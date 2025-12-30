ICP advierte que el aumento del salario mínimo 2026 no está mejorando los ingresos de los colombianos

Según el ICP, barreras regulatorias y económicas mantienen limitada la capacidad de los trabajadores para acceder a remuneraciones más altas. - crédito iStock

El Instituto de Ciencia Política (ICP), a través de su Observatorio Económico, advierte que el aumento anual del salario mínimo en Colombia no se traduce en una mejora real de los ingresos de los trabajadores. Según el análisis publicado, el debate tradicional sobre el salario mínimo se centra en definir un piso legal de remuneración, pero ignora el problema estructural que impide a la mayoría de los colombianos acceder a salarios superiores.

El informe titulado “El aumento del salario mínimo no está mejorando los ingresos de los colombianos” señala que el salario mínimo se ha convertido en el techo aspiracional para la mayoría de los trabajadores. “Nos concentramos en discutir incrementos nominales, pero no en cómo generar salarios medios altos que reflejen el desempeño económico y la productividad real”, indica el documento.

Una escalera salarial rota

De acuerdo con el ICP, en Colombia el salario mínimo representa el 92,31% del salario mediano, es decir, la mitad de los trabajadores formales percibe ingresos cercanos al mínimo o inferiores. Esto evidencia que la escalera de ascenso salarial está rota, limitando las oportunidades de movilidad económica.

Para ponerlo en perspectiva, en países como Estados Unidos esta relación apenas alcanza el 25%, mientras que en España y Reino Unido oscila entre 53% y 61%. “El trabajador colombiano difícilmente puede aspirar a ingresos significativamente superiores debido a la estructura empresarial, afectada por costos y regulaciones”, agrega el estudio.

El análisis del ICP revela que el mercado laboral colombiano dificulta el avance hacia mejores salarios, aun con aumentos oficiales del mínimo. - crédito Colprensa - Juan Páez

Comparación internacional

El ICP también resalta que algunos países no necesitan un salario mínimo decretado por el gobierno para garantizar buenos ingresos. Dinamarca, Suiza, Noruega y Singapur logran mantener salarios altos gracias a economías libres y competitivas.

Por ejemplo, el salario medio ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA) en Suiza es de 7.495 USD, en Dinamarca 6.168 USD y en Singapur 5.349 USD, frente a Colombia, con un salario medio de 364 USD y mínimo de 336 USD.

“El mensaje es claro: la riqueza de los trabajadores no se decreta; se genera en economías libres, seguras y competitivas, que valoran el talento y fomentan la productividad”, advierte el análisis.

Impacto de la inflación y reformas recientes

Aunque los incrementos nominales del salario han sido significativos —10,07% en 2022; 16% en 2023; 12% en 2024 y 9,54% en 2025—, gran parte de estas mejoras han sido neutralizadas por la inflación, que alcanzó 13,2% en 2022, 9,3% en 2023 y 5,2% en 2024.

El ICP subraya que políticas recientes, como la Reforma Laboral de 2025 (ley 2466), han encarecido la creación de empleo formal, aumentando rigideces en los contratos y costos laborales. Este efecto, combinado con la inflación acumulada, erosiona el poder adquisitivo de los colombianos, dejando al salario mínimo como referencia central de ingresos.

El Observatorio Económico del ICP subraya que la falta de dinamismo empresarial restringe la movilidad salarial en Colombia. - crédito Pixabay

Hacia un cambio de paradigma

El Observatorio Económico del ICP sostiene que para mejorar realmente los ingresos es necesario fomentar un entorno de libertad económica que aumente la demanda de trabajo. Esto requiere atacar barreras estructurales como un sistema tributario distorsionante, la excesiva carga regulatoria y los problemas de inseguridad que frenan la inversión.

“La discusión sobre el salario mínimo no debería girar solo en torno a un porcentaje anual de incremento, sino en cómo desmontamos los obstáculos que condenan al colombiano a aspirar únicamente a un salario mínimo. La meta debe ser liberar el potencial de las personas y del país”, concluye el informe.

El análisis del ICP busca poner en evidencia que los incrementos nominales del salario mínimo son insuficientes si no se abordan los problemas estructurales de la economía colombiana, y que la verdadera mejora en los ingresos de los trabajadores dependerá de políticas que fomenten empleo de calidad y salarios competitivos de manera sostenible.