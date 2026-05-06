Gobierno Petro seguiría recortándole presupuesto al deporte: esta sería la cifra para 2027

El representante a la Cámara, Mauricio Parodi, afirmó que la cifra que el Gobierno manejaría es de 208.000 millones de pesos, que es menos de la mitad de lo que se gastó en 2026 - crédito @maoparodi/X

Una vez más, el deporte volvería a ser golpeado en el Gobierno de Gustavo Petro, que su administración ha tenido toda clase de problemas en los programas de apoyo a los atletas, formativos y de inversión para competencias, prueba de ello fue la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027.

Se conoció una denuncia con respecto al presupuesto para el Ministerio del Deporte en 2027, que arrancó sus discusiones en el Congreso y la cifra preocupa no solo a los atletas, sino a distintos sectores, porque sería uno de los más bajos en los últimos años.

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Por el momento, se espera que, con la llegada de los nuevos congresistas para el periodo 2026-2030, se construya un acuerdo para que no se siga reduciendo el presupuesto del deporte, en especial porque afecta seriamente el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“El Gobierno le recorta el presupuesto a los deportistas”

A través de su cuenta de X, el representante a la Cámara, Mauricio Parodi, denunció que en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que inició su discusión, el Ministerio del Deporte tendría una de las cifras de recursos más bajas para ese año.

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“Pareciera una noticia vieja, pero desafortunadamente no es así, es nueva. Otra vez, el Gobierno de Petro le recorta el presupuesto a los deportistas, esta vez para 2027, proyectando solo 208.000 millones, cuando hace dos años teníamos 1,34 billones. Es decir, casi un 90% del presupuesto de hace dos años se ha perdido”, dijo el congresista.

Nueva denuncia contra el Gobierno nacional sobre recorte al presupuesto para el deporte en 2027 - crédito @maoparodi/X

Parodi explicó que, en los últimos tres años, el Estado le ha hecho un recorte enorme a los recursos para los deportistas: “Sumado a 2025, 2026 y 2027, son tres billones de pesos que el Gobierno de Petro le ha quitado a los atletas y paratletas colombianos. Jamás olvidaremos al Gobierno que abandonó y despreció a nuestros mejores embajadores de Colombia en el mundo”.

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“El Gobierno Petro le deja de regalo a los deportistas colombianos la propuesta de asignación presupuestal más baja en la historia de Colombia en la última década y nos devuelve a presupuestos en pesos constantes a 2015″, mencionó el representante, citado por El Tiempo, al recordar la época de Coldeportes, el instituto reemplazado por el Ministerio del Deporte en 2019.

En agosto de 2025, un grupo de deportistas protestó a las afueras del Congreso por el recorte de presupuesto para el periodo de 2026 - crédito Colprensa

Acuerdo de cooperación con Japón

Mientras se define el presupuesto para 2027, la ministra del Deporte, Patricia Duque, se reunió con Shimizu Toru, nuevo embajador de Japón en Colombia, para discutir varios programas para apoyar a los atletas nacionales y prolongar algunos acuerdos.

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“Durante la reunión se decidió darle continuidad al Memorando de Cooperación Deportiva suscrito en 2022, vigente hasta 2027 y con proyección de prórroga por cinco años más, como instrumento clave para el fortalecimiento del deporte en Colombia”, mencionó el ministerio en un comunicado.

La ministra del Deporte, Patricia Duque, con el embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru - crédito Ministerio del Deporte

La ministra Duque destacó que se mantenga el diálogo con el país asiático para el apoyo a los atletas: “Con la Embajada de Japón hemos construido una relación sólida que ha generado resultados importantes para el país. Queremos seguir fortaleciendo esta alianza con programas que amplíen la cobertura y beneficien a más territorios. Japón ha sido un aliado estratégico para el desarrollo del deporte colombiano”.

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Por su parte, el embajador Toru subrayó que “el deporte no es solo para ciertas personas, sino para todo el mundo, desempeña un papel muy importante para la sociedad, y este concepto de inclusión es cada vez más importante para alentar a las familias de escasos recursos sin opción de que sus hijos entren a hacer parte de clubes, en Japón logramos la inclusión en ese aspecto”.