Fuerte llamado de Dilian Francisca Toro tras la captura de Nicolás Maduro: “Debe primar la responsabilidad y la humanidad”

Dilian Francisca Toro se pronunció sobre la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro - crédito Colprensa/John Paz

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció públicamente sobre la situación que atraviesa Venezuela luego de conocerse la captura de Nicolás Maduro, en medio de operativos realizados por Estados Unidos en Caracas durante la madrugada.

El mensaje fue difundido a través de su cuenta de X alrededor de las 3:00 p. m., en un contexto de reacciones políticas y sociales tanto dentro como fuera del territorio venezolano.

En su publicación, la mandataria departamental hizo referencia al momento que vive el país vecino y al impacto regional de los hechos recientes, al tiempo que reiteró la postura del Valle del Cauca frente a la población venezolana que reside o pueda llegar al departamento. El pronunciamiento se dio horas antes de una movilización anunciada por ciudadanos venezolanos residentes en Cali, quienes convocaron una concentración para la tarde de este sábado en el centro de la ciudad.

Llamado a la responsabilidad y a la protección de la vida

Toro reiteró que el Valle del Cauca mantendrá su compromiso con la atención humanitaria a la población migrante venezolana - crédito Leonardo Da Cunha/Zuma Press

En su mensaje, la gobernadora señaló que “la tensa situación que atraviesa Venezuela nos llama a actuar con responsabilidad y humanidad”, aludiendo al contexto político y social que se ha intensificado tras la captura de Maduro. En otro aparte de su declaración, indicó que “hoy más que nunca debe primar la sabiduría para proteger la vida y garantizar que el bienestar de los venezolanos sea el centro de cualquier decisión”, haciendo énfasis en la necesidad de que las acciones futuras estén orientadas a la protección de la población.

Toro también mencionó que ese camino, según su planteamiento, debe darse “avanzando hacia una libertad y estabilidad por la vía democrática”, sin hacer referencia a actores específicos ni a escenarios concretos, pero situando su pronunciamiento en el marco de una salida institucional.

En la misma comunicación, la gobernadora se refirió al rol del Valle del Cauca como territorio receptor de población migrante. “Desde el Valle reafirmamos nuestro compromiso con quienes ya están en nuestro territorio y con quienes puedan llegar”, escribió, antes de agregar que el departamento “seguirá siendo un territorio solidario, que acoge, protege y brinda condiciones humanitarias dignas a la población migrante venezolana”.

La gobernadora hizo un llamado a la responsabilidad, la humanidad y la protección de la vida de los venezolanos - crédito @DilianFrancisca/X

Movilización anunciada por ciudadanos venezolanos en Cali

Actualmente, en el departamento del Valle del Cauca residen más de 200.000 migrantes venezolanos. La mayoría de estas personas se concentra en Cali, seguido de otros municipios como Palmira y Jamundí, evidenciando el impacto del flujo migratorio en distintas zonas del departamento.

Horas después del pronunciamiento de la gobernadora, ciudadanos venezolanos residentes en Cali protagonizaron una movilización pacífica desde las 2:00 p. m. en el Bulevar del Río, uno de los puntos más concurridos del centro de la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con integrantes de la comunidad, la jornada tiene como objetivo expresar respaldo y celebración por la detención de Maduro, que fue capturado por el Ejército de los Estados Unidos durante operativos desarrollados en Caracas, Venezuela, en la madrugada del sábado 3 de enero.

Uno de los líderes visibles de la comunidad venezolana en Cali es Alejandro Márquez, se refirió al significado que tiene este hecho para sus connacionales. En declaraciones a El País, Márquez afirmó: “Es el primer paso para que millones de familias puedan reencontrarse y regresar a casa”, explicó el vocero, asegurando que la movilización responde a un sentimiento colectivo de esperanza y no a una estructura partidista.

Y agregó que “el motivo es esta esperanza que hoy se levanta en el pueblo venezolano, no solo aquí en Cali, no solo en Colombia, sino en el mundo entero”.

Venezolanos en Cali se aglomeran por la caida de Nicolás Maduro - crédito X

En cuanto a datos más generales sobre la migración venezolana en Colombia y la región, según datos consolidados por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, se estima que en América Latina hay aproximadamente 6.874.261 venezolanos entre migrantes y refugiados.

Colombia es el país que concentra el mayor número de población venezolana, con más de 2,9 millones de personas, seguido por Perú, que alberga poco más de 1,6 millones. Otros países de la región registran cifras inferiores al millón, entre ellos Brasil con 680.100, Chile con 669.400, Ecuador con 440.500 y Argentina con 171.000 venezolanos.