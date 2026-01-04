Yina Calderón responde con humor a quienes la acusaron de exceso en el desfile de Año Viejo en su natal Oporapa

La DJ aseguró que no estaba pasada de tragos - crédito @yinacalderontv/IG

En medio del tradicional desfile de los muñecos de Año Viejo en Oporapa el pueblo natal de Yina Calderón, la actitud de la empresaria se convirtió en el centro de la conversación entre sus seguidores.

La empresaria y creadora de contenido fue señalada en redes sociales por estar, supuestamente, en estado de embriaguez durante el evento. Ante las críticas, Calderón utilizó su cuenta de Instagram para responder directamente a quienes la cuestionaron.

Uno de los muñecos de Año Nuevo inspirado en Yina Calderón - crédito Redes Sociales/TikTok

De acuerdo con las propias palabras de Yina Calderón, la especulación sobre su comportamiento no tiene fundamento. “Oigan, ¿ustedes por qué me inventan tanta cosa?”, expresó entre risas Calderón en la red social.

Recalcó que suele provocar ciertas situaciones, pero que hay ocasiones en las que siente que las críticas exceden toda lógica: “Yo me, me siento a veces, unas cosas yo las provoco, yo no soy morronga. Pero otras cosas digo: ‘Ey, marica’”.

Desde su perspectiva, el entorno del Huila le ofrece la tranquilidad que busca, lejos de la necesidad de aparentar.

“Yo por acá, entre las montañas, buscando tranquilidad, parchada, porque miren, a mí me encanta la gente real. A mí no me gusta estar aparentando lo que uno no es”, afirmó Calderón, señalando su preferencia por desenvolverse en ambientes auténticos: “Yo me parcho donde sea, con quien sea. No le pongo problema a nada”.

Yina Calderón durante la celebración del desfile de Años Viejos en Oporapa - crédito Redes Sociales/TIkTok

La empresaria ofreció su versión sobre lo ocurrido durante el desfile, señalando que formaba parte de una puesta en escena.

“Estamos en una carroza de Año Viejo y me piden que haga de Año Viejo para, pues para... la gente se ríe y toda esa vuelta. Nos subimos con Asaf al carro y obvio yo tengo que hacer de Año Viejo”, relató Calderón, haciendo referencia a la naturaleza festiva del evento.

Lejos de la imagen de descontrol que circuló en redes, Calderón aseguró su participación activa en distintas actividades del evento: “A la media hora yo estaba cantando en la tarima, o sea, estaba tocando. Entonces, no, que yo estaba borracha, no bebés. Si yo estuviera borracha, les digo: ‘Sí, está una borrachera porque para eso es diciembre’. Pero no”.

Con estas palabras, desestimó las acusaciones de haber consumido alcohol en exceso.

La costumbre de quemar muñecos de Año Viejo simboliza el cierre de ciclos negativos y sigue vigente en la cultura colombiana - crédito X

Consciente del impacto de los comentarios, Calderón compartió la conversación que sostuvo con Asaf Torres sobre cómo enfrentarlos: “Yo le digo a Asaf: ‘No te pongas a responder nada, no te pongas... Que la gente piense lo que quiera pensar’”.

Hacia el final de su declaración, Calderón reveló su intención de priorizar su bienestar personal en el próximo año: “La pasé divino acá. He estado ya más bien tranquila porque quiero que este año... Quiero estar muy enfocada en mis cosas, en mi vaina, pero siento que es que yo veo unas cosas que me da asco”.

Este comunicado se da después de que durante el mismo evento, la DJ se parara en tarima y criticara a los habitantes del municipio, diciendo que si no cambiaban su comportamiento nadie los visitaría.

Qué dijo sobre hacerla como muñeco de Año Viejo

Pese a que en los primeros días de diciembre, Yina Calderón realizó un llamado público para que su imagen no fuera utilizada en los tradicionales muñecos de año viejo, sus deseos fueron ignorados.

La empresaria pidió que no usen su imagen como "año viejo", como ha ocurrido en otros años - crédito @alec1888/ TikTok

La empresaria y creadora de contenido expresó su molestia a través de redes sociales, señalando que durante varios años ha sido una de las figuras más recurrentes en esta tradición, especialmente en pueblos de distintas regiones del país.

“No me hagan de año viejo. Estoy cansada de que me hagan en algunos pueblos de Colombia de año viejo. ¿Por qué me tienen que quemar a mí, habiendo tantas figuras para quemarlas de año viejo?, ¿por qué tengo que ser yo? Todos los años es lo mismo, en diferentes pueblos me hacen de año viejo, no me quemen este año, por favor”, reclamó la influencer en una de sus publicaciones.