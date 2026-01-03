Colombia

Las reacciones divididas tras las advertencias de Donald Trump al presidente Gustavo Petro: “Un lenguaje vulgar”

Senadores y representantes cuestionan, analizan y debaten la postura del presidente frente a las declaraciones del expresidente estadounidense

Guardar
El mandatario norteamericano, desde su residencia, atacó al jefe de Estado colombiano y lo asoció con la exportación de estupefacientes a su país - crédito The White House

La reciente captura de Nicolás Maduro ha generado una ola de tensiones en América Latina, intensificadas por la postura de Estados Unidos y las advertencias directas de Donald Trump hacia sus homólogos regionales.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela, el expresidente estadounidense vinculó al presidente colombiano, Gustavo Petro, con actividades relacionadas al narcotráfico, desatando una reacción inmediata y polarizada en Colombia.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Florida, Trump respondió preguntas sobre Petro, reiterando acusaciones que había presentado en otras ocasiones y agregando que “él tiene fábricas e industrias donde produce esta droga, él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos”.

Estas declaraciones no solo sorprendieron por su crudeza, sino que también pusieron sobre la mesa el debate sobre soberanía, intervencionismo y seguridad regional.

“La superintendente de Industria y
“La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque Urrego, llama a la movilización popular para defender la soberanía y la democracia tras las amenazas de Trump hacia Gustavo Petro - crédito red social X

La reacción en Colombia no se hizo esperar. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque Urrego, difundió un mensaje a través de redes sociales en el que calificó las palabras de Trump como “una clara amenaza” contra el presidente Petro.

En su pronunciamiento, enfatizó la necesidad de movilización popular para “defender la independencia, la libertad, la democracia y la supervivencia de nuestro pueblo” y mencionó que, al mismo tiempo, en París, Francia, se estaban realizando manifestaciones en respaldo a la defensa de estos principios.

Por su parte, la congresista Cathy Juvinao planteó una serie de interrogantes sobre la presencia estadounidense en Venezuela tras la caída de Maduro.

En su cuenta de redes sociales, cuestionó si Estados Unidos asumiría temporalmente la administración del país vecino, el rol que podrían desempeñar figuras como María Corina Machado o Edmundo González en la transición, y cómo se manejarían los recursos petroleros venezolanos.

La congresista Cathy Juvinao plantea
La congresista Cathy Juvinao plantea dudas sobre la intervención estadounidense en Venezuela y el futuro manejo de los recursos petroleros tras la caída de Nicolás Maduro - crédito red social X

“No podemos ignorar la pregunta incómoda de fondo en este caso: ¿qué significa que un Estado vuelva a arrogarse el derecho de atacar militarmente a otro anunciando una nueva administración?”, sostuvo la congresista, enfatizando la importancia de que Colombia actúe respetando la soberanía de Venezuela.

El debate parlamentario se extendió también al ámbito de seguridad nacional. La congresista Katherine Miranda vinculó las declaraciones de Trump con los retos internos de Colombia.

“¿Se van a mantener negociaciones fracasadas con el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de Calarcá, sabiendo que hoy controlan gran parte del narcotráfico en Colombia?”, cuestionó. Miranda alertó sobre la posibilidad de que la pasividad gubernamental frente a estructuras criminales activas pueda ser interpretada como complicidad, mientras aumentan los homicidios y desplazamientos forzados en el territorio nacional.

“La congresista Katherine Miranda cuestiona
“La congresista Katherine Miranda cuestiona la estrategia del gobierno colombiano frente a grupos armados y el narcotráfico, en medio de las tensiones por las declaraciones de Donald Trump - crédito red social X

En contraposición, la senadora Paloma Valencia interpretó la operación estadounidense como una oportunidad para la democracia y el restablecimiento del orden en Venezuela.

“Estoy muy emocionada de pensar que Venezuela puede recobrar la ruta de su democracia, que hoy en Venezuela se oye el grito de ‘Venezuela libre’ y que toda la ciudadanía está celebrando la posibilidad del restablecimiento de la democracia”, afirmó.

Valencia cuestionó el uso de tratados internacionales para proteger a dictadores y destacó que la acción de Estados Unidos podría permitir que los venezolanos “escriban su camino en libertad y en democracia”.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroDonald TrumpCayó Nicolás MaduroGustavo PetroDiscurso Donald TrumpPolíticosColombia-Noticias

Más Noticias

Expertos en asuntos internacionales analizan las implicaciones que tendría en Colombia la captura del dictador Maduro: “Vamos a ver ataques”

La academia colombiana analiza los efectos regionales que se generarían tras la caída del dictador venezolano. Analistas destacan la presión internacional sobre Gustavo Petro

Expertos en asuntos internacionales analizan

Gobierno llevó a cabo dos consejos de seguridad por situación en Venezuela: “Proteger la democracia es proteger al presidente”

El Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo ataques en suelo venezolano y capturó al dictador Nicolás Maduro

Gobierno llevó a cabo dos

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Con varios clubes iniciando su pretemporada, siguen los movimientos en este periodo de transferencias para el campeonato del primer semestre

EN VIVO Mercado de fichajes

El impacto de la caída de Nicolás Maduro en los grupos armados colombianos y transnacionales

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque analizó el impacto inmediato que tendrá el ataque de Estados Unidos al vecino país

El impacto de la caída

El colibrí más bello del mundo es colombiano: así es la especie única que habita los páramos de los Andes centrales

El colibrí Chivito del Nevado del Ruiz es una especie exclusiva que habita en zonas de alta montaña, principalmente en el complejo volcánico y áreas cercanas, donde las condiciones de frío y niebla son constantes

El colibrí más bello del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La relación entre las disidencias

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Feria de Manizales 2026: conozca

Feria de Manizales 2026: conozca toda la programación y eventos de la edición 69

El Carnaval de Negros y Blancos 2026 regresa con desfiles y grandes conciertos: fechas y programación completa

Andrés Parra reveló su menú diario cuando tenía sobrepeso: “Mientras calentaba la cena me comía dos sándwiches”

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Javier Báez confiesa su sacrificio por Junior, pese a ser despedido por el equipo: “No me importó arriesgar mi carrera”

Hay cambios en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte: estas son las categorías y pagos a beneficiarios

La autocrítica de Iván Arboleda tras salir de Millonarios después de año y medio: “No hice nada”