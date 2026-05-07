Así operan las llamadas fraudulentas que prometen tarjetas de crédito: señales para no caer en la trampa

Las estafas telefónicas con tarjetas de crédito aumentan y preocupan a las autoridades de ciberseguridad en todo el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una modalidad de fraude telefónico que simula ser una oferta legítima de tarjetas de crédito preocupa a las autoridades de ciberseguridad.

Los estafadores utilizan información personal de sus víctimas para ganar su confianza y obtener datos sensibles o pagos adelantados. El objetivo final es apropiarse de recursos económicos y vulnerar la privacidad de los usuarios.

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El engaño: reducción de tasas como anzuelo

Según reportes de autoridades cibernéticas citadas por El Tiempo, el esquema comienza con una llamada inesperada. El interlocutor se identifica como representante de una entidad financiera y ofrece una supuesta reducción en la tasa de interés de la tarjeta de crédito del usuario.

La propuesta suele dirigirse a personas preocupadas por sus deudas, lo que incrementa la probabilidad de éxito del fraude. Los estafadores pueden mencionar datos como el saldo pendiente, números de documento o hasta la dirección postal de la víctima, lo que genera una falsa sensación de legitimidad.

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Los estafadores emplean datos personales reales para ganarse la confianza de las víctimas y obtener información confidencial o dinero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los criminales buscan que la víctima crea estar en contacto con su banco. La llamada busca aprovechar la preocupación de quienes desean ponerse al día con sus obligaciones.

Una vez que el usuario confía, el estafador solicita información confidencial, como números de tarjeta, claves o pagos anticipados, con la promesa de un beneficio que nunca se materializa.

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Señales de alerta ante fraudes telefónicos

Las autoridades subrayan ciertos patrones que identifican estas estafas. Solicitar pagos adelantados, presionar para aceptar una oferta por “tiempo limitado” o pedir datos sensibles como contraseñas, son señales inequívocas de fraude. Las entidades financieras auténticas nunca piden este tipo de información por teléfono y tampoco exigen transferencias inmediatas para acceder a beneficios.

Además, recomiendan desconfiar si el interlocutor ya posee parte de la información personal del usuario, ya que puede estar intentando completar un perfil para futuras acciones fraudulentas.

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Recomendaciones

La supuesta reducción de la tasa de interés es el principal anzuelo que usan los delincuentes en fraudes de tarjetas de crédito - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Nunca se debe compartir información financiera ni personal durante una llamada no solicitada. Ante cualquier sospecha, la recomendación es colgar y comunicarse directamente con la entidad financiera a través de los canales oficiales publicados en su sitio web.

El uso de frases como “solo por hoy” o “si no actúa ahora perderá el beneficio” responde a una estrategia de presión psicológica. Además, no se debe responder con “sí” ni aceptar grabaciones, ya que las respuestas afirmativas pueden ser utilizadas en futuras acciones ilícitas. Activar filtros antispam en el teléfono móvil y registrar el número en listas de exclusión de llamadas comerciales son otras medidas sugeridas.

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El rol de la denuncia y la prevención

Las autoridades hacen hincapié en la importancia de reportar cualquier intento de fraude a las plataformas oficiales del banco, operadores telefónicos y policía cibernética. Informar estos casos permite detectar patrones y proteger a otros usuarios. Según datos de organismos de ciberseguridad, la denuncia oportuna contribuye a limitar el alcance de estas redes delictivas.

Además, recalcan que la gestión de cambios en tasas de interés o cualquier beneficio debe realizarse únicamente mediante contacto directo con la institución emisora de la tarjeta.

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Consejos prácticos para no ser víctima

Solicitar pagos por adelantado y presionar con ofertas limitadas son estrategias frecuentes en fraudes telefónicos relacionados con tarjetas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre las recomendaciones finales de los expertos destacan:

No compartir información personal o financiera con desconocidos.

No realizar pagos por adelantado a cambio de beneficios que no han sido verificados.

No confirmar ni corregir datos que el interlocutor ya posee.

Reportar cualquier intento de fraude a la autoridad competente y a la entidad financiera.

Mantener una actitud de desconfianza activa ante ofertas telefónicas inesperadas.

La estrategia de los delincuentes se apoya en la obtención de datos personales para aparentar legitimidad y así vulnerar la seguridad de los usuarios. Los canales oficiales de comunicación y la denuncia oportuna son las herramientas más efectivas para enfrentar estas prácticas.

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