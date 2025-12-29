Pese a que ningún ministro de Petro iba a ir al debate de emergencia económica en el Senado, ministro de Defensa sí asistió: esto fue lo que dijo

Pedro Sánchez, ministro de Defensa - crédito Ministerio de Defensa de Colombia

El lunes 29 de diciembre de 2025 se realizó el debate de control político en el Senado frente a la declaratoria de Emergencia Económica por parte del Gobierno nacional, efectuado a través del Decreto 1390 de 2025.

Inicialmente, estaba previsto que el gabinete ministerial del Gobierno del presidente Gustavo Petro no asistiera a este encuentro, al considerar que no se ha cumplido con el trámite de la propuesta que, según la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso) los ministros citantes al debate deberán responder al cuestionario en un plazo de cinco días calendario.

Sin embargo, la discusión contó con la participación de uno de los funcionarios del Ejecutivo.

Se trata del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, que estuvo presente en el recinto legislativo, con el propósito de participar en los ascensos de oficiales, motivo por el que el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias.

Incluso, el senador citante Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) propuso que el jefe de cartera de Defensa pudiera responder a las preguntas establecidas para el debate.

“Uno de los argumentos que el Gobierno expresa para justificar el ‘decretazo’ de la emergencia económica es el tema de orden público. Como si esto fuera imprevisible, hecho sobreviniente o, de repente, se deteriora la seguridad en el país. Por esas razones, presidente e integrantes de la plenaria, es que solicito se avance con el debate de control político. Aquí está un ministro, el ministro de Defensa, que compromete también al Gobierno. Él firmó el decreto de emergencia económica”, expresó el congresista de oposición.

Sin embargo, Pedro Sánchez reiteró el compromiso del gabinete ministerial y afirmó que responderá al cuestionario, apenas se cumpla el límite establecido por la ley.

“La posición respecto al debate del decreto de emergencia económica es en cabeza del señor ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Y ellos ya colocaron claramente la posición en la cual se requieren los cinco días para contestar el cuestionario respectivo y, por consiguiente, la instrucción como gobierno es que no debemos asistir a dicho debate de control político”, respondió.