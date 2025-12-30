Colombia

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Las autoridades nacionales informaron de la posibilidad de una intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 que incrementó los desplazamientos forzados y la crisis humanitaria en el noreste del país

Guardar
El aumento de tensiones entre
El aumento de tensiones entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en Catatumbo genera alerta máxima de las autoridades nacionales- crédito redes sociales

La Delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz advirtió el 30 de diciembre un riesgo inminente de escalada bélica entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, tras recibir información confiable sobre el aumento de tensiones entre ambos grupos armados.

Esta alerta llega en un momento crítico, pues las hostilidades provocaron desplazamientos masivos, confinamientos y una crisis humanitaria que revive los peores episodios de violencia de comienzos de año y amenaza con perpetuarse durante el 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La preocupación de las autoridades se fundamenta en el deterioro acelerado de las condiciones de seguridad y los efectos directos sobre la población civil.

El balance más reciente advierte que más de 300 personas fueron desplazadas en los últimos días debido a los enfrentamientos y la disputa territorial entre los actores armados, fenómeno que ya se había registrado en enero, con saldo de víctimas y una ruptura profunda de la vida comunitaria.

Más de 300 personas han
Más de 300 personas han sido desplazadas en los últimos días por enfrentamientos y disputa territorial en la región del Catatumbo - crédito Europa Press

En comunicación con El Espectador, Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander, advirtió: “Cuando el Gobierno Nacional viene, habla de la guerra que hubo de enero a marzo, pero resulta que la situación ha sido permanente, a tal punto que hoy, 11 meses después de esa guerra, tenemos enfrentamientos en toda la zona.”

La gravedad de la situación se refleja también en el uso intensificado de artefactos explosivos, incluidos drones, cuyo impacto fue confirmado por la Defensoría del Pueblo, que advierte una intensificación del empleo de estos dispositivos con efectos devastadores sobre la población.

El 25 de diciembre se sumó una víctima más por minas antipersonas, y durante la semana anterior un conductor de ambulancia fue asesinado en medio del paro armado impuesto por el ELN.

La Defensoría del Pueblo confirma
La Defensoría del Pueblo confirma un aumento del uso de explosivos y drones con impactos devastadores sobre la población civil del Catatumbo - crédito redes sociales

A esto se suman restricciones a la movilidad, bloqueos a misiones médicas y humanitarias y violaciones al derecho a la alimentación, según reportaron organizaciones sociales y humanitarias a través de un comunicado emitido el 29 de diciembre.

Estos factores transformaron al Catatumbo en el epicentro de la mayor crisis humanitaria que haya experimentado el país en las últimas dos décadas, llevando a la Defensoría del Pueblo a estimar que unas 6.000 personas estarían en riesgo de confinamiento.

El incremento del conflicto armado intensificó el fenómeno del reclutamiento forzado de menores, que, según la Defensoría, habría aumentado en un 252% a lo largo del año. Niño advirtió que el verdadero número podría ser mayor: “Con tantos combates y muertos se necesita mano de obra, y esa mano de obra la sacan de los muchachos, niños y niñas, incluso indígenas.”

El incremento del conflicto armado
El incremento del conflicto armado en el Catatumbo ha generado un aumento del 252 % en el reclutamiento forzado de menores - crédito Federico Ríos

Comisión Humanitaria

Frente a este panorama, la Delegación del Gobierno nacional urgió la activación de una Comisión Humanitaria para prevenir nuevas tragedias. Esta comisión estaría conformada por la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, con el respaldo de la Gobernación de Norte de Santander.

El objetivo sería intervenir de manera inmediata para proteger a la población civil y facilitar la atención humanitaria en un escenario de creciente violencia.

Niño relató al mismo medio las consecuencias inmediatas que genera la disputa territorial: una de las más visibles fue la difusión de un video del Frente 33 en Pacheli, municipio donde “eso solo quería decir que le quitaron ese territorio al ELN”.

La Comisión Humanitaria, integrada por
La Comisión Humanitaria, integrada por la Defensoría, la ONU y la Iglesia Católica, busca intervenir para proteger a la población y atender la emergencia - crédito @DelegacionGob / X

El resultado notorio de ese enfrentamiento fue el secuestro de dos mujeres, de 25 y 27 años, y una bebé de un mes. “Esa noche se nos llevaron dos muchachas de 25 y 27 años con una bebé recién nacida de un mes”, detalló. Posteriormente, ambos grupos se culparon mutuamente del hecho.

