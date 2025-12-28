Estos son los nuevos comandantes que liderarán la cúpula militar en Colombia: perfiles y trayectoria

De izquierda a derecha Royer Gómez Herrera, Hugo Alejandro López Barreto y Carlos Fernando Silva Rueda. - crédito Fuerzas Militares y Fuerza Aeroespacial

El presidente Gustavo Petro, anunció el relevo de la cúpula militar, designando a nuevos comandantes para las principales fuerzas armadas del país. La decisión se produce en un contexto de ajustes estratégicos en materia de seguridad y defensa nacional, orientados a afrontar los desafíos proyectados hasta 2026.

Los oficiales seleccionados cuentan con amplias trayectorias operacionales, formación académica avanzada y experiencia en escenarios de alta complejidad.

Hugo Alejandro López Barreto lidera el Comando General de las Fuerzas Militares

Al frente del Comando General de las Fuerzas Militares fue nombrado el general Hugo Alejandro López Barreto, quien reemplaza al almirante Francisco Hernando Cubides Granados. López Barreto nació en Cali en 1968, ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en 1984 y egresó como subteniente del arma de Caballería en 1987.

Es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa y ha ejercido como profesor militar tanto en Colombia como en la Academia de Guerra del Ejército de Chile.

Durante su carrera, López Barreto ha ocupado cargos como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición, inspector general de las Fuerzas Militares y director general de Sanidad Militar durante la pandemia de covid-19.

Integró la delegación del Gobierno en las negociaciones con el ELN y fue observador militar en misiones de paz. “He construido mi carrera bajo el respeto de la Constitución y la Ley”, ha manifestado el general en diversos escenarios institucionales.

Royer Gómez Herrera asume el mando del Ejército Nacional

El mayor general Royer Gómez Herrera fue designado comandante del Ejército Nacional tras la salida del general Luis Emilio Cardozo Santamaría. Gómez Herrera es ingeniero civil, profesional en Ciencias Militares y magíster en Seguridad y Defensa, con especialización en el Arma de Ingenieros. Nació en Bucaramanga e ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1991.

A lo largo de su trayectoria, Gómez Herrera ha dirigido la Primera División, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Tercera Brigada, además de desempeñarse como subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional. Su perfil integra experiencia en mando operacional, planificación estratégica y gestión administrativa. Como jefe de Operaciones del Ejército, ha coordinado operaciones en zonas de alta conflictividad.

El mayor general Jaime Alonso Galindo fue nombrado segundo comandante del Ejército, con experiencia en mando, planeación y operaciones de control territorial.

Continuidad y cambios en la Armada Nacional

En la Armada Nacional se ratificó al almirante Juan Ricardo Rozo Obregón como comandante. Rozo Obregón ha desarrollado una carrera enfocada en operaciones marítimas y fluviales, combate al narcotráfico y economías ilegales en zonas ribereñas y costeras.

Como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval continuará el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi, con una trayectoria consolidada en planeación estratégica y conducción operativa.

Renovación en la Fuerza Aeroespacial Colombiana

El mayor general Carlos Fernando Silva Rueda fue nombrado comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en reemplazo del general Luis Carlos Córdoba Avendaño. Silva Rueda es piloto militar, formado en administración aeronáutica, seguridad y defensa, y ha dirigido operaciones aéreas y espaciales, así como coordinaciones interinstitucionales.

El mayor general Alfindo Ariza asumió como segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial, con experiencia en modernización y fortalecimiento institucional.

Nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto

El vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño fue designado jefe de Estado Mayor Conjunto, en reemplazo de López Barreto. Su carrera se ha desarrollado en la Armada Nacional, con experiencia en planeación estratégica y coordinación interinstitucional, lo que lo posiciona como un articulador clave entre las distintas ramas de las Fuerzas Militares.

Reconocimiento a los comandantes salientes

El presidente Gustavo Petro reconoció el trabajo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, el general Luis Carlos Córdoba Avendaño y el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, quienes lideraron las Fuerzas Militares, la Fuerza Aeroespacial y el Ejército Nacional respectivamente. “Los comandantes salientes estuvieron al frente de grandes operaciones de las Fuerzas Militares, donde destaco la recuperación del corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca”, afirmó el mandatario.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también expresó su reconocimiento: “Quiero expresar un reconocimiento sincero y respetuoso a los comandantes salientes de nuestras Fuerzas Militares… por su liderazgo, vocación de servicio y resultados al frente de operaciones decisivas para el país”. Sánchez subrayó que bajo su mando las Fuerzas Militares alcanzaron un índice de favorabilidad del 76,6 %, el más alto de los últimos años.

Desafíos para la nueva cúpula militar

Los nuevos nombramientos se producen en un contexto de ajustes estratégicos del sector defensa definidos por el Gobierno nacional para los próximos años. El presidente Petro indicó que los cambios buscan responder a los retos de seguridad y defensa de la democracia previstos hacia 2026, priorizando la protección de la institucionalidad y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.