El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

Infobae Colombia conoció los nombres de los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional que, además del Catatumbo, se disputarían el control del territorio con las disidencias de Iván Mordisco e Iván Márquez en cuatro zonas del país

Se confirmó la presencia de
Se confirmó la presencia de varios cabecillas del ELN en territorio venezolano - crédito Europa Press | archivo AFP | DEA | Departamento de Justicia de los EE. UU.

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela dejó a la vista varios movimientos de grupos armados ilegales que verían afectadas sus operaciones luego de que el líder del régimen cayó en la Operación Resolución Absoluta la madrugada del sábado 3 de enero de 2026.

Debido a lo anterior, una fuente le reveló de forma exclusiva a Infobae Colombia que desde el comienzo de la llegada de las tropas estadounidenses que se movilizaron hacia el mar Caribe frente a las costas venezolanas por orden de Donald Trump, ya los hombres armados que militan en el ELN (Ejército de Liberación Nacional) estaban movilizándose para regresar a territorio colombiano.

En concreto, los criminales que estarían liderando estas acciones son cabecillas de los Frentes de Guerra Oriental, Nororiental y del Coce (Comando Central), que como señalaron los hallazgos de inteligencia, tenían libertad total para moverse a sus anchas por suelo venezolano, e incluso hasta privilegios y comodidades.

Estos señalamientos se suman a las menciones que se hizo del mismo grupo armado ilegal colombiano en el documento formal de acusación (indictment) que compartió la fiscal general de los EE. UU., Pamela Bondi.

La escalada de las acciones lideradas desde Norteamérica por Trump dejaron a la vista el poderío militar (portaviones y aeronaves con capacidad militar y tecnológica a la vanguardia), y por lo tanto esto habría llevado a que los líderes guerrilleros aliados de Maduro tuvieran que rebuscarse la manera de volver a Colombia.

La llegada de Maduro y Cilia Flores a la DEA en Nueva York - crédito Cortesía

Quiénes son los cabecillas del ELN que lideran el regreso de sus tropas a Colombia: la misión sería recuperar el Catatumbo

De un lado, se conocieron los líderes del Frente de Guerra Nororiental del ELN: con los alias de Silvana Guerrero y “Ricardo”.

Ambos se mueven entre Venezuela y la subregión del Catatumbo (Norte de Santander).

Otro de los mencionados son alias Parmenio y “Caballo de Guerra”, pertenecientes a la misma célula guerrillera.

Mientras que los cabecillas del Frente de Guerra Oriental que también se habían ido a Venezuela fue alias Pablito, y por el que las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de 5.000 millones de pesos.

Junto a él figura “Cendales”, y su misión sería pasar del lado de la frontera colombiana con un solo fin: recuperar varios bastiones claves para financiar las acciones criminales del grupo armado.

Las disputas por el control de territorio de manera ilegal con las disidencias de las Farc (lideradas por alias Iván Mordisco) se concentran en los departamentos de:

  • Arauca
  • Boyacá
  • Casanare
  • Vichada

Por parte del Comando Central (Coce) del ELN figura un viejo conocido por las autoridades colombianas: Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García.

Por este criminal, el pago de la recompensa por información que ayude a dar con su paradero es de $4.378 millones.

Orden de captura de Interpol
Orden de captura de Interpol contra el guerrillero del ELN Gustavo Giraldo Quinchía, alias Pablito - crédito tomado de Interpol

Disidencias de las Farc, mencionadas en el ‘indictment’: la Segunda Marquetalia e Iván Márquez

En el documento de acusación formal presentado por parte del Departamento de Justicia de los EE. UU. se mencionó también a las disidencias de las Farc, el otro actor en esta posible guerra que se avecinaría en varios puntos del territorio colombiano.

En su caso, algunos de los cabecillas de la Segunda Marquetalia tendría menos chances y ayuda como la que sí recibió el ELN por parte de la dictadura de Maduro.

Aquí sale a la luz uno de los mayores objetivos militares por parte de Colombia, y de quién lo último que se había conocido es que quedó herido por cuenta de una operación militar: Luciano Marín Arango, más conocido con el alias de Iván Márquez.

Con esto se confirmaría que siempre estuvo en Venezuela, y que no murió en el último operativo del que se tuvo conocimiento sobre sus movimientos, y que se conocieron el 22 de octubre de 2024.

Por “Iván Márquez” se ofrece una recompensa de $4.378 millones.

Junto a Marín Arango el otro peso pesado de la Segunda Marquetalia (liderada por Iván Márquez), Géner García Molina, conocido como alias John 40 o “Francisco”.

Esta es la circular de
Esta es la circular de búsqueda de alias Iván Márquez - crédito FBI

En el ‘indicment’ se destacó que:

  • Los funcionarios venezolanos acusados están señalados como socios y facilitadores del narcotráfico y fortalecimiento de las FARC, sus sucesores y el Tren de Aragua, actuando tanto como protectores institucionales como colaboradores activos en el tráfico transnacional de cocaína hacia EE. UU.
  • La Farc y sus disidencias (Farc-EP, Segunda Marquetalia) son actores centrales en el esquema de narcotráfico y terrorismo descrito, siendo receptores de apoyo logístico y protección estatal venezolana.
  • El Tren de Aragua se destaca como la organización venezolana más relevante en la actualidad, con expansión continental y rol clave en el tráfico y protección de drogas dentro y fuera de Venezuela.
  • Todas estas organizaciones son mencionadas oficialmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras en la acusación, fundamentando los cargos de narcoterrorismo.

Las Fuerzas Militares colombianas preparan una ofensiva: todo sería una estrategia para rearmarse

Por cuenta de la pérdida de las comodidades y prebendas que tenía en Venezuela, las autoridades militares en Colombia no bajan la guardia, y se estima que además de las órdenes de movilizar tropas a la zona fronteriza por parte de Gustavo Petro, no se descartan más operaciones militares contra todos los cabecillas mencionados en el artículo.

Todos son considerados actores armados de alto valor, pero una de las posibilidades que no se excluye es que busquen alguna clase de acercamiento con el Gobierno nacional.

Un eventual proceso de paz sería el objetivo con diálogos, y solo cuando a Petro le quedan poco más de siete meses de mandato, algo que se tendría que reforzar con la petición de ceses al fuego bilaterales.

Sin embargo, en este punto la fuente señaló que esta sería una estrategia que lo único que buscaría es darles tiempo a las tropas de acondicionarse en sus campamentos, y reunir pie de fuerza y arsenal de guerra para disputarse a muerte los territorios señalados al principio del texto.

