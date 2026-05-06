Deportes

Gobierno Petro seguiría recortándole presupuesto al deporte: esta sería la cifra para 2027

Desde 2025 los recursos para el Ministerio del Deporte vienen en caída libre y el representante Mauricio Parodi denunció que bajarían mucho más de lo esperado

Guardar
Google icon

El representante a la Cámara, Mauricio Parodi, afirmó que la cifra que el Gobierno manejaría es de 208.000 millones de pesos, que es menos de la mitad de lo que se gastó en 2026 - crédito @maoparodi/X

Una vez más, el deporte volvería a ser golpeado en el Gobierno de Gustavo Petro, que su administración ha tenido toda clase de problemas en los programas de apoyo a los atletas, formativos y de inversión para competencias, prueba de ello fue la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027.

Se conoció una denuncia con respecto al presupuesto para el Ministerio del Deporte en 2027, que arrancó sus discusiones en el Congreso y la cifra preocupa no solo a los atletas, sino a distintos sectores, porque sería uno de los más bajos en los últimos años.

PUBLICIDAD

Por el momento, se espera que, con la llegada de los nuevos congresistas para el periodo 2026-2030, se construya un acuerdo para que no se siga reduciendo el presupuesto del deporte, en especial porque afecta seriamente el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“El Gobierno le recorta el presupuesto a los deportistas”

A través de su cuenta de X, el representante a la Cámara, Mauricio Parodi, denunció que en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que inició su discusión, el Ministerio del Deporte tendría una de las cifras de recursos más bajas para ese año.

PUBLICIDAD

“Pareciera una noticia vieja, pero desafortunadamente no es así, es nueva. Otra vez, el Gobierno de Petro le recorta el presupuesto a los deportistas, esta vez para 2027, proyectando solo 208.000 millones, cuando hace dos años teníamos 1,34 billones. Es decir, casi un 90% del presupuesto de hace dos años se ha perdido”, dijo el congresista.

Presupuesto para el Deporte
Nueva denuncia contra el Gobierno nacional sobre recorte al presupuesto para el deporte en 2027 - crédito @maoparodi/X

Parodi explicó que, en los últimos tres años, el Estado le ha hecho un recorte enorme a los recursos para los deportistas: “Sumado a 2025, 2026 y 2027, son tres billones de pesos que el Gobierno de Petro le ha quitado a los atletas y paratletas colombianos. Jamás olvidaremos al Gobierno que abandonó y despreció a nuestros mejores embajadores de Colombia en el mundo”.

“El Gobierno Petro le deja de regalo a los deportistas colombianos la propuesta de asignación presupuestal más baja en la historia de Colombia en la última década y nos devuelve a presupuestos en pesos constantes a 2015″, mencionó el representante, citado por El Tiempo, al recordar la época de Coldeportes, el instituto reemplazado por el Ministerio del Deporte en 2019.

Plantón en rechazo a la reducción del presupuesto para el deporte
En agosto de 2025, un grupo de deportistas protestó a las afueras del Congreso por el recorte de presupuesto para el periodo de 2026 - crédito Colprensa

Acuerdo de cooperación con Japón

Mientras se define el presupuesto para 2027, la ministra del Deporte, Patricia Duque, se reunió con Shimizu Toru, nuevo embajador de Japón en Colombia, para discutir varios programas para apoyar a los atletas nacionales y prolongar algunos acuerdos.

“Durante la reunión se decidió darle continuidad al Memorando de Cooperación Deportiva suscrito en 2022, vigente hasta 2027 y con proyección de prórroga por cinco años más, como instrumento clave para el fortalecimiento del deporte en Colombia”, mencionó el ministerio en un comunicado.

Ministerio del Deporte
La ministra del Deporte, Patricia Duque, con el embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru - crédito Ministerio del Deporte

La ministra Duque destacó que se mantenga el diálogo con el país asiático para el apoyo a los atletas: “Con la Embajada de Japón hemos construido una relación sólida que ha generado resultados importantes para el país. Queremos seguir fortaleciendo esta alianza con programas que amplíen la cobertura y beneficien a más territorios. Japón ha sido un aliado estratégico para el desarrollo del deporte colombiano”.

Por su parte, el embajador Toru subrayó que “el deporte no es solo para ciertas personas, sino para todo el mundo, desempeña un papel muy importante para la sociedad, y este concepto de inclusión es cada vez más importante para alentar a las familias de escasos recursos sin opción de que sus hijos entren a hacer parte de clubes, en Japón logramos la inclusión en ese aspecto”.

Google icon

Temas Relacionados

Ministerio del DeportePresupuesto deporte 2027Mauricio ParodiGobierno de Gustavo PetroColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

El cuadro dirigido por Pablo Repetto buscará los tres puntos para seguir con vida en la “Gloria Eterna”, si empata o pierde, seguirá último del grupo

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

La selección Colombia de sordos va por el título del Futsal Panamericano: este es el camino

El equipo nacional debutó con una contundente victoria 11-2 ante Perú, el siguiente rival será Argentina

La selección Colombia de sordos va por el título del Futsal Panamericano: este es el camino

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

El cuadro dirigido por Lucas González buscará los tres puntos para desequilibrar uno de los grupos más reñidos del torneo hasta el momento

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

En video: gol colombiano en Arabia Saudita de la mano de Miguel Ángel Borja y Brahian Palacios

El delantero colombiano llegó a siete anotaciones en territorio saudí, mientras que el extremo acumula tres asistencias jugando en el Al Wasl

En video: gol colombiano en Arabia Saudita de la mano de Miguel Ángel Borja y Brahian Palacios

La selección Colombia busca el cupo al Mundial Femenino Sub-17: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay

Las cafeteras, que cayeron en la fase de playoffs de clasificación a la Copa de la FIFA, tendrán un solo encuentro para buscar el tiquete o quedar afuera de toda posibilidad

La selección Colombia busca el cupo al Mundial Femenino Sub-17: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

ENTRETENIMIENTO

Goyo habló de la transformación del amor hacia Tostao: “Es medio friki ver a tu marido como un amigo o un hermano”

Goyo habló de la transformación del amor hacia Tostao: “Es medio friki ver a tu marido como un amigo o un hermano”

Santiago Cruz anuncia ‘Fragmentos’, su nuevo álbum, y presenta la gira internacional ‘Sigo en Pie Tour’: esto se sabe del nuevo proyecto musical

“Comparar a Shakira con Lady Gaga es un análisis perezoso”: lo que dejó el ‘show’ de la colombiana en Brasil

Tensión en ‘La casa de los famosos’: Mariana Zapata enfrentó a Violeta Bergonzi por comentarios durante su visita

Lorena Meritano sorprendió al revelar que lleva un celibato de un poco más de dos años: “Sin cumplirle las expectativas a nadie”

Deportes

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

La selección Colombia de sordos va por el título del Futsal Panamericano: este es el camino

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

En video: gol colombiano en Arabia Saudita de la mano de Miguel Ángel Borja y Brahian Palacios

La selección Colombia busca el cupo al Mundial Femenino Sub-17: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay