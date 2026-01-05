Niña logró escapar de los abusos de su padre por la ventana de su casa en Bogotá y lo denunció

La situación fue ampliamente rechazada por la comunidad que exige todo el peso de la ley en contra del abusador - crédito Secretaría de Seguridad

Una menor de 14 años logró escapar de un abuso sexual cometido por su propio padre en el barrio San Antonio, ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá. La intervención de la ciudadanía fue posible gracias a la rápida reacción de la adolescente, que no dudó en escapar para pedir el apoyo de los vecinos del sector, que se comunicaron con las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, que fue difundido por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia durante la jornada del 5 de enero de 2026, la adolescente gritó para pedir ayuda y en medio del forcejeo logró salir por una ventana para desplazarse al primer piso de la vivienda. Allí fue resguardada por integrantes de la comunidad, que respondieron con rapidez ante la denuncia.

Las autoridades confirmaron que los residentes del barrio atendieron el llamado de la adolescente y le brindaron protección para evitar que el sujeto pudiera atacarla. En ese mismo momento, otro grupo de vecinos que presenció la escena se encargó de detener al hombre de 42 años, señalado como presunto agresor, hasta la llegada de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, el hombre habría realizado tocamientos indebidos a la víctima en el interior de la vivienda. La intervención comunitaria fue fundamental para evitar que el señalado se fugara y para facilitar la acción judicial, lo que fue agradecido por las autoridades que tomaron el caso.

Al recibir los testimonios sobre lo ocurrido, miembros de la Policía procedieron a capturar al padre y lo entregaron a la Fiscalía General de la Nación, que se encargó de registrar el caso para empezar con las respectivas pesquisas.

Al ver la gravedad del caso, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso de investigación correspondiente y la recolección de pruebas para judicializar al responsable.

Ante lo sucedido en esta zona del norte de Bogotá, la Secretaría de Seguridad reafirmó la importancia de denunciar estos delitos y reiteró su labor constante para proteger a los niños, niñas y adolescentes. El organismo enfatizó su determinación de enfrentar las conductas que atentan contra la integridad de la infancia y la comunidad.

Niño de 11 años fue obligado a realizar actos sexuales por su propio padre

Este alarmante caso ocurrido en Usaquén recordó otro brutal hecho que se presentó en la capital del país. En octubre de 2025, la Policía Nacional capturó a un hombre de 40 años y a su pareja de 35, acusados de cometer graves delitos sexuales contra un niño de 11 años en Bosa.

El caso llegó al conocimiento de las autoridades como consecuencia de la preocupación de la madre, que advirtió cambios en el estado emocional de su hijo, que convivía con el padre desde hace 2 años. El menor comenzó a experimentar un profundo cuadro de depresión, lo que llevó a la mujer a solicitar atención psicológica.

Durante las sesiones, el niño de 11 años conversó con el profesional que llevaba su caso, que determinó indicios de una experiencia traumática y alertó a las autoridades tras detectar la gravedad de la situación, lo que permitió activar los protocolos de atención y protección, según la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). A partir de ese momento, la acción de los organismos judiciales permitió avanzar con la investigación y ejecutar las capturas.

Los casos se convierten en ejemplo de la necesidad de fortalecer las rutas de protección infantil y recalcan el compromiso institucional de actuar ante cualquier sospecha para proteger a la niñez. Aquellos que tengan información sobre una situación de este tipo pueden denunciar al 123 o al 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.