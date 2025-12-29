Habló la madre de colombiano pedido en extradición por Lituania: “Mi hijo no estuvo haciendo ninguna inteligencia”

Captura de presunto espía colombiano con injerencia en Ucrania - crédito Policía Nacional

En el relato proporcionado por Cielo Santos Amaya, madre de Gonzalo de Jesús Ramos Santos, joven solicitado por Lituania por terrorismo, la preocupación y la impotencia marcan sus declaraciones.

Cielo Santos Amaya declaró al medio El Heraldo que su hijo enfrenta una situación injusta tras ser capturado en Colombia y estar a la espera de ser extraditado a Lituania.

“Mi hijo no estuvo haciendo ninguna inteligencia. No quiero que se lo lleven para Lituania sin pruebas, él la está pasando mal en la cárcel. Y yo tengo miedo, porque aquí en Rusia no sé qué pueda pasar y soy la única que tiene pruebas”, manifestó con respecto a la situación legal del joven.

Además hizo un llamado al Gobierno nacional: “Trato de hablar con el cónsul y no me responden. No me quiero morir viendo a mi hijo en una cárcel, le pido al presidente Petro que lo conozca, que mi hijo es joven y no ha hecho nada, que revise su vida y le dé una oportunidad”.

Desde Moscú, donde reside parte de la familia, Cielo Santos insiste en que la vida de su hijo ha estado marcada por circunstancias personales alejadas de cualquier actividad ilícita.

La mujer aseguró que su hijo, de nacionalidad rusa, no es un espía y merece una oportunidad - crédito Cielo Santos Amaya

Relata que, tras pasar un año y medio intentando evitar el servicio militar en Rusia y acompañarla durante su tratamiento de cáncer, Gonzalo viajó a España a instancias suyas, aunque ese desplazamiento terminó por desencadenar el proceso judicial.

“Yo soy la que cometió el error tan grande de que se fuera para España”, reconoció en diálogo con El Heraldo, lamentando la cadena de acontecimientos que, según su testimonio, han llevado a su hijo a la situación actual.

En su versión sostiene que el joven, que posee doble nacionalidad por haber crecido en Rusia desde los 6 años, llegó a Lituania con fines personales y familiares.

Tras una restricción migratoria y su posterior detención en Bulgaria, Gonzalo regresó a Colombia donde buscó regularizar su situación migratoria y reencontrarse con su pareja, con la que planeaba casarse en agosto de 2025.

Gonzalo de Jesús Ramos Santos fue capturado en Barranquilla por solicitud de Lituania, que lo acusa de terrorismo y espionaje a una empresa vinculada al envío de drones para la guerra en Ucrania - crédito Policía Nacional

Según la madre, durante el periodo en el que su hijo estuvo retenido en Bulgaria, fue incomunicado desde el 3 hasta el 19 de septiembre, mientras su teléfono quedaba bajo revisión de las autoridades.

“Ellos tuvieron ese teléfono en sus manos y no encontraron nada como sospechoso, lo único que sí encontraron que mandaron ahí una búsqueda de Chat GPT, que eso fue lo que le vieron en las búsquedas de ¿cómo crear seguidores? Pero mi hijo con su novia hacen videos de Youtube y la novia canta”, explicó Cielo Santos Amaya al medio.

También resaltó que el joven había sufrido secuelas emocionales tras un accidente de tránsito en 2017 en Colombia, por lo que recibió atención psiquiátrica, y subrayó la ausencia de antecedentes relacionados con terrorismo.

En contraste con la versión familiar, las autoridades lituanas sostienen que Gonzalo Ramos formaba parte de una estructura internacional coordinada desde distintos países europeos, con conexiones con los servicios de inteligencia de la Federación de Rusia, según los expedientes judiciales a los que tuvo acceso Cambio.

La acusación formal indica que Ramos Santos habría realizado operaciones de inteligencia entre el 2 y el 23 de septiembre de 2024 dirigidas a la empresa UAB TVC Solutions, dedicada al suministro de drones para Ucrania.

El joven fue capturado en Colombia debido a la circular roja de Interpol - crédito El Heraldo

De acuerdo con el expediente citado por Cambio, después de llegar desde Kaliningrado en autobús, el joven no descendió en su primera parada en territorio lituano y continuó hacia Riga, en Letonia, lo que las autoridades interpretaron como un intento deliberado de ocultar el verdadero motivo de su viaje.

El documento judicial señala que una de las acciones atribuidas fue la recopilación de información sobre estaciones móviles de análisis del espectro de ondas de radio, cuyo valor unitaria ascendía a 79.417 euros (86.600 USD) y el conjunto, supuestamente destinado a Ucrania, alcanzaba 1.508.923 euros (1.644.400 USD).

La circular roja de Interpol facilitó la captura de Gonzalo Ramos en la terminal de Barranquilla en julio de 2025, cuando residía en Colombia y ultimaba los preparativos para su boda con una ciudadana ucraniana, como relató su madre a El Heraldo.

Las investigaciones judiciales mantienen que la operación en la que habría intervenido Ramos Santos se articuló a través de plataformas como Telegram y Whatsapp, bajo dirección desde Rusia, con la finalidad de favorecer intereses estratégicos en la guerra de Ucrania y afectar recursos destinados al país, aunque no se haya concretado un acto violento hasta el momento.