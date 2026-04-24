Colombia

‘Papá Pitufo’ interpuso tutela para frenar su extradición a Colombia: esto falló la Corte Suprema de Justicia

Diego Marín Buitrago es solicitado por autoridades colombianas para afrontar cargos de concierto para delinquir agravado y cohecho

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Corte Suprema de Justicia declaró improcedente tutela de alias Papá Pitufo con la que pretendía frenar su extradición a Colombia - crédito Colprensa
Corte Suprema de Justicia declaró improcedente tutela de alias Papá Pitufo con la que pretendía frenar su extradición a Colombia - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción presentada por la defensa de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, con el objetivo de detener el proceso de extradición de Portugal a Colombia.

El alto tribunal señaló en su decisión que el recurso carece de sustento jurídico y excede las competencias del juez constitucional, ya que el trámite de extradición depende actualmente del Gobierno de Portugal, según consta en el fallo.

El alto tribunal señaló en su decisión que el recurso carece de sustento jurídico - crédito Corte Suprema de Justicia
El alto tribunal señaló en su decisión que el recurso carece de sustento jurídico - crédito Corte Suprema de Justicia

“Primero. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por DIEGO MARÍN BUITRAGO contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado 5” Penal del Circuito Especializado, ambos de Bogotá”.

“Segundo. Notificar esta providencia según lo regulado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Contra esta providencia procede el recurso de impugnación, de acuerdo con el artículo 31 de la norma citada. Cuarto. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”, se lee en el auto.

Cabe recordar que Marín Buitrago es solicitado por autoridades colombianas para afrontar cargos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Los hechos que motivan estas acusaciones están vinculados a operaciones de contrabando en los principales puertos del país, así como al pago de sobornos a funcionarios que permitieron el paso de mercancías ilícitas.

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