Colombia

Clausuran tienda en Atlántico tras encontrar heces de roedores y palomas en los alimentos comercializados

Un operativo técnico evidenció contaminación directa de los productos que se vendían en el lugar, lo que llevó al cierre inmediato para proteger la salud de la ciudadanía y prevenir enfermedades

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Primer plano de una rata marrón clara con grandes orejas sentada sobre un cartón de huevos abierto con seis huevos en un estante de supermercado.
Hay preocupación por la higiene y seguridad alimentaria en la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Secretaría de Salud de Soledad (Atlántico) ordenó el cierre de una tienda en el suroccidente del municipio tras encontrar heces de roedores y palomas durante una inspección del personal que constató las denuncias sobre mala manipulación de alimentos en el lugar.

El operativo que fue realizado por el equipo técnico de la entidad evidenció contaminación directa de alimentos almacenados, lo que constituye una violación a las condiciones mínimas de salubridad exigidas para este tipo de establecimientos en la región.

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Ante la gravedad de los hallazgos se pronunció el secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera Reyes, que explicó que la presencia de residuos fecales representaba un riesgo inminente para la salud pública, teniendo en cuenta que facilita la propagación de enfermedades transmitidas por alimentos.

Del mismo modo, Barrera Reyes aclaró a la comunidad que la autoridad sanitaria continuará con las visitas y controles a comercios, especialmente restaurantes y expendios de alimentos, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias para proteger la salud de los residentes y visitantes en el municipio.

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Las autoridades realizaron la respectiva inspección en el establecimiento, encontrando irregularidades - crédito Alcaldía de Soledad
Las autoridades realizaron la respectiva inspección en el establecimiento, encontrando irregularidades - crédito Alcaldía de Soledad

Medidas tomadas durante la inspección sanitaria

En medio de la inspección, el equipo de la Secretaría de Salud identificó residuos fecales de ratas y palomas en áreas de almacenamiento del granero, lo que generaba una contaminación directa de los productos.

Esta situación llevó a la clausura inmediata del establecimiento por no cumplir con las condiciones básicas de limpieza y control de plagas demandadas por la normativa vigente.

A través de un comunicado oficial, la entidad indicó que el operativo forma parte de una estrategia institucional orientada a prevenir riesgos alimentarios y preservar la seguridad de los consumidores del municipio, por lo que se continuarán realizando visitas a los diferentes establecimientos comerciales.

Avance en las acciones de vigilancia y control sanitario en Soledad

En los primeros meses de 2026, se han realizado 314 visitas de inspección sanitaria en el municipio, con una meta proyectada de 1.888 visitas para el año, de acuerdo con datos de la entidad de salud. Estas acciones buscan reforzar los controles sanitarios y prevenir incidentes que puedan afectar la salud pública, evidenciando el compromiso de la administración municipal con el bienestar de la comunidad.

El cierre del establecimiento se suma a las medidas adoptadas para evitar que productos contaminados lleguen a los hogares. Según lo expresado por Barrera Reyes, la continuidad de los operativos responde a la necesidad de garantizar que los alimentos expendidos sean seguros para el consumo y que los propietarios de negocios cumplan estrictamente con los procesos de limpieza, almacenamiento y control de plagas sin comprometer la vida de sus clientes.

Las autoridades encontraron residuos de heces de palomas y roedores - crédito Alcaldía de Soledad
Las autoridades encontraron residuos de heces de palomas y roedores - crédito Alcaldía de Soledad

Después del operativo, la Secretaría de Salud realizó un enfático llamado a todos los propietarios y administradores de establecimientos comerciales de Soledad recordando la importancia de cumplir con las normas sanitarias para evitar sanciones que pueden incluir cierres temporales o definitivos.

“Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la salud y el bienestar de todos los soledeños, fortaleciendo las acciones de vigilancia en todo el territorio”, afirmó Barrera Reyes.

Las condiciones de salubridad en la tienda eran deficientes - crédito Alcaldía de Soledad
Las condiciones de salubridad en la tienda eran deficientes - crédito Alcaldía de Soledad

Enfermedades por consumir alimentos con exposición a heces de animales

  • Leptospirosis: se desarrolla por una bacteria presente en la orina y heces de roedores, que puede causar fiebre, dolor muscular e insuficiencia renal.
  • Salmonelosis: infección bacteriana que provoca diarrea, vómitos, fiebre y dolor abdominal.
  • Hantavirus: virus transmitido por roedores, que puede provocar fiebre, dolores musculares y complicaciones respiratorias graves.
  • Toxoplasmosis: aunque más asociada a felinos, los roedores pueden participar en la cadena de transmisión de este parásito.

Recomendaciones oficiales

  • Desechar los alimentos que hayan estado en contacto con heces de roedores.
  • Lavar y desinfectar superficies y utensilios contaminados.
  • Evitar el consumo de productos almacenados en lugares con signos de infestación.
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