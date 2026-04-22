Gustavo Petro viajará a Caracas y se reunirá con Delcy Rodríguez con delegación militar y foco en inteligencia

El presidente Gustavo Petro informa que enviará una delegación militar y policial a Venezuela para abordar temas de seguridad en la frontera, como en la región del Catatumbo. El mandatario enfatizó la necesidad de un plan conjunto que, según él, ha sido saboteado. - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro, anunció que encabezará una misión oficial a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, con énfasis en la coordinación militar y el intercambio de inteligencia ante la crisis de seguridad en el Catatumbo.

Durante el consejo de ministros del martes 21 de abril, el mandatario abordó la situación de orden público en el Catatumbo, región fronteriza donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene en alerta al gobierno. El Jefe de Estado enfatizó la necesidad de una estrategia conjunta con Venezuela, subrayando: “El manejo de la situación en esa región fronteriza requiere un enfoque prioritariamente de seguridad”.

Petro comunicó que la delegación que lo acompañará estará conformada principalmente por altos mandos del sector defensa, marcando así una diferencia respecto a visitas anteriores. “Por eso mi delegación va a ser más bien militar, policial. Ministro de Defensa, entonces para que usted organice la comitiva”, instruyó durante la reunión de gabinete.

Gustavo Petro interviene ante su gabinete para anunciar el enfoque militar y de inteligencia en la agenda con Venezuela. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente explicó que la coordinación en inteligencia militar será el eje central del encuentro con Delcy Rodríguez. Según Petro, existe una “orden desde hace tiempo” sobre la necesidad de trabajar en conjunto con la policía y las fuerzas militares de Venezuela.

En ese contexto, expresó que “la orden que he dado desde hace tiempo es una coordinación con la policía y las fuerzas militares de Venezuela, que están en cambio, sabemos, pero igual existe la institución y estrecha relación a inteligencia”.

En la misma intervención, el mandatario advirtió que la efectividad de las operaciones militares depende del trabajo de inteligencia. “Si no hay inteligencia, las bombas caen donde no es. La inteligencia es la que guía los disparos. Si los disparos se dan sin inteligencia, terminan matándose a la gente, como ya ha pasado en Colombia”, afirmó Petro al recalcar el riesgo para la población civil cuando no se cuenta con información precisa.

La decisión presidencial se enmarca en un contexto de violencia persistente en el Catatumbo, donde operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC. Esta situación ha llevado al gobierno a decretar medidas excepcionales para intentar restablecer el control territorial y la seguridad en la zona.

Petro también señaló que el plan conjunto con Venezuela ha enfrentado obstáculos, indicando que “nuestro director de DNI dice ha sido saboteado hasta el momento y no debe ser saboteado”. Esta afirmación refleja las dificultades que han atravesado ambos países para articular una respuesta eficaz ante la expansión de grupos armados en la frontera.

El presidente subrayó que el encuentro con Rodríguez marcará el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, con la expectativa de establecer mecanismos formales para el intercambio de inteligencia y la ejecución de operaciones coordinadas. “Los ministros irán después, ya han ido algunos, pero ahora el tema es de seguridad y de un plan conjunto”, puntualizó Petro.

Además del componente de seguridad, el jefe de Estado informó que se prevén discusiones sobre la transición económica en la región, aunque el énfasis principal de la agenda será la cooperación en materia militar y policial. El mandatario colombiano indicó que este viaje representa su sexto encuentro en territorio venezolano desde el inicio de su gobierno, y el primero con Delcy Rodríguez tras el fallido intento de marzo pasado.

La crisis de seguridad en el Catatumbo no es la única preocupación para el gobierno colombiano en materia fronteriza. Durante el consejo de ministros, Petro se refirió también al aumento de aranceles impuesto por Ecuador, una medida que el gobierno de Daniel Noboa atribuye a la supuesta falta de colaboración de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. El presidente colombiano rechazó estas acusaciones y afirmó que “la droga que pasa por Ecuador sería originaria de Perú y no de Colombia”, además de recordar la captura de alias Fito durante su administración.

Petro reconoció que es necesario revisar los procesos de paz con grupos vinculados al narcotráfico, señalando que alias Calarcá no cumplió compromisos de erradicación de cultivos ilícitos y continuó su ofensiva contra las fuerzas armadas.

Se prevé que la reunión en Caracas busque reactivar la cooperación bilateral en seguridad e inteligencia, además de avanzar en acuerdos energéticos estratégicos para ambos países. La delegación colombiana estará integrada por el ministro de Defensa, autoridades militares, policiales y expertos en inteligencia, con el propósito de diseñar un plan conjunto para fortalecer la seguridad en la frontera.

La apuesta del gobierno colombiano es lograr una intervención eficaz basada en inteligencia compartida, en medio de una crisis que sigue generando preocupación por la estabilidad y el orden público en el nororiente del país.