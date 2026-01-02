Nueva polémica por decisión económica del Gobierno Petro: anuncian control de precios para que no se dispare la inflación por aumento del mínimo

El jefe de cartera aseguró que defenderán el incremento - créditos Catalina Olaya y Lina Gasca / Colprensa

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la mañana del viernes 2 de enero de 2026 en entrevista con W Radio que el Gobierno nacional prepara medidas para contener un posible impacto en la inflación.

Todo luego del aumento del salario mínimo en Colombia de 23,7% que anunció Gustavo Petro el 30 de diciembre de 2025 en alocución presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jefe de cartera defendió la decisión del Ejecutivo y expuso argumentos técnicos, además de brindar detalles acerca de las estrategias que se están diseñando para evitar efectos adversos en las principales variables económicas, una de las principales preocupaciones por parte de los gremios y la misma oposición.

Desde el inicio de la conversación, Sanguino recalcó que el debate sobre los efectos de un alza significativa en el salario mínimo no es nuevo y enfrenta distintas escuelas de pensamiento económico.

Petro aseguró que el salario mínimo colombiano alcanzó a ser el más alto de América Latina en la década de los 60 - crédito Presidencia de la República de Colombia/YouTube

“Este debate arrancó por allá en la tercera década del siglo XX, cuando (John Maynard) Keynes propuso un camino distinto al de los clásicos y los neoclásicos que creían que todo se regulaba por la oferta y la demanda”, afirmó Sanguino.

El ministro sostuvo que el Estado debe intervenir para mejorar los ingresos de los trabajadores y así estimular la demanda interna.

Según explicó el titular de la cartera de Trabajo, el Gobierno reconoce la existencia de riesgos inflacionarios y fiscales asociados al incremento del salario mínimo, pero recordó que en los tres años recientes (del Gobierno Petro) se ha logrado mantener la inflación bajo control pese a incrementos significativos en el ingreso de los trabajadores.

“Lo que demuestran estos tres años del gobierno es que se ha podido controlar, porque hemos incrementado el salario mínimo en un 37,6% acumulado nominalmente, con un incremento real del 17,4% en los ingresos de los trabajadores”, detalló Sanguino.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco ( Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios) calificó el anuncio del aumento del salario como "irresponsable" - crédito Fenalco | @gustavopetrourrego/IG

Como complemento a lo anterior, el ministro dijo: “Y la inflación que recibimos en un 14% del gobierno anterior está más o menos terminando el año 2025 en el 5,2%”, detalló Sanguino.

Ante la inquietud sobre la posibilidad de una “presión inflacionaria” inmediata, el funcionario aseguró que el Ejecutivo está “advirtiendo y observando” los posibles efectos para evitar un desbordamiento.

“Tenemos también que controlar fenómenos especulativos que pueden ocurrir, porque la economía se mueve a veces sobre la base de este tipo de fenómenos y de expectativas de los que concurren en los mercados. Y hay que también controlar un eventual impacto fiscal con medidas que estamos examinando con el Ministerio de Hacienda y con el Gobierno nacional”, señaló el ministro.

Uno de los anuncios realizados por Sanguino fue la expedición próxima de un decreto para desindexar el valor de la vivienda de interés social y prioritario.

Sobre lo anterior, el jefe de la cartera mencionó que dicho valor está atado “al incremento del salario mínimo, para evitar un fenómeno especulativo en un área que es muy importante para las familias de Colombia”.

Sanguino respondió a quienes dijeron que la mesa de concertación del salario mínimo fue una “farsa”

El ministro también respondió a las críticas sobre la mesa de concertación salarial y la falta de acuerdo con empresarios y sindicatos.

Ante señalamientos de que la concertación fue “una farsa”, Sanguino explicó que se realizaron sesiones bilaterales y plenarias, y que los empresarios propusieron un aumento de 7,21%, mientras que los trabajadores plantearon un 16%.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, se refirió el caso de Brasil y el aumento del salario mínimo en la administración Luiz Inácio 'Lula' da Silva - crédito Ministerio del Trabajo

“Yo decidí entonces hacer sesiones por separado, sesiones bilaterales con cada parte. Les indagué, les pregunté si estaban dispuestos a moverse. Ninguno quiso. Volvimos a la sesión de la comisión, a la sesión plenaria, y los trabajadores anunciaron que estaban dispuestos a concertar si la discusión arrancaba sobre un incremento de dos dígitos”, argumentó el funcionario del Gobierno Petro.

En su explicación para aclarar este episodio, Sanguino agregó: “Los empresarios se rancharon en que era el 7,21%, que no estaban dispuestos a discutir el 10%. Eso culminó en que no hubiera acuerdo y en que el Gobierno entonces quedara con las manos libres para tomar la decisión según la ley 278”.

En cuanto al argumento de que el incremento debería hacerse de manera gradual, el ministro afirmó que si se hubiera seguido al pie de la letra la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el alza habría sido cercana al 30%.

“Decidimos hacerlo gradualmente. Por supuesto que hay una brecha muy grande entre el salario mínimo y el salario vital, y esa brecha es la que hemos querido acortar”, sostuvo.

Mientras que sobre el impacto macroeconómico, Sanguino defendió su postura afirmando que el aumento del salario mínimo incrementará la demanda agregada en el país y beneficiará a sectores comerciales locales.

“Este incremento, si solo habláramos de los 2,4 millones de trabajadores que se ganan un salario mínimo, estamos hablando de una demanda agregada por un valor de 800.000 millones de pesos anuales para esos trabajadores. ¿Y esos trabajadores dónde van a comprar? No van a comprar en las tiendas de Manhattan, ni en los Campos Elíseos, van a comprar en la tienda del barrio”, explicó el ministro de Trabajo, y con ello reforzó la tesis de que el consumo local tendrá un impulso directo.

El salario mínimo para el 2026 sumado el auxilio de transporte quedó en $2'000.000, y generó reacciones en contra por parte de líderes gremiales y la oposición - crédito archivo Juan Páez/Colprensa

Ministro de Trabajo habló sobre el caso de Brasil

El jefe de la cartera laboral también destacó como referente el caso brasileño en los mandatos de Lula Da Silva, donde el salario mínimo creció un 100% nominal y los ingresos reales más del 58%, con una inflación controlada cerca del 5,8%.

Sanguino se atrevió a decir que: “Eso va a generar un gran dinamismo en la economía, que es la tesis sobre la que nos fundamentamos”.

En otro de los apartes de la entrevista, y al ser consultado sobre el efecto en pequeñas empresas, el ministro consideró que el incremento salarial traerá consigo un aumento en la demanda y, por ende, en las ventas de los comercios.

“Si hay una mayor demanda de las familias, seguramente esa variable se va a incrementar. Nosotros estamos sobre la base del supuesto de que un incremento de la demanda de los hogares significa un incremento de la demanda agregada que jalona la oferta”, argumentó.

En el cierre de la charla el ministro Sanguino recalcó que defenderán el decreto de aumento salarial ante cualquier escenario jurídico, pues lo consideran un acto de justicia laboral.

“Estamos listos, si así lo deciden algunos sectores políticos, de demandar el decreto y de oponerse a un incremento de los ingresos de los trabajadores del país, pues iremos a defender este incremento como un acto de justicia laboral”, expresó el funcionario de Gustavo Petro.

Al final Sanguino dejó claro que se mantendrá vigilante ante los efectos del incremento y tomará las medidas necesarias para controlar cualquier variable que ponga en riesgo la estabilidad económica.