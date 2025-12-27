Colombia

Yina Calderón cuestiona la supuesta ruptura entre Yaya Muñoz y José Rodríguez y lanza críticas a la pareja: “Merece otro tipo de man”

Las palabras de Calderón reavivaron los rumores de ruptura y abrieron el debate sobre los roles económicos y emocionales en la pareja surgida de ‘La casa de los famosos Colombia’

Yina Calderón opina sobre el
Yina Calderón opina sobre el distanciamiento de Yaya Muñoz y José Rodríguez y eleva rumores sobre el fin de la relación - crédito @dahianlorena/ Instagram

La relación entre la presentadora Yaya Muñoz y el influenciador José Rodríguez ha sido centro de especulaciones en redes sociales tras los rumores sobre una posible ruptura.

La pareja, que se conoció y consolidó su vínculo sentimental en el reality La casa de los famosos Colombia, se ha mostrado distante en sus perfiles digitales, lo que avivó las dudas sobre la continuidad de su relación.

En medio del revuelo, Yina Calderón, que compartió experiencia con ambos en el programa, decidió pronunciarse públicamente sobre el tema. Calderón, conocida por su estilo frontal, no dudó en expresar sus dudas acerca de la autenticidad de los rumores y cuestionó tanto a Yaya Muñoz como a José Rodríguez.

“Yo no les creo, ¿será verdad o será puro show? Es que, amor, yo ya no creo nada en este medio. Lo que pasa es que a mí la Yaya con su papel y personaje de villana no me agrada porque está muy actuado eso, no le sale natural... De todas maneras a mí me parece que merece otro tipo de man, ¿a ustedes les parece bien vivir con un man que uno mantenga?”, opinó Calderón.

Yina Calderón puso en duda la autenticidad del distanciamiento entre Yaya y José, y criticó los roles en su relación - crédito @fanaticada19/ TikTok

Las declaraciones de Yina Calderón no solo pusieron en duda el supuesto distanciamiento de la pareja, sino que también abrieron el debate sobre los roles en la relación. La empresaria aclaró: “Yo no soy interesada, yo trabajo, pero soy de las que piensa que en una relación el hombre tiene que ser el proveedor”. Esta postura generó reacciones encontradas entre los seguidores, quienes debatieron sobre las dinámicas de pareja y la independencia económica.

Por su parte, Yaya Muñoz había manifestado previamente que su relación con José Rodríguez funciona bajo un esquema “50/50”, lo que desencadenó numerosos comentarios en las plataformas digitales. Además, la presentadora señaló que su pareja es español y no colombiano, dato que fue desmentido por usuarios, pero que no logró reducir la polémica en torno a la pareja.

Mientras la incertidumbre persiste sobre el futuro de Yaya Muñoz y José Rodríguez, las opiniones de Yina Calderón amplificaron el debate y situaron a la pareja nuevamente en el foco de la conversación digital, sin una confirmación oficial sobre su estado sentimental.

Yaya Muñoz revive episodios de discriminación y presión mediática

El recorrido de Yaya Muñoz en los escenarios públicos no ha estado exento de desafíos y episodios de discriminación. Su historia comenzó en el mundo de los concursos de belleza, cuando representó a Tolima como Miss Tolima en 2015.

Yaya Muñoz integrante de participante
Yaya Muñoz integrante de participante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' también estuvo en el 'reality' 'Guerreros' - crédito Señorita Colombia - Miss Colombia/Facebook

En esa etapa, la modelo y creadora de contenido enfrentó críticas constantes por el acné visible en su rostro y comentarios despectivos sobre su color de piel. “Sí, yo fui señorita Tolima al reinado nacional de belleza y quedé sexta finalista. Cuando Andrea Tovar fue señorita Colombia. Esos años fueron especialmente complejos”, relató Yaya en el programa Dímelo King, evocando la presión y el impacto emocional que vivió durante el certamen.

La situación no se limitó a su paso por los reinados. Años después, durante su participación en realities y programas de televisión, Yaya volvió a ser objeto de críticas en redes sociales por su aspecto físico. “Fue un proceso muy duro, porque recibí comentarios y miradas despectivas, sobre todo por mi tono de piel”, afirmó Muñoz. Además de los señalamientos por su piel, también enfrentó cuestionamientos por su complexión atlética, resultado de su formación en la Liga