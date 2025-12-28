Buenas noticias viajeros: instalan puente metálico para restablecer la movilidad entre Granada y Uribe, Meta, tras el colapso vial

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, resaltó el acompañamiento de equipos técnicos y la instalación de obras de contención en el caño Mucuya - crédito Ministerio de Transporte/X

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció la instalación de un puente metálico como respuesta a la emergencia vial provocada por el colapso de un puente en el departamento del Meta, incidente ocurrido el 13 de diciembre de 2025.

Ese día, alrededor del mediodía, la estructura que conecta los municipios de Granada y Uribe se desplomó en el kilómetro 96+700, sector Trocha 4, sobre el caño Sardinata, obligando al cierre total y preventivo de uno de los corredores más relevantes para la movilidad y el transporte de la región de los Llanos Orientales.

El colapso de la vía Uribe-Granada no dejó personas heridas de gravedad - crédito Redes sociales/X

El siniestro fue atribuido a la socavación en uno de los estribos de la estructura, lo que derivó en la caída del pontón y la interrupción inmediata del paso vehicular. Desde el momento del suceso, Invías movilizó equipos técnicos para evaluar los daños y definir soluciones rápidas junto a las autoridades locales. Representantes de los municipios de Granada, Fuente de Oro y San Juan de Arama participaron en reuniones de coordinación, y manifestaron su agradecimiento al gobierno por la pronta atención a la urgencia.

Con el objetivo de restablecer la conectividad en la vía Uribe – Ye de Granada, el Gobierno nacional, a través de Invías, decidió instalar una nueva estructura metálica en el kilómetro 97 del corredor afectado. El puente tendrá una longitud de 24,4 metros y un ancho de 4,20 metros, dimensiones que permitirán recuperar la transitabilidad segura y eficiente para el transporte de insumos, mercancías y pasajeros en esta zona clave.

El nuevo puente metálico tendrá una longitud de 24,4 metros y un ancho de 4,20 metros para restablecer la conectividad en los Llanos Orientales - crédito Invías

El director general (e) de Invías, Jhon Jairo González Bernal, afirmó que para el Gobierno es prioritario avanzar en soluciones que beneficien a las comunidades afectadas por emergencias viales. González Bernal destacó la importancia de la pronta instalación del puente metálico, que permitirá resolver el paso en un punto estratégico para la región y reactivar la movilidad de los habitantes y el transporte de carga hacia el interior del país.

Por su parte, la ministra de Transporte, Mafe Rojas, confirmó que desde el inicio de la emergencia los equipos técnicos de la entidad han acompañado a las alcaldías de Granada, San Juan de Arama y Fuente de Oro. Rojas precisó que el nuevo puente metálico permitirá restablecer la conectividad y estará complementado con obras de contención en la zona del caño Mucuya, para proteger el terraplén y evitar futuras afectaciones por la fuerza del agua.

La Gobernación del Meta instalará 35 metros de mallas de gavión para reforzar el terraplén y la seguridad de la infraestructura provisional - crédito Invías

La Gobernación del Meta contribuirá con la instalación de mallas de gavión de 35 metros, destinadas a proteger el terraplén y reforzar la seguridad de la infraestructura provisional, mientras se avanza en la solución definitiva para este tramo de la vía.

Durante el periodo de obras y hasta la reapertura total del corredor, Invías y las autoridades viales recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas. Para vehículos livianos, la opción sugerida es el trayecto Trocha 4 - Dos Quebradas - Canaguaro, con un tiempo estimado de 15 minutos.

En el caso de los vehículos pesados, la ruta alterna establecida es Trocha 7 – Puerto Lleras - Fuente de Oro - Granada. Las autoridades insisten en la importancia de respetar el cierre total, seguir las recomendaciones de los organismos de tránsito y consultar los canales oficiales de información, como la línea #767 y la página web de Invías, para conocer el estado actualizado de la vía.

Las autoridades trabajan contrarreloj para resolver el bloqueo vial que ha impactado a transportadores, habitantes y comerciantes en el Meta - crédito Ministerio de Transporte 3

Para el Ministerio de Transporte la instalación del puente metálico representa una solución efectiva y de rápida implementación que permitirá recuperar la movilidad en uno de los corredores fundamentales de los Llanos Orientales.

Mientras avanzan las labores técnicas y de ingeniería, el llamado de las autoridades es a mantener la prudencia y la colaboración, respetando los desvíos y la señalización para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.