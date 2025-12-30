WhatsApp y Año Nuevo: qué mensajes ya no funcionan

Los mensajes que no se deberían en enviar por WhatsApp en las festividades de fin de año - crédito Montaje Infobae/freepik

La llegada del Año Nuevo marca el inicio de un ciclo y es una de las celebraciones más extendidas en el mundo. Personas de diferentes culturas aprovechan este momento para reunirse, realizar rituales y expresar buenos deseos a familiares, amigos y colegas.

Con el auge de la tecnología y las redes sociales, el envío de mensajes de saludo por aplicaciones como WhatsApp se ha convertido en una costumbre habitual para mantener el contacto y compartir esperanza y gratitud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, no todos los mensajes logran el efecto esperado. El exceso de frases impersonales, clichés o comentarios poco sensibles puede restar valor a la intención original. Algunas frases poco recomendadas para enviar por WhatsApp en Año Nuevo son:

Frases demasiado genéricas o impersonales

“Que tengas un feliz Año Nuevo” sin ningún detalle personal.

“Felicidades para ti y los tuyos” enviada en masa, sin personalización.

“Que se cumplan todos tus deseos”, carente de contexto o intención real. Frases de cadena o clichés

Mensajes copiados de internet o circulares, que suelen empezar con “Si recibes este mensaje…”.

Memes o imágenes repetidas múltiples veces, sin agregar un saludo propio.

“No olvides escribir tus deseos en una hoja para que se cumplan”, frases que suelen pertenecer a cadenas virales.

Frases con referencias negativas

“Espero que este año sea menos malo que el anterior”.

“Ojalá este año por fin consigas lo que no pudiste el año pasado”.

Mensajes que mencionan crisis, comparaciones negativas o fracasos previos.

El exceso de frases impersonales, clichés o comentarios poco sensibles puede restar valor a la intención original - crédito montaje Infobae/Freepik

Frases de autoayuda gastadas o consejos no solicitados

“Recuerda, la vida es como una bicicleta, hay que avanzar para no perder el equilibrio”.

“No dejes que nadie apague tu luz este año”.

Consejos motivacionales impersonales.

Frases demasiado largas o reflexivas para un mensaje rápido

Mensajes extensos que contienen balances de todo el año, largas reflexiones o consejos para la vida.

Frases que parecen sacadas de libros de autoayuda, sin referencia o contexto para el destinatario.

Optar por mensajes cortos, sinceros y personalizados suele ser mejor recibido. La clave está en evitar frases que puedan transmitir desinterés, repetición o falta de autenticidad.

Opciones cortas que pueden funcionar como alternativa de mensaje de Fin de Año

Aquí tienes una selección de frases para enviar por WhatsApp, acompañadas de un sentido más profundo para transmitir afecto, gratitud y cercanía, sin recurrir a mensajes impersonales:

Optar por mensajes cortos, sinceros y personalizados suele ser mejor recibido. La clave está en evitar frases que puedan transmitir desinterés, repetición o falta de autenticidad - crédito redes sociaels

Que el próximo año llegue con nuevas oportunidades y buenos momentos para compartir.

Te deseo un año lleno de aprendizajes y experiencias valiosas.

Espero que el 2026 nos encuentre celebrando más logros y menos preocupaciones.

Que tengas un año donde la salud y la tranquilidad sean parte de tu rutina.

Ojalá el próximo año nos regale tiempo para lo importante y energía para lo necesario.

Que el calendario nuevo traiga proyectos interesantes y encuentros agradables.

Te deseo días simples, buenos amigos y motivos para reír en 2026.

Que el año que empieza nos permita avanzar y mirar atrás con satisfacción.

Espero que el 2026 te sorprenda con momentos inesperados y bienvenidos.

Un nuevo año es una buena excusa para intentarlo de nuevo; que sea un buen comienzo.

La llegada del Año Nuevo marca el inicio de un ciclo y es una de las celebraciones más extendidas en el mundo. Personas de diferentes culturas aprovechan este momento para reunirse, realizar rituales y expresar buenos deseos a familiares, amigos y colegas - crédito Reuters

Estas frases permiten expresar buenos deseos desde un enfoque más reflexivo y cercano, mostrando interés verdadero por el bienestar y las emociones del destinatario.