El 24 y 25 de diciembre estuvieron marcados por una nueva oleada de enfrentamientos, especialmente en la zona rural de Tibú y en el área de La Gabarra, a lo largo de los kilómetros 16 hasta el 25.

Este repunte de los choques armados provocó el desplazamiento de cerca de 180 núcleos familiares, equivalentes a 252 personas —la mayoría mujeres y menores— hacia Tibú y Cúcuta.

La suspensión de diálogos de
La suspensión de diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN desde enero agrava la crisis y mantiene la alerta máxima en la región del Catatumbo - crédito @DelegacionGob / X

A pocos días del cierre del año, las autoridades temen que la escalada de enfrentamientos, desplazamientos y confinamientos continúe e incluso se agrave. La Delegación gubernamental insistió en el comunicado oficial.

“Hacemos un llamado a ambas partes a que cesen sus hostilidades y eviten que se produzca de nuevo una situación similar a la vivida por la población en la región del Catatumbo en enero del año que termina.”

Mientras tanto, se mantiene la alerta máxima en la zona y la presión para que los actores armados atiendan el llamado e ingresen en una fase de desescalamiento, bajo la supervisión de la Comisión Humanitaria.

Temas Relacionados

Conflicto armadoCatatumboELNFrente 33Delegación de Paz del Gobierno nacionalComisión HumanitariaColombia-NoticiasColombia-Violencia

Más Noticias

Ernesto Samper reaccionó al aumento del salario mínimo de 2026 y planteó un cambio en el criterio de ajuste

Tras el anuncio del incremento, las reacciones de expresidentes y dirigentes políticos marcaron el debate público, con posturas a favor y en contra del ajuste decretado por el Gobierno nacional

Ernesto Samper reaccionó al aumento

Petro denunció que “muchas lanchas atacadas” por EE. UU. llevaban cannabis y no cocaína; culpó al Congreso y lanzó pulla a Trump

El presidente aseguró que en el país no se logró la legalización de la marihuana debido a un voto en el Legislativo: “Ese voto ha quitado la vida de muchos lancheros”

Petro denunció que “muchas lanchas

Salario mínimo 2026: advirtieron fuerte incremento en el precio de los pasajes de transporte intermunicipal, que llegaría al 25%

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) expresó su preocupación frente al incremento de los emolumentos mensuales en un 23,7%, pues causará un remezón en las tarifas de los pasajes terrestres, que se suma al encarecimiento de los combustibles

Salario mínimo 2026: advirtieron fuerte

“Salió corriendo a empeñar el país”: Lina María Garrido ‘estalló’ contra el Gobierno Petro por venta de TES por $23 billones

La congresista aseguró que el Gobierno optó por pagar un interés del 13%, pese a la existencia de ofertas con tasas del 7%

“Salió corriendo a empeñar el

Wall Street Journal resaltó las fallas de las políticas de Petro para combatir a los grupos armados: en tres años duplicaron su tamaño

El medio estadounidense advirtió que la adopción de drones para ataques directos a fuerzas estatales marca un giro tecnológico en el conflicto

Wall Street Journal resaltó las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nuevo comandante de las Fuerzas

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

ENTRETENIMIENTO

Karoll Márquez lanzó fuerte indirecta

Karoll Márquez lanzó fuerte indirecta contra Petro por el incremento del salario mínimo de 2026: “Guevonazo”

Juan Luis Guerra encabeza la lista de invitados a la coronación de los reyes del Carnaval de Barranquilla 2026

La terrible molestia por la que Silvestre Dangond no pudo terminar su concierto en Cali: “Más firme que nunca”

Shakira interactuó de cerca con sus fans en Florida: besos robados y orejas de lobo dieron de qué hablar en redes sociales

Melina Ramírez se mostró afectada por no pasar la celebración de Año Nuevo con su hijo

Deportes

Vasco da Gama le quitaría

Vasco da Gama le quitaría un posible refuerzo a Atlético Nacional: se quedaría con volante del fútbol mexicano

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Competencia para Rodallega, este es el refuerzo que prioriza Santa Fe para la Copa Libertadores

Figura del Junior de Barranquilla le mete presión a los Char para su renovación: “Estoy esperando al club”

Emblemática emisora deportiva colombiana tiene los días contados: Carlos Antonio Vélez y otros periodistas reaccionaron