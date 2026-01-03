Colombia

Aeronáutica civil cancela vuelos por situación de Venezuela: estas son los destinos y las aerolíneas que se suman a la decisión

La entidad detalló el impacto sobre conexiones internacionales y la operatividad de distintas compañías aéreas, subrayando la necesidad de cautela para los viajeros

La Aerocivil cancela vuelos a
La Aerocivil cancela vuelos a destinos del Caribe por situación de Venezuela - crédito Aerocivil

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció que la restricción en el espacio aéreo venezolano está causando “afectaciones en los itinerarios de vuelo programados por diversas aerolíneas”.

En un comunicado emitido el 3 de enero de 2025, la entidad detalló el impacto sobre conexiones internacionales y la operatividad de distintas compañías aéreas, subrayando la necesidad de cautela para los viajeros.

La institución advirtió que “se ha notificado la cancelación o reprogramación de vuelos que cubren rutas desde y hacia destinos como Venezuela, Aruba, Curazao y Puerto Rico“.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, esta decisión involucra a Laser, Avior, Copa Airlines, Wingo, Avianca, Sarpa y Latam, junto a otras empresas que utilizan estos corredores aéreos.

Ante estas modificaciones, la Aeronáutica Civil recomendó a los pasajeros: “No desplazarse a los aeropuertos sin antes verificar el estado de su vuelo y establecer contacto directo con los canales de atención al cliente de su aerolínea”.

Con este mensaje, la entidad busca evitar desplazamientos innecesarios y brindar un canal de orientación directa para aclarar las dudas que pudieran surgir durante este periodo de contingencia.

Esta comunicación enfatiza la prioridad en la coordinación y la seguridad para los usuarios del transporte aéreo ante las “restricciones presentadas en el espacio aéreo de Venezuela”.

Aerocivil cancela vuelos por situación
Aerocivil cancela vuelos por situación de Venezuela.- crédito Aeronáutica Civil

