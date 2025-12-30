El reciente aumento del salario mínimo impulsó a Iván Cepeda en Polymarket

La reciente actualización sobre remuneraciones, presentada por el presidente Gustavo Petro, generó variaciones en las opciones de los principales aspirantes, con Iván Cepeda al frente y una baja en las probabilidades para los demás candidatos - crédito @IvanCepedaCast/X

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, anunció este lunes 29 de diciembre el ajuste del salario mínimo para 2026, el cual quedó establecido en $1.750.905. Al incorporar el auxilio de transporte, fijado en $249.095, la suma global para los trabajadores alcanzará los $2.000.000.

Como consecuencia del anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro sobre el nuevo salario mínimo en Colombia, Polymarket, reconocido como el mayor mercado de apuestas a nivel global, según informó la Revista Semana publicó su última evaluación de probabilidades sobre los principales candidatos presidenciales.

De acuerdo con estos datos de ese momento, el senador Iván Cepeda Castro lidera con una probabilidad del 42 %, mientras que el abogado Abelardo de la Espriella figura en segundo lugar con un 36 %.

En la lista aparece después Sergio Fajardo, quien fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, y que ya ha participado en dos elecciones presidenciales previas, sumando ahora su tercera postulación. Según la medición, Fajardo registra un 13 % en las probabilidades.

Roy Barreras, quien ocupó fue senador senador y ocupó el cargo de embajador de Colombia en el Reino Unido , figura en la cuarta posición con una probabilidad de 4,8 %.

Colombia celebrará sus comicios presidenciales el 31 de mayo de 2026. En caso de que ninguno de los candidatos logre superar el 50 % de la votación, se organizará un balotaje entre los dos más votados, previsto para el 21 de junio del mismo año.

El nuevo jefe de Estado tomará posesión del cargo el 7 de agosto de 2026 y ejercerá sus funciones durante cuatro años.