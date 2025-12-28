No solo fueron ministros: estas fueron las veces que Gustavo Petro ordenó remover la cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia

Más de 70 generales y almirantes han salido de la Fuerza Pública desde el inicio de su Gobierno hasta la fecha - crédito Presidencia de Colombia

Desde su llegada a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro ha estado en constante movimiento para consolidar su proyecto político que lo llevó a la victoria en las elecciones del 2022.

Además de los 62 ministros que ha removido o han renunciado de su cargo, entre ellos, un ministro de Defensa (de Iván Velásquez a Pedro Sánchez), este fenómeno se ha extendido hasta la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia.

Desde el 7 de agosto de 2022 (posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia) hasta diciembre de 2025, más de 70 generales y almirantes han salido de sus cargos oficiales, lo que lo convierte en el presidente con la mayor cantidad de generales retirados en la historia reciente de Colombia.

Por comparación, otros mandatarios como Juan Manuel Santos realizaron reemplazos durante su Gobierno, motivados por escándalos de corrupción o el avance del proceso de paz en 2014, pero ninguno enfrentó una salida de oficiales de esta magnitud en los puestos más veteranos.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en medio de la ceremonia de ascenso de generales en la Escuela General Santander de la Policía Nacional - crédito Colprensa

La estrategia de Petro ha implicado la ruptura de la tradicional sucesión jerárquica, priorizando el nombramiento de oficiales sin relación con investigaciones por derechos humanos o corrupción. Este criterio ha impulsado el retiro sucesivo de los mandos de mayor antigüedad.

En medio del cumplimiento de dicha estrategia, el jefe de Estado colombiano ha efectuado tres renovaciones completas de la cúpula militar y policial, con el propósito de que, según el mandatario, fortalecer el enfoque de las instituciones de seguridad, en línea con la política de paz total promovida desde el inicio de su periodo presidencial.

Agosto de 2022

El 12 de agosto de 2022, cinco días después de asumir como nuevo presidente de la nación, Gustavo Petro ordenó un cambio profundo en la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia, considerado como uno de los más amplios en la historia reciente del país.

En esa ocasión, se produjo la salida de 52 generales, de los cuales, 24 fueron de la Policía Nacional, 16 del Ejército Nacional y seis de la Fuerza Aérea, hoy renombrada como Fuerza Aeroespacial Colombiana, así como seis almirantes de la Armada de Colombia.

En agosto de 2022, el Presidente Gustavo Petro junto al entonces ministro de defensa Iván Velásquez, anunciaron los altos militares que habían conformado la nueva cúpula militar - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En ese entonces, las decisiones de selección respondieron a criterios estrictos bajo la doctrina de “Seguridad Humana” promovida por el presidente Petro.

En una rueda de prensa, el mandatario enfatizó en que quedaron excluidos aquellos oficiales con antecedentes por manejo irregular de recursos o señalamientos de violaciones a los derechos humanos, como los casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. El mandatario también indicó que el éxito se evaluará según la reducción de masacres y el aumento de libertades ciudadanas, en lugar de contabilizar bajas en combate.

“Aquí no miramos pensamientos políticos ni nada por el estilo, nos interesa es que esta fuerza pública sea profesional en todos los sentidos”, expresó el mandatario ante los medios de comunicación.

El general Giraldo estuvo al mando desde agosto de 2022 hasta julio de 2024 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La cúpula, formalizada en agosto de 2022, quedó conformada por el general Hélder Fernán Giraldo Bonilla, como comandante general de las Fuerzas Militares; el mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, jefe del Ejército Nacional.

Además, el vicealmirante Francisco Hernando Cubides quedó al frente de la Armada Nacional; el general Luis Carlos Córdoba Avendaño como comandante de la Fuerza Aérea, y el general Henry Armando Sanabria Celi al mando de la Policía Nacional.

Julio de 2024

El segundo relevo en la cúpula militar ocurrió a mediados de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro anunció la salida del general Hélder Fernán Giraldo Bonilla y designó al almirante Francisco Hernando Cubides Granados como nuevo Comandante General de las Fuerzas Militares.

En su momento, el mandatario había ordenado la remoción de los generales militares como un proceso de renovación institucional. Sin embargo, respondió principalmente al deterioro del orden público, con un incremento de la violencia y ataques terroristas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, ejecutados por grupos armados como las disidencias de las Farc.

El comandante estuvo al mando de las Fuerzas Militares desde julio de 2024 hasta diciembre de 2025 - crédito Justin Ruíz

Para esa fecha, se reportaron niveles críticos de confinamiento y desplazamiento forzado en Colombia, con cifras notablemente superiores al año anterior. Este cambio formó parte de una renovación institucional más amplia.

Previamente, en junio de 2024, el Gobierno había reintegrado al general Luis Emilio Cardozo Santamaría al mando del Ejército Nacional. Cardozo había solicitado su retiro en 2023, pero fue convocado nuevamente con el fin de fortalecer la respuesta militar frente a la escalada de violencia, especialmente en el suroccidente colombiano.

La composición de la nueva cúpula militar consolidó a otras figuras ya presentes desde fases anteriores del Gobierno. El general Luis Carlos Córdoba Avendaño continuó al mando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, cargo que ocupa desde agosto de 2022, y el General William René Salamanca mantuvo la dirección de la Policía Nacional, desde mayo de 2023 hasta febrero de 2025.

La cúpula militar había sido removida por los hechos de violencia en el suroccidente colombiano - crédito @COMANDANTE_EJC / X

Diciembre de 2025

El tercer cambio de generales en las Fuerzas Militares de Colombia se registró a finales del 2025, cuando el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, anunció otro cambio en la cúpula.

A diferencia de las otras dos modificaciones, el presidente mencionó que esto tiene el objetivo de reforzar la seguridad nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Además, Petro argumentó que la medida tenía como fin garantizar la protección de la democracia y prevenir riesgos asociados a la coyuntura electoral. “Con la nueva cúpula avanzaremos de la mano de todo el pueblo, para proteger la vida y alcanzar la paz”, afirmó el jefe de Estado.

De igual manera, la reestructuración busca responder al ​deterioro en la seguridad y a la crisis humanitaria registrada en 2025, año que, según informes del Cicr, se ubicó entre los peores de la última década por las consecuencias humanitarias en el país. La ofensiva de grupos armados ilegales experimentó un ​aumento del 27 % respecto a 2024, elevando la presión sobre el control territorial y las operaciones militares.

Hugo Alejandro López Barreto, con más de cuarenta años en el Ejército Nacional, asumió la jefatura del Comando General de las Fuerzas Militares. - crédito Ministerio de Defensa

La nueva cúpula está liderada por el general Hugo Alejandro López Barreto, que será el Comandante General de las Fuerzas Militares, mientras que el Mayor General Roger Gómez Herrera estará al frente del Ejército Nacional.

El vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño se desempeñará como Jefe de Estado Mayor Conjunto, Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón fue ratificado en la Armada de Colombia, al igual que el Mayor General Carlos Fernando Silva que seguirá al mando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.