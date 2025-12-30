Colombia

WhatsApp y Año Nuevo: qué mensajes ya no funcionan

Las costumbres sociales evolucionan con la tecnología, llevando a los usuarios de WhatsApp a replantear el envío de mensajes festivos y rechazar frases impersonales o poco sensibles en la celebración del Año Nuevo

Guardar
Los mensajes que no se
Los mensajes que no se deberían en enviar por WhatsApp en las festividades de fin de año - crédito Montaje Infobae/freepik

La llegada del Año Nuevo marca el inicio de un ciclo y es una de las celebraciones más extendidas en el mundo. Personas de diferentes culturas aprovechan este momento para reunirse, realizar rituales y expresar buenos deseos a familiares, amigos y colegas.

Con el auge de la tecnología y las redes sociales, el envío de mensajes de saludo por aplicaciones como WhatsApp se ha convertido en una costumbre habitual para mantener el contacto y compartir esperanza y gratitud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, no todos los mensajes logran el efecto esperado. El exceso de frases impersonales, clichés o comentarios poco sensibles puede restar valor a la intención original. Algunas frases poco recomendadas para enviar por WhatsApp en Año Nuevo son:

Frases demasiado genéricas o impersonales

  • “Que tengas un feliz Año Nuevo” sin ningún detalle personal.
  • “Felicidades para ti y los tuyos” enviada en masa, sin personalización.
  • “Que se cumplan todos tus deseos”, carente de contexto o intención real.

    Frases de cadena o clichés

  • Mensajes copiados de internet o circulares, que suelen empezar con “Si recibes este mensaje…”.
  • Memes o imágenes repetidas múltiples veces, sin agregar un saludo propio.
  • “No olvides escribir tus deseos en una hoja para que se cumplan”, frases que suelen pertenecer a cadenas virales.

Frases con referencias negativas

  • “Espero que este año sea menos malo que el anterior”.
  • “Ojalá este año por fin consigas lo que no pudiste el año pasado”.
  • Mensajes que mencionan crisis, comparaciones negativas o fracasos previos.
El exceso de frases impersonales,
El exceso de frases impersonales, clichés o comentarios poco sensibles puede restar valor a la intención original - crédito montaje Infobae/Freepik

Frases de autoayuda gastadas o consejos no solicitados

  • “Recuerda, la vida es como una bicicleta, hay que avanzar para no perder el equilibrio”.
  • “No dejes que nadie apague tu luz este año”.
  • Consejos motivacionales impersonales.

Frases demasiado largas o reflexivas para un mensaje rápido

  • Mensajes extensos que contienen balances de todo el año, largas reflexiones o consejos para la vida.
  • Frases que parecen sacadas de libros de autoayuda, sin referencia o contexto para el destinatario.

Optar por mensajes cortos, sinceros y personalizados suele ser mejor recibido. La clave está en evitar frases que puedan transmitir desinterés, repetición o falta de autenticidad.

Opciones cortas que pueden funcionar como alternativa de mensaje de Fin de Año

Aquí tienes una selección de frases para enviar por WhatsApp, acompañadas de un sentido más profundo para transmitir afecto, gratitud y cercanía, sin recurrir a mensajes impersonales:

Optar por mensajes cortos, sinceros
Optar por mensajes cortos, sinceros y personalizados suele ser mejor recibido. La clave está en evitar frases que puedan transmitir desinterés, repetición o falta de autenticidad - crédito redes sociaels
  • Que el próximo año llegue con nuevas oportunidades y buenos momentos para compartir.
  • Te deseo un año lleno de aprendizajes y experiencias valiosas.
  • Espero que el 2026 nos encuentre celebrando más logros y menos preocupaciones.
  • Que tengas un año donde la salud y la tranquilidad sean parte de tu rutina.
  • Ojalá el próximo año nos regale tiempo para lo importante y energía para lo necesario.
  • Que el calendario nuevo traiga proyectos interesantes y encuentros agradables.
  • Te deseo días simples, buenos amigos y motivos para reír en 2026.
  • Que el año que empieza nos permita avanzar y mirar atrás con satisfacción.
  • Espero que el 2026 te sorprenda con momentos inesperados y bienvenidos.
  • Un nuevo año es una buena excusa para intentarlo de nuevo; que sea un buen comienzo.
La llegada del Año Nuevo
La llegada del Año Nuevo marca el inicio de un ciclo y es una de las celebraciones más extendidas en el mundo. Personas de diferentes culturas aprovechan este momento para reunirse, realizar rituales y expresar buenos deseos a familiares, amigos y colegas - crédito Reuters

Estas frases permiten expresar buenos deseos desde un enfoque más reflexivo y cercano, mostrando interés verdadero por el bienestar y las emociones del destinatario.

Temas Relacionados

Mensaje de WhatsAppFin de AñoMensajes que no se deberían enviar por WhatsAppFestividades de fin de añoColombia-Noticias

Más Noticias

Formulan cargos al gobernador de Antioquia por presuntas fallas en proyecto de ciclorrutas del Oriente

La Contraloría de Antioquia imputó cargos al gobernador Andrés Julián Rendón por un contrato de ciclorrutas suscrito cuando fue alcalde de Rionegro, un proyecto millonario que no habría cumplido su objeto y derivó en desembolsos a contratistas

Formulan cargos al gobernador de

Intervenciones en salud elevan riesgo de desabastecimiento de medicamentos para 29 millones, advierte Afidro

Afidro advierte que el deterioro financiero y operativo pone en riesgo el suministro de medicamentos a millones de afiliados

Intervenciones en salud elevan riesgo

Madre y dos hijas halladas muertas en Florencia: investigan presunta “intoxicación” en vivienda del barrio El Bolívar

La Policía indicó que no había signos visibles de violencia y están a la espera del dictamen de Medicina Legal

Madre y dos hijas halladas

Lavado de carros en zonas protegidas del río Cali deja más de 80 órdenes de comparendos y alerta ambiental

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, advirtió sobre el lavado de vehículos en áreas protegidas del río Cali, una práctica detectada en puntos críticos del occidente de la ciudad

Lavado de carros en zonas

Volcán Puracé cumple un mes en alerta naranja mientras el SGC evalúa cuándo podría retornar a un nivel de estabilidad

El volcán Puracé completa un mes en alerta naranja, según el SGC, que mantiene el monitoreo por sismicidad, gases y ceniza, mientras advierte que la reducción temporal de actividad no significa un retorno inmediato a la alerta amarilla

Volcán Puracé cumple un mes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Qué color usar para recibir

Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026: así puede atraer energías positivas

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

Luis Díaz tendrá estatua en el pueblo que lo vio nacer, símbolo de disciplina y responsabilidad

Catalina Pérez, arquera de la selección Colombia Femenina, se casó con su pareja en Italia: detalles de la boda

Deportes

La Dimayor impuso duras sanciones

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026: de quién se trata