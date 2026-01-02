Cuál fue el carro más vendido en Colombia en el 2025: no es barato

Hubo un incremento considerable de las ventas y en cuotas inesperadas para marcas líderes durante el año - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El sector automotor colombiano cerró 2025 con una recuperación sostenida y cifras que anticipan un mercado que está impulsado tanto por la preferencia por los vehículos más completos y cómodos como por el auge de la movilidad eléctrica.

Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), se registró un total de 254.205 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento del 26,5% respecto al año anterior y significó una recuperación respecto a etapas previas marcadas por la incertidumbre económica.

El último mes de 2025 confirmó esta tendencia al alcanzar un volumen de ventas no observado desde 2019, con 30.135 vehículos vendidos, de acuerdo con el informe presentado por Fenalco y la Andi.

En este periodo, las estrategias comerciales de fin de año, los planes de financiación y la temporada navideña impulsaron el pico anual de matriculaciones.

El carro más vendido en Colombia en diciembre

Kia se mantuvo como líder con 3.913 unidades matriculadas en diciembre.

Seguida por Renault con 3.779 vehículos.

Mientras que Mazda, Chevrolet y BYD completaron el top cinco con 2.465, 2.181 y 1.814 ventas, respectivamente.

Las compañías muestran avances importantes en un contexto de recuperación del sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El carro más vendido en Colombia en 2025

El análisis de desempeño anual de marcas reveló que Kia se consolidó en el primer lugar del mercado colombiano en 2025, al matricular 34.063 vehículos, lo que le permitió crecer un 40,7% respecto a 2024. Por su parte, Renault que se ha consolidado como protagonista del sector, alcanzó la segunda posición con 33.658 unidades y un incremento del 33%, de acuerdo con el reporte de Fenalco.

Del mismo modo, el informe indica que completaron los primeros lugares Toyota, con 23.711 vehículos pero una variación negativa de -12,2%; Mazda, con 21.565 y un aumento del 20,1%; y Chevrolet, con 21.038 unidades y un leve crecimiento del 7,6%.

Dentro del top 10 también figuraron marcas con desempeños sólidos, como Suzuki (13.835), Nissan (13.750) y Hyundai (11.688). Volkswagen mantuvo su relevancia con 11.051 unidades, mientras que BYD consolidó su presencia con 10.884 registros anuales, apuntalada por el interés creciente en vehículos eléctricos. BYD fue, además, protagonista en crecimiento porcentual, con un avance del 137,2% en ventas, solo por detrás de Chery, que exhibió un alza de 428,6 % según el balance publicado por ANDI y Fenalco.

En los modelos más populares, el Kia K3 lideró las preferencias del público colombiano en 2025 con 9.728 unidades vendidas y un valor básico de $81 millones, seguido, de cerca, por la Renault Duster (9.021), Mazda CX-30 (8.814), Kia Picanto (7.379) y Toyota Corolla Cross (7.360).

El análisis mensual mostró que diciembre tuvo a la Renault Duster como modelo más vendido, con 1.137 matriculaciones, mientras Mazda CX-30 (1.036), Kia K3 (970), Kia Picanto (879) y BYD Yuan UP (848) completaron los primeros puestos.

La preferencia del público por marcas innovadoras y la tecnología eléctrica gana terreno y redefine el panorama competitivo entre los fabricantes presentes en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Respecto a las líneas de producto, el segmento SUV se confirmó como el de mayor dinamismo y volumen en el país. En 2025, se matricularon 143.875 SUV, lo que implicó un crecimiento del 33,4%. Los automóviles sumaron 63.223 unidades, un 15,7% más que el año anterior, y las camionetas experimentaron un ascenso del 57,9% hasta llegar a 9.743 ventas.

En contraste, los taxis y vans presentaron descensos en el periodo evaluado, con caídas del -11,1% y -3,1%, respectivamente, lo que refleja un ajuste en las dinámicas de transporte y flotas comerciales en el territorio nacional.

Se consolida la tendencia hacia modelos vanguardistas y más sostenibles - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más allá del top 10, otras marcas como Ford (7.268), Foton (6.672), Mercedes-Benz (3.352), JAC (2.812) y BMW (2.660) registraron volúmenes considerables, según Fenalco. Todo esto perfila para 2026 un escenario cada vez más competitivo, con un portafolio diverso y nuevas tecnologías como eje de la demanda de los compradores.