros penitenciarios.

Temas Relacionados

Cárcel de IbaguéCamilo Andrés Martínez RomeroMónica PortelaLa PicaleñaCambio de directorInpecColombia-Noticias

Más Noticias

Estas son las identidadesy nuevos detalles de los 5 policías secuestrados en el Catatumbo

El operativo militar y judicial para hallarlos pone a la región fronteriza en tensión mientras se extienden los llamados a la comunidad para obtener pistas

Estas son las identidadesy nuevos

“Muchos hogares se bajaron del bus de la vivienda”: llamado de Camacol por efectos en el sector en Colombia

El presidente de Camacol expuso el balance del sector vivienda al cierre del año y señaló que, por efectos de decisiones oficiales, miles de hogares desistieron de adquirir vivienda, según cifras presentadas por el gremio constructor

“Muchos hogares se bajaron del

Gregorio Eljach rechazó el ataque a la policía en Cartagena del Chairá, Caquetá: “Hacemos un llamado a respetar las instituciones”

El atentado ocurrió el 5 de enero de 2026 cuando los uniformados se encontraban haciendo controles de rutina

Gregorio Eljach rechazó el ataque

Video: Dos parapentistas fueron sorprendidos los fuertes vientos en Bello y aterrizaron de emergencia

La repentina aparición de precipitaciones y descargas eléctricas llevó al aterrizaje de forma improvisada, bajo supervisión de los servicios de rescate

Video: Dos parapentistas fueron sorprendidos

Mauricio Cárdenas propone el “Plan Hermandad” para vender alimentos a Venezuela sin cobro durante el primer año

El precandidato presidencial planteó que el Estado financie directamente a los productores nacionales para garantizar el abastecimiento de bienes básicos en el país vecino, con el objetivo de apoyar la estabilización económica, proteger al sector exportador y promover una estrategia de cooperación regional

Mauricio Cárdenas propone el “Plan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Dany Hoyos, conocido como Suso

Dany Hoyos, conocido como Suso el paspi, reveló que ya había pensado en dejar el personaje provocándole inseguridades

Mariana Zapata es la nueva habitante confirmada por el Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Lo prometido es deuda”

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez sorprendieron a fanática en la Feria de Manizales por su cumpleaños: el regalo y el premio que le dieron

Extranjero se atrevió a probar su primer ajiaco en popular plaza de mercado de Bogotá: ¿le gustó?

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Ryan Reynolds, dueño del Internacional de Bogotá, ya tiene la camiseta del nuevo equipo del FPC: su reacción se hizo viral

Así fueron los goles de Colombia en la victoria contra Países Bajos en la fecha 2 de la Kings World Cup Nations

La meta de Néstor Lorenzo con la selección Colombia en la Copa del Mundo: “Ojalá podamos hacer un gran Mundial y llegar al último día”

Alexis Zapata, jugador de Santa Fe, niega responsabilidad en incendio causado por globo pirotécnico en Itagüí