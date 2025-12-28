Colombia

Buenas noticias viajeros: instalan puente metálico para restablecer la movilidad entre Granada y Uribe, Meta, tras el colapso vial

Las acciones coordinadas de Invías y autoridades locales garantizan una alternativa provisional mientras se protege la seguridad de la zona y se avanza hacia una solución definitiva

Guardar
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, resaltó el acompañamiento de equipos técnicos y la instalación de obras de contención en el caño Mucuya - crédito Ministerio de Transporte/X

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció la instalación de un puente metálico como respuesta a la emergencia vial provocada por el colapso de un puente en el departamento del Meta, incidente ocurrido el 13 de diciembre de 2025.

Ese día, alrededor del mediodía, la estructura que conecta los municipios de Granada y Uribe se desplomó en el kilómetro 96+700, sector Trocha 4, sobre el caño Sardinata, obligando al cierre total y preventivo de uno de los corredores más relevantes para la movilidad y el transporte de la región de los Llanos Orientales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El colapso de la vía
El colapso de la vía Uribe-Granada no dejó personas heridas de gravedad - crédito Redes sociales/X

El siniestro fue atribuido a la socavación en uno de los estribos de la estructura, lo que derivó en la caída del pontón y la interrupción inmediata del paso vehicular. Desde el momento del suceso, Invías movilizó equipos técnicos para evaluar los daños y definir soluciones rápidas junto a las autoridades locales. Representantes de los municipios de Granada, Fuente de Oro y San Juan de Arama participaron en reuniones de coordinación, y manifestaron su agradecimiento al gobierno por la pronta atención a la urgencia.

Con el objetivo de restablecer la conectividad en la vía Uribe – Ye de Granada, el Gobierno nacional, a través de Invías, decidió instalar una nueva estructura metálica en el kilómetro 97 del corredor afectado. El puente tendrá una longitud de 24,4 metros y un ancho de 4,20 metros, dimensiones que permitirán recuperar la transitabilidad segura y eficiente para el transporte de insumos, mercancías y pasajeros en esta zona clave.

El nuevo puente metálico tendrá
El nuevo puente metálico tendrá una longitud de 24,4 metros y un ancho de 4,20 metros para restablecer la conectividad en los Llanos Orientales - crédito Invías

El director general (e) de Invías, Jhon Jairo González Bernal, afirmó que para el Gobierno es prioritario avanzar en soluciones que beneficien a las comunidades afectadas por emergencias viales. González Bernal destacó la importancia de la pronta instalación del puente metálico, que permitirá resolver el paso en un punto estratégico para la región y reactivar la movilidad de los habitantes y el transporte de carga hacia el interior del país.

Por su parte, la ministra de Transporte, Mafe Rojas, confirmó que desde el inicio de la emergencia los equipos técnicos de la entidad han acompañado a las alcaldías de Granada, San Juan de Arama y Fuente de Oro. Rojas precisó que el nuevo puente metálico permitirá restablecer la conectividad y estará complementado con obras de contención en la zona del caño Mucuya, para proteger el terraplén y evitar futuras afectaciones por la fuerza del agua.

La Gobernación del Meta instalará
La Gobernación del Meta instalará 35 metros de mallas de gavión para reforzar el terraplén y la seguridad de la infraestructura provisional - crédito Invías

La Gobernación del Meta contribuirá con la instalación de mallas de gavión de 35 metros, destinadas a proteger el terraplén y reforzar la seguridad de la infraestructura provisional, mientras se avanza en la solución definitiva para este tramo de la vía.

Durante el periodo de obras y hasta la reapertura total del corredor, Invías y las autoridades viales recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas. Para vehículos livianos, la opción sugerida es el trayecto Trocha 4 - Dos Quebradas - Canaguaro, con un tiempo estimado de 15 minutos.

En el caso de los vehículos pesados, la ruta alterna establecida es Trocha 7 – Puerto Lleras - Fuente de Oro - Granada. Las autoridades insisten en la importancia de respetar el cierre total, seguir las recomendaciones de los organismos de tránsito y consultar los canales oficiales de información, como la línea #767 y la página web de Invías, para conocer el estado actualizado de la vía.

Las autoridades trabajan contrarreloj para
Las autoridades trabajan contrarreloj para resolver el bloqueo vial que ha impactado a transportadores, habitantes y comerciantes en el Meta - crédito Ministerio de Transporte 3

Para el Ministerio de Transporte la instalación del puente metálico representa una solución efectiva y de rápida implementación que permitirá recuperar la movilidad en uno de los corredores fundamentales de los Llanos Orientales.

Mientras avanzan las labores técnicas y de ingeniería, el llamado de las autoridades es a mantener la prudencia y la colaboración, respetando los desvíos y la señalización para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Temas Relacionados

Puente metálicoMetaLlanos OrientalesInvíasGranadaUribeTransporteColombia-Noticias

Más Noticias

John McNamara visitó Cali en plena Feria y resaltó la importancia de la relación bilateral con EE. UU. en torno a la cultura

El embajador de Estados Unidos en Colombia recorrió el barrio Obrero junto al alcalde Alejandro Eder, en una agenda centrada en cultura, cooperación y desarrollo regional

John McNamara visitó Cali en

Así funciona el nuevo ciclo del subsidio escolar en Bogotá: el beneficio de transporte estará activo hasta enero de 2026

La nueva etapa contempla una asignación de más de mil millones de pesos e incluye una segunda activación para estudiantes que no hayan hecho el cobro inicial o superen el monto acumulado permitido

Así funciona el nuevo ciclo

Influenciadora reveló los 10 momentos más vergonzosos de los precandidatos presidenciales: “Todos los días son el Día de los Inocentes”

Laura Camila Vargas, conocida por su estilo ácido y sus análisis políticos sin filtro, aprovechó el 28 de diciembre para compartir en redes sociales su propio top de los momentos más ridículos de las campañas presidenciales de 2025

Influenciadora reveló los 10 momentos

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasa el fin de año en Turquía: así celebró doblete de su yerno, Daniel Moreno

El ícono del fútbol colombiano se encuentra en el país euroasiático acompañando al delantero antioqueño, que está casado con una de sus hijas, y que en agradecimiento por esta especial visita se reportó en las redes contrarias para celebrar estas fechas lejos de casa

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasa

Aumento del salario mínimo de 2026 generaría más problemas de dinero para quienes buscan préstamos en los bancos: hay riesgos

Crecimiento interno, exportaciones no mineras y entrada de remesas fueron analizados por el Banco de la República en un momento difícil para la economía de Colombia, con presiones externas y déficit fiscal

Aumento del salario mínimo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Las series de Prime Video

Las series de Prime Video Colombia que roban la atención HOY

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público colombiano

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Marc Anthony emocionó a los caleños durante su presentación en la Feria de Cali: “Todo empezó aquí”

Murió Brigitte Bardot: recuerdan la noche en que la actriz francesa cantó un bambuco colombiano

Deportes

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasa

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasa el fin de año en Turquía: así celebró doblete de su yerno, Daniel Moreno

Esto le costaría ver a Messi en el Atanasio Girardot de Medellín contra Atlético Nacional: precios de hoteles, vuelos y boletería

Estos son los 10 futbolistas colombianos más costosos del 2025: todos han tenido proceso en la selección Colombia

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano del 28 de diciembre

Lionel Messi en Colombia: Inter Miami confirmó su visita a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional