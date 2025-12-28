Colombia

No solo fueron ministros: estas fueron las veces que Gustavo Petro ordenó remover la cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia

A menos de ocho meses para culminar su mandato presidencial, Gustavo Petro ordenó el cambio de los altos mandos militares, teniendo en cuenta el inicio de la campaña electoral para el Congreso y la Presidencia

Guardar
Más de 70 generales y
Más de 70 generales y almirantes han salido de la Fuerza Pública desde el inicio de su Gobierno hasta la fecha - crédito Presidencia de Colombia

Desde su llegada a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro ha estado en constante movimiento para consolidar su proyecto político que lo llevó a la victoria en las elecciones del 2022.

Además de los 62 ministros que ha removido o han renunciado de su cargo, entre ellos, un ministro de Defensa (de Iván Velásquez a Pedro Sánchez), este fenómeno se ha extendido hasta la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el 7 de agosto de 2022 (posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia) hasta diciembre de 2025, más de 70 generales y almirantes han salido de sus cargos oficiales, lo que lo convierte en el presidente con la mayor cantidad de generales retirados en la historia reciente de Colombia.

Por comparación, otros mandatarios como Juan Manuel Santos realizaron reemplazos durante su Gobierno, motivados por escándalos de corrupción o el avance del proceso de paz en 2014, pero ninguno enfrentó una salida de oficiales de esta magnitud en los puestos más veteranos.

Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, en medio de la ceremonia de ascenso de generales en la Escuela General Santander de la Policía Nacional - crédito Colprensa

La estrategia de Petro ha implicado la ruptura de la tradicional sucesión jerárquica, priorizando el nombramiento de oficiales sin relación con investigaciones por derechos humanos o corrupción. Este criterio ha impulsado el retiro sucesivo de los mandos de mayor antigüedad.

En medio del cumplimiento de dicha estrategia, el jefe de Estado colombiano ha efectuado tres renovaciones completas de la cúpula militar y policial, con el propósito de que, según el mandatario, fortalecer el enfoque de las instituciones de seguridad, en línea con la política de paz total promovida desde el inicio de su periodo presidencial.

Agosto de 2022

El 12 de agosto de 2022, cinco días después de asumir como nuevo presidente de la nación, Gustavo Petro ordenó un cambio profundo en la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia, considerado como uno de los más amplios en la historia reciente del país.

En esa ocasión, se produjo la salida de 52 generales, de los cuales, 24 fueron de la Policía Nacional, 16 del Ejército Nacional y seis de la Fuerza Aérea, hoy renombrada como Fuerza Aeroespacial Colombiana, así como seis almirantes de la Armada de Colombia.

En agosto de 2022, el
En agosto de 2022, el Presidente Gustavo Petro junto al entonces ministro de defensa Iván Velásquez, anunciaron los altos militares que habían conformado la nueva cúpula militar - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En ese entonces, las decisiones de selección respondieron a criterios estrictos bajo la doctrina de “Seguridad Humana” promovida por el presidente Petro.

En una rueda de prensa, el mandatario enfatizó en que quedaron excluidos aquellos oficiales con antecedentes por manejo irregular de recursos o señalamientos de violaciones a los derechos humanos, como los casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. El mandatario también indicó que el éxito se evaluará según la reducción de masacres y el aumento de libertades ciudadanas, en lugar de contabilizar bajas en combate.

“Aquí no miramos pensamientos políticos ni nada por el estilo, nos interesa es que esta fuerza pública sea profesional en todos los sentidos”, expresó el mandatario ante los medios de comunicación.

El general Giraldo estuvo al
El general Giraldo estuvo al mando desde agosto de 2022 hasta julio de 2024 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La cúpula, formalizada en agosto de 2022, quedó conformada por el general Hélder Fernán Giraldo Bonilla, como comandante general de las Fuerzas Militares; el mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, jefe del Ejército Nacional.

Además, el vicealmirante Francisco Hernando Cubides quedó al frente de la Armada Nacional; el general Luis Carlos Córdoba Avendaño como comandante de la Fuerza Aérea, y el general Henry Armando Sanabria Celi al mando de la Policía Nacional.

Julio de 2024

El segundo relevo en la cúpula militar ocurrió a mediados de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro anunció la salida del general Hélder Fernán Giraldo Bonilla y designó al almirante Francisco Hernando Cubides Granados como nuevo Comandante General de las Fuerzas Militares.

En su momento, el mandatario había ordenado la remoción de los generales militares como un proceso de renovación institucional. Sin embargo, respondió principalmente al deterioro del orden público, con un incremento de la violencia y ataques terroristas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, ejecutados por grupos armados como las disidencias de las Farc.

El comandante estuvo al mando
El comandante estuvo al mando de las Fuerzas Militares desde julio de 2024 hasta diciembre de 2025 - crédito Justin Ruíz

Para esa fecha, se reportaron niveles críticos de confinamiento y desplazamiento forzado en Colombia, con cifras notablemente superiores al año anterior. Este cambio formó parte de una renovación institucional más amplia.

