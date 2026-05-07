Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Guardar
Google icon
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Noche, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de este chance.

PUBLICIDAD

Con una trayectoria que la posiciona entre las alternativas preferidas en el sur de Colombia, esta lotería efectúa sorteos cada día: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los festivos a las 20:00. Su formato ágil y el atractivo para distintos públicos han sido rasgos distintivos.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este miércoles 6 de mayo de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

PUBLICIDAD

Resultados del Chontico Noche

Los cinco números ganadores del Chontico Noche del miércoles 6 de mayo de 2026. (Infobae)
Los cinco números ganadores del Chontico Noche del miércoles 6 de mayo de 2026. (Infobae)
  • Sorteo: 6551.
  • Número ganador: 3 3 1 4.
  • Quinta balota: 4.

Así puedes jugar a la lotería del Chontico

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostadoTres cifras correctas: 400 veces lo apostadoDos cifras correctas: 50 veces lo apostadoUna cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia Artificial

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Google icon

Temas Relacionados

Resultados Chontico NocheChontico Noche hoyChontico NocheResultado de Chontico NocheLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

El cuadro dirigido por Pablo Repetto buscará los tres puntos para seguir con vida en la “Gloria Eterna”, si empata o pierde, seguirá último del grupo

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

El cuadro dirigido por Lucas González buscará los tres puntos para desequilibrar uno de los grupos más reñidos del torneo hasta el momento

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Parques de diversiones no pueden impedir el ingreso de niños con discapacidad visual a atracciones: Corte Constitucional

En una importante decisión, el alto tribunal ordenó a una empresa de Medellín emitir disculpas públicas, implementar protocolos de riesgo y capacitar a todo su personal en atención a personas con discapacidad

Parques de diversiones no pueden impedir el ingreso de niños con discapacidad visual a atracciones: Corte Constitucional

Mujeres colombianas en alerta: 1 de cada 5 ha sido vigilada a través de su propio celular

El stalkerware permite acceder a mensajes, ubicación y llamadas, profundizando el control sobre la víctima

Mujeres colombianas en alerta: 1 de cada 5 ha sido vigilada a través de su propio celular

“Decisiones de fondo para ordenar la casa”: Gobierno Petro mostró cómo empezaría a cambiar la capacidad de la red eléctrica en Colombia

Una modernización en procedimientos y enfoque estratégico permitirá al país responder de manera ágil ante la creciente demanda energética, según el Ministerio de Minas y Energía

“Decisiones de fondo para ordenar la casa”: Gobierno Petro mostró cómo empezaría a cambiar la capacidad de la red eléctrica en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

ENTRETENIMIENTO

Goyo habló de la transformación del amor hacia Tostao: “Es medio friki ver a tu marido como un amigo o un hermano”

Goyo habló de la transformación del amor hacia Tostao: “Es medio friki ver a tu marido como un amigo o un hermano”

Santiago Cruz anuncia ‘Fragmentos’, su nuevo álbum, y presenta la gira internacional ‘Sigo en Pie Tour’: esto se sabe del nuevo proyecto musical

“Comparar a Shakira con Lady Gaga es un análisis perezoso”: lo que dejó el ‘show’ de la colombiana en Brasil

Tensión en ‘La casa de los famosos’: Mariana Zapata enfrentó a Violeta Bergonzi por comentarios durante su visita

Lorena Meritano sorprendió al revelar que lleva un celibato de un poco más de dos años: “Sin cumplirle las expectativas a nadie”

Deportes

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Gobierno Petro seguiría recortándole presupuesto al deporte: esta sería la cifra para 2027

La selección Colombia de sordos va por el título del Futsal Panamericano: este es el camino

En video: gol colombiano en Arabia Saudita de la mano de Miguel Ángel Borja y Brahian Palacios