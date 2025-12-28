Videos muestran cómo se incendió un carro particular en plena avenida Boyacá, en Fontibón

La tarde del 27 de diciembre, un vehículo particular se incendió en plena avenida Boyacá, en el occidente de Bogotá, y provocó una emergencia vial que se extendió durante varias horas. El incidente ocurrió cerca de las 5:30 p.m., en la intersección de la avenida Boyacá con avenida Esperanza, en sentido norte-sur, específicamente en la localidad de Fontibón. La conflagración obligó a cerrar parcialmente el corredor vial y generó extensos represamientos de tráfico.

Testigos y conductores que se encontraban en el lugar registraron cómo el automóvil, de color negro, quedó envuelto en llamas, mientras una densa columna de humo oscuro se elevaba sobre la vía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los videos compartidos en redes sociales se observó que varios ciudadanos intentaron controlar el fuego con extintores antes de la llegada del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Las unidades de emergencia tardaron cerca de dos horas en controlar por completo el incendio.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que “tenemos afectación en vía por un carro que se incendió. Ya tenemos unidad de bomberos en la vía. Tenemos un aforo vehicular alto y estamos haciendo maniobras para gestión de tráfico”. El Grupo Guía se encargó de regular la movilidad y permitir el paso gradual de los vehículos represados en la zona.

Causas y consecuencias del incendio

Hasta el cierre de esta edición, las causas del incendio se encontraban bajo investigación por parte de las autoridades. Las primeras hipótesis apuntaban a una posible fuga de combustible o un recalentamiento del motor como origen del fuego. El automóvil afectado sufrió pérdida total, sin que se reportaran personas heridas ni daños a otros vehículos.

La emergencia se limitó al vehículo particular, y otros automóviles que transitaban por la avenida no sufrieron afectaciones directas por las llamas. La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores tomar rutas alternas, especialmente la avenida El Dorado (calle 26), para evitar el sector afectado.

Unidades de emergencia intervinieron en la vía para extinguir el fuego y evitar daños mayores.

Congestión en el occidente y situación general de la movilidad

El incidente generó un trancón considerable en el sentido norte-sur de la avenida Boyacá, lo que agravó la congestión en uno de los puntos más críticos de la ciudad durante la temporada de fin de año.

Durante la tarde del sábado, se reportó alto flujo vehicular en corredores clave como la Autonorte, calle 80, avenida Cali, NQS, avenida Centenario, avenida Primero de Mayo, avenida Suba, carrera 68, Autopista Sur, carrera 10 y avenida Américas.

La Secretaría de Movilidad proyectó que cerca de 580.000 vehículos saldrían de la capital y de Cundinamarca en los días siguientes, con un 30% transitando por la Autopista Sur. Por este motivo, se habilitó un tercer carril en Soacha hasta el 31 de diciembre, con el fin de facilitar la salida de viajeros.

Otros accidentes y emergencias en la jornada

La jornada del 27 de diciembre se caracterizó por múltiples incidentes viales en Bogotá. En la Autopista Sur con avenida Villavicencio, un accidente entre un bus de servicio público y un automóvil particular requirió la intervención de ambulancias y agentes de tránsito. El hecho agravó la congestión en esta zona del sur de la ciudad.

En horas de la madrugada, en la carrera Séptima con calle 116, en la localidad de Usaquén, un choque entre un vehículo particular y una motocicleta oficial de la Policía Metropolitana dejó dos uniformados heridos. Los policías permanecieron hospitalizados por traumas craneoencefálicos leves y lesiones en extremidades.

Un automóvil particular se incendió la tarde del 27 de diciembre en la avenida Boyacá con avenida Esperanza, en el occidente de Bogotá. - crédito captura de video

Investigaciones en curso y medidas de las autoridades

Las autoridades anunciaron que se encontraban adelantando investigaciones para establecer las causas y responsabilidades en cada uno de los siniestros, en especial el accidente de la carrera Séptima, donde se analizaba la secuencia de semáforos para determinar posibles infracciones. La Fiscalía General de la Nación asumió la indagación para esclarecer los hechos.

La Secretaría de Movilidad mantuvo presencia en los principales corredores viales, mientras que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá destacó la colaboración de varios ciudadanos en la atención inicial de la emergencia. La coordinación entre los organismos de emergencia permitió restablecer la circulación vehicular en la avenida Boyacá hacia las 7:30 p.m., aunque el flujo se mantuvo lento durante varias horas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la precaución y a reportar cualquier situación anómala que pueda poner en riesgo la seguridad en las vías de la capital.