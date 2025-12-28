Ernesto Macías se despachó contra Gustavo Petro, en el remate del 2025: “La corrupción no fue accidental, fue método de gobierno”

El expresidente del Congreso Ernesto Macías hizo graves denuncias contra el Gobierno de Gustavo Petro en su más reciente columna - crédito Ovidio González/Presidencia - @SenadoGovCo/X

La gestión de Gustavo Petro al frente de la Presidencia atraviesa su tramo final bajo la sombra de acusaciones y escándalos, que avizorarían panorama desolador en gobernabilidad y transparencia. O al menos esa es la visión que tiene el extitular del Congreso Ernesto Macías Tovar, que en su más reciente columna de opinión, emitida el 28 de diciembre de 2025, hizo un recuento de los principales escándalos que sacuden los cimientos del Gobierno progresista.

Macías, en su espacio en el medio regional La Nación de Neiva, en el que se ha convertido en figura crítica de la actual administración, hizo un diagnóstico en el que el deterioro institucional y la corrupción se configuran, desde su perspectiva, como una práctica sistémica y no como hechos aislados al interior del Ejecutivo. “La corrupción no fue accidental, fue método de gobierno”, aseguró Ernesto Macías en su escrito, denominado Balance negro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ernesto Macías se ha convertido en uno de los opositores del Gobierno de Gustavo Petro, pese a su salida del Congreso en 2022 - crédito @CeDemocratico/X

La magnitud de los problemas, según Macías, iría más allá de la esfera de la legalidad y abordaría aspectos como la seguridad y la economía, al situar al Gobierno como una anomalía. “El de Gustavo Petro, sin embargo, es atípico en todo sentido y para los colombianos la huella de su paso por el poder será indeleble, y no por virtuosa”, afirmó el excongresista, que argumentó que los resultados de las políticas del actual presidente se alejan del prometido “cambio”.

Uno de los aspectos más graves para el expresidente del Congreso, que no omitió los episodios de corrupción y la debilidad institucional que estos han causado, es el incremento dramático de la violencia, que atribuyó a una estrategia deliberada que afectó la capacidad de respuesta del Estado.

“El deterioro del orden público, por el debilitamiento deliberado de la fuerza pública y la pérdida de recursos para el mantenimiento y renovación de equipos ha tenido consecuencias directas sobre la seguridad de la nación; solo en once meses de 2025, hubo 12.484 asesinatos”, expuso Macías en su columna de opinión, en la que hizo un recorderis de las situaciones que dejarían mal parado a la administración, a la que le restan 222 días por mandato constitucional.

A Gustavo Petro le quedan 222 días de mandato, en medio de graves escándalos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El análisis de Ernesto Macías sobre el Gobierno Petro y que causó controversia en las redes sociales

A ese diagnóstico de inseguridad, el exsenador abordó el colapso del sistema de salud y la crisis financiera como producto de decisiones políticas y administrativas. “Algo similar ocurre con el sistema de salud, deteriorado de manera intencional mediante la ‘crisis explícita’ y el ‘chu, chu, chu’, como estrategia. A ello se suma una crisis fiscal agravada por el saqueo sistemático del erario y el manejo irresponsable de las finanzas públicas”, indicó Macías en el texto.

Para el político huilense, la corrupción floreció desde los primeros días del Gobierno actual, y apuntó a la financiación irregular y el ingreso de dinero de procedencia ilícita en la campaña presidencial. “La corrupción apareció desde la financiación irregular y la violación de los topes de campaña. Nicolás Petro confesó el ingreso de dineros de procedencia ilícita y Benedetti reconoció haber conseguido $15 mil millones para financiar actividades en la Costa”, señaló.

El texto de Macías se enfocó, a su vez, en los megacasos que sacudieron a la Casa de Nariño durante todo el período, desde el hallazgo de una maleta con dinero en residencia oficial, en un episodio que llevó al relevo y posterior regreso de altos funcionarios, hasta la caída del canciller por el llamado escándalo de los pasaportes: Álvaro Leyva Durán, que se encuentra inhabilitado y suspendido por parte de la Procuraduría General de la Nación por 10 años.

El escándalo en la Ungrd, que salpica al presidente Gustavo Petro y altos funcionarios y exfuncionarios de su Gobierno, también mereció una fuerte crítica de Ernesto Macías - crédito @CeDemocratico/X

La crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) es, según Macías, “el caso más grave de corrupción”, marcado por la pérdida de billones de pesos, la compra fraudulenta de carrotanques y “la entrega de sobornos a congresistas que llevaron a prisión a altos funcionarios y a aliados políticos de Petro. Ministros, expresidentes del Senado y la Cámara, y directivos de la entidad, mientras dos permanecen prófugos y otros procesos en camino”.

Y, lejos de amainar la tormenta, fue escenario de episodios adicionales. “En 2025 se sumaron nuevos episodios de corrupción. El denominado caso ‘Papá Pitufo’ reveló vínculos criminales con el contrabando y afectó instituciones clave como la Dian y la Policía. Este mismo año, el CNE sancionó la campaña presidencial. También apareció la negociación escandalosa de aviones de combate, cuyos detalles oscuros se conocerán pronto”, enfatizó el exsenador.

El ‘broche de oro’ del inventario de denuncias fue la venta de bonos de deuda, cuya magnitud impacta las finanzas nacionales. “El cierre del año trajo un caso aún más alarmante: la venta de TES por $23 billones, con graves consecuencias para la nación; por la sola intermediación, un comisionista obtuvo 810 millones de dólares”, precisó el excongresista, que con ello puntualizó. “El balance de Petro es negro”, concluyó en su escrito.