Acoso a los hombres: ganador de ‘Yo me llamo’, actores y humoristas contaron su experiencia

El acoso que enfrentan figuras públicas masculinas suele pasar desapercibido, teniendo en cuenta que es un tema del que no se habla lo suficiente, pese a la evolución de la sociedad.

Y es que el impacto de estas experiencias va mucho más allá del momento, debido a que los hombres denuncian la pérdida de intimidad, espacios y tranquilidad, en un contexto social que tiende a minimizar o trivializar este tipo de agresiones cuando las víctimas son varones.

Ante este panorama, el programa de entretenimiento La red recolectó testimonios de algunas de las caras más reconocidas en la televisión colombiana. Uno de los entrevistados, el humorista Jhovanoty, que relató una experiencia en la que, en medio de una foto con un grupo de mujeres, una de ellas lo tocó de forma inapropiada sin su consentimiento.

Jhovanoty explicó a La red: “En el momento que dijeron tres, dos, uno, la señora me mandó la mano a las gónadas. Todas: ‘Ja, ja, ja’. Y yo: ‘Ja, ja, muchas gracias’. Pero después caí en cuenta que esa situación, si hubiera sido al contrario, hubiera sido mucho más grave”.

El humorista se refirió a la doble vara con la que suelen ser juzgados estos episodios en función del género de la víctima y expresó que cuando este tipo de situaciones afectan a los hombres, el entorno suele restarles importancia.

Por su parte, el actor Andrés Sandoval, también fue consultado por el famoso programa de farándula y aprovechó su aparición allí para compartir la dificultad de establecer límites claros frente a situaciones de acoso: “Uno pierde su intimidad, uno pierde muchos espacios, uno pierde la tranquilidad. Hay gente que realmente se obsesiona”, refiriéndose a su vida como famoso.

Del mismo modo, reconoció que al ser una persona pública intenta mantener apertura y respeto hacia sus seguidores, pero afirmó la necesidad de cortar el contacto cuando identifica desproporción emocional o psicológica: “Llega un punto en donde hasta aquí, ¿no? Sobre todo cuando uno ve que hay una desproporcionalidad en el aspecto emocional o psicológico”.

Ganador de ‘Yo me llamo’ fue acosado digitalmente

El imitador de Rafael Orozco, participante de Yo Me Llamo y ganador de la primera temporada del famoso reality también fue consultado por el medio y describió a detalle la intensificación de estos comportamientos a través de redes sociales.

El cantante explicó cómo una seguidora comenzó mostrando su interés a través de múltiples plataformas como Instagram, TikTok y Facebook. Posteriormente le escribía insistentemente mensajes privados de contenido cada vez más personal.

Según su testimonio, la situación escaló a tal grado que tuvo que bloquear a la persona al sentir que las insinuaciones y el acoso digital comprometían su bienestar.

Finalmente, el actor argentino Juan Guilera aportó una perspectiva sobre las formas en que el acoso puede manifestarse en espacios públicos. Consultado sobre sus experiencias, afirmó a La red que llegó a ser víctima de toqueteos y situaciones incómodas por parte de desconocidas.

Guilera detalló, entre otras vivencias, un episodio en un centro comercial donde una mujer se le prendió del cuello, en un gesto sorpresivo que inicialmente interpretó como un ataque. En su análisis, atribuyó este tipo de conductas, en ocasiones, a la falta de límites y a cuestiones de educación.

El factor común en los relatos es la dificultad para reconocer y denunciar estos hechos, debido a la percepción social que los invisibiliza o los transforma en fuente de bromas, por lo que el cambio de actitud social frente a estas formas de acoso resulta necesario para garantizar que las denuncias reciban la misma seriedad, independientemente del género de la víctima.