Previamente, en junio de 2024, el Gobierno había reintegrado al general Luis Emilio Cardozo Santamaría al mando del Ejército Nacional. Cardozo había solicitado su retiro en 2023, pero fue convocado nuevamente con el fin de fortalecer la respuesta militar frente a la escalada de violencia, especialmente en el suroccidente colombiano.

La composición de la nueva cúpula militar consolidó a otras figuras ya presentes desde fases anteriores del Gobierno. El general Luis Carlos Córdoba Avendaño continuó al mando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, cargo que ocupa desde agosto de 2022, y el General William René Salamanca mantuvo la dirección de la Policía Nacional, desde mayo de 2023 hasta febrero de 2025.

La cúpula militar había sido
La cúpula militar había sido removida por los hechos de violencia en el suroccidente colombiano - crédito @COMANDANTE_EJC / X

Diciembre de 2025

El tercer cambio de generales en las Fuerzas Militares de Colombia se registró a finales del 2025, cuando el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, anunció otro cambio en la cúpula.

A diferencia de las otras dos modificaciones, el presidente mencionó que esto tiene el objetivo de reforzar la seguridad nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Además, Petro argumentó que la medida tenía como fin garantizar la protección de la democracia y prevenir riesgos asociados a la coyuntura electoral. “Con la nueva cúpula avanzaremos de la mano de todo el pueblo, para proteger la vida y alcanzar la paz”, afirmó el jefe de Estado.

De igual manera, la reestructuración busca responder al ​deterioro en la seguridad y a la crisis humanitaria registrada en 2025, año que, según informes del Cicr, se ubicó entre los peores de la última década por las consecuencias humanitarias en el país. La ofensiva de grupos armados ilegales experimentó un ​aumento del 27 % respecto a 2024, elevando la presión sobre el control territorial y las operaciones militares.

Hugo Alejandro López Barreto, con
Hugo Alejandro López Barreto, con más de cuarenta años en el Ejército Nacional, asumió la jefatura del Comando General de las Fuerzas Militares. - crédito Ministerio de Defensa

La nueva cúpula está liderada por el general Hugo Alejandro López Barreto, que será el Comandante General de las Fuerzas Militares, mientras que el Mayor General Roger Gómez Herrera estará al frente del Ejército Nacional.

El vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño se desempeñará como Jefe de Estado Mayor Conjunto, Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón fue ratificado en la Armada de Colombia, al igual que el Mayor General Carlos Fernando Silva que seguirá al mando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Temas Relacionados

Gustavo PetroFuerzas MilitaresPolicía NacionalCambio de cúpulacúpula militarHelder Fernando Giraldo BonillaFrancisco CubidesHugo Alejandro López BarretoColombia-Noticias

Más Noticias

Emergencia invernal en Nariño deja al menos dos víctimas por deslizamiento de tierra

Luego de la emergencia que afectó a varias viviendas en zona rural del municipio de San Pablo, en el sector conocido como Hueco Lindo de la vereda Yunguilla

Emergencia invernal en Nariño deja

Así es el calvario de las 58 familias que lo perdieron todo tras incendio en el barrio 12 de Octubre de Bucaramanga y ahora viven en un campamento

En el campamento improvisado, entre noches de insomnio y peligros constantes, los damnificados resisten a la espera de un hogar digno y la reconstrucción de sus vidas

Así es el calvario de

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy 28 de diciembre

Millonarios llegó a cuatro refuerzos para la temporada 2026, mientras clubes como Atlético Nacional, Junior e Independiente Santa Fe sigue sin anunciar nuevas caras

Mercado de fichajes - EN

Colados en Sitp: en video quedó captado como más de 10 personas se cuelan, con bebés y niños en brazos, se saltan la registradora

El video ha generado indignación en redes por la evasión del pago y por dar mala ejemplo al menor que estaban transportando

Colados en Sitp: en video

Manuela Gómez se despidió de su hija previo a su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’

La participante compartió una emotiva fotografía en sus redes sociales junto a la pequeña Samantha, provocando una ola de reacciones entre sus seguidores

Manuela Gómez se despidió de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de un

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

ENTRETENIMIENTO

Manuela Gómez se despidió de

Manuela Gómez se despidió de su hija previo a su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Sebastián Yatra habló de los artistas que más lo inspiraron en su carrera musical: “Es una vida musical con propósito”

Ganadora de la Voz Teens Colombia sacó a bailar a reconocido bailarín peruano y estalló las redes sociales: “Sentí cosas”

Suso visitó la tumba de Héctor Lavoe en Puerto Rico y no ocultó su emoción: “Mi cantante favorito”

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy 28 de diciembre

Las cinco mejores transferencias de futbolistas colombianos en el mercado de fichajes 2025

Mercado de fichajes: altas y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano el 27 de diciembre

Tres colombianos pelean por el premio al mejor refuerzo del fútbol brasileño en 2025: conozca quiénes son

América de Cali tiene en la mira a un nuevo portero para 2026: un argentino que fue famoso por un golazo