Colombia

Westcol reconoció que volvería con Aida Victoria Merlano: “Pero me daría mucho miedo”

El streamer mencionó que aún siente algo por la influenciadora, aunque su miedo a la falta de privacidad lo hace dudar seriamente de una posible reconciliación


La inesperada revelación de Westcol
La inesperada revelación de Westcol sobre Aida Victoria Merlano: entre sentimientos y temores digitales - crédito @aidavictoriam y @westcol/Instagram

En un reciente episodio del pódcast Gordas de envidia, conducido por Cami Pulgarín, el streamer Westcol se refirió abiertamente a la posibilidad de retomar una relación con Aida Victoria Merlano.

Aunque confesó que aún existen sentimientos, dejó claro que hay un fuerte impedimento que le genera temor y que, según él, haría muy difícil volver a intentarlo.

Durante la conversación, Westcol sorprendió al admitir que sí consideraría regresar con Aida, pues es un tema que muchos internautas han especulado y comentado desde la creadora de contenido quedó madre soltera, pero tiene en mente unas situaciones que no le gustaría vivir.

Yo siento que volvería con Aida, pero me daría mucho miedo”, expresó el paisa y ante la reacción de Pulgarín, quien calificó a Merlano como “poderosa”, el creador de contenido profundizó en las razones de su preocupación.

Westcol revela temor a una
Westcol revela temor a una reconciliación con Aida Merlano - crédito @westcol @aidavictoriam/ Instagram

El streamer aseguró que su mayor temor está relacionado con la exposición pública: “A mí me daría mucho miedo volver con Aída porque ella… ella se ataca y le hace un video a uno”, dijo entre risas nerviosas, sugiriendo que cualquier conflicto podría terminar ventilado en redes sociales.

Cami Pulgarín, en tono jocoso, intervino asegurando que incluso “yo creo que si Aída me habla para cobrarme mensualmente, para no tirarme un día un reel, yo le pago” para evitar convertirse en el tema de un clip viral en las redes sociales.

Un comentario que reforzó la percepción de la influencia digital de Merlano y que Westcol coincidió y agregó que ese sería el verdadero problema de una reconciliación.

Yo siento que tarde o temprano todo lo que pase va a salir expuesto al público”, concluyó, dejando ver que la falta de privacidad y el impacto mediático serían el principal obstáculo para volver a entablar una relación con Aida Victoria Merlano.

Esto piensa Westcol de volver
Esto piensa Westcol de volver con Aida Victoria Merlano - crédito Westcol/Kick

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones entre los seguidores de ambos, reavivando la conversación sobre su pasada relación y el peso que tienen hoy las redes sociales en la vida personal de las figuras públicas.

Las confesiones de Aida Victoria Merlano y Westcol que encienden el debate entre fans

La publicación del libro Los amores de Victoria ha encendido la conversación en redes sociales, pues Aida Victoria Merlano explora sin reservas aspectos desconocidos y emotivos de su relación con Westcol.

El volumen, disponible en su sitio oficial, no solo revela la intimidad de la influencer, sino que ha motivado a sus seguidores a debatir sobre la dinámica de una de las parejas más mediáticas de la escena digital en Colombia.

Entre los pasajes más destacados, fragmentos del libro comenzaron a viralizarse, acentuando el impacto cultural del lanzamiento. Uno de estos extractos incluye el mensaje que le envió Westcol a Aida Victoria Merlano.

El Rayo McQueen dejó de ser rojo y tú dejaste de ser tú: Yo soy menor que tú, pero te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar. Te puedo dar sueños, metas, inspiraciones... porque estoy lleno de eso. Yo tengo muchas ganas de hacer cosas grandes”, expone el streamer, según se lee en el libro.

Aida Victoria Merlano presentó su
Aida Victoria Merlano presentó su libro llamado 'Los amores de Victoria' - crédito Página Web Aida Victoria

La respuesta de la autora, expuesta también en los fragmentos publicados, evidencia los matices emocionales de su vínculo y los problemas que condujeron a la ruptura.

“Cuando me dijiste eso, tú pensabas que algún día ibas a lograr cosas gigantes. Yo, desde ese mismo instante, ya sabía que ibas a ser grande. Veía en tus ojos el hambre de conquistar imposibles, y quise hacerme a tu ladito para verte conseguirlos y celebrarte. Tus conquistas eran mi gasolina; en cada triunfo tuyo empezaba a sentirme capaz de ponerme varas más altas, pero no lo entendiste”, comparte Aida Victoria Merlano.

El relato de la influencer ahonda, además, en las tensiones derivadas del crecimiento personal y profesional de ambos.

Así lo expresa otro de los fragmentos del libro citados: “Todo lo que amabas de mí empezó a incomodarte cuando pasó por tu cabeza la idea de que alguien más podría amarlo también. Percibiste mi seguridad como una amenaza para la tuya, y por protegerte a ti, me anulé a mí. Quise tanto hacerte bien que, cuando te afectaba que yo brillara, me apagaba”.

El libro ‘Los amores de
El libro ‘Los amores de Victoria’ de Aida Victoria Merlano se vuelve tema obligado entre los seguidores de Westcol - crédito @aidavictoriam/Instagram

El interés en la obra se reflejó rápidamente en la conversación digital, donde los usuarios debatieron sobre los aprendizajes y emociones que la autora expone sobre sus relaciones sentimentales. El libro, promocionado en la plataforma www.aidavictoria.co, consta de un valor estándar de $55.000 COP, aunque actualmente se oferta con rebaja a $45.000 COP y, además, incluye un premio adicional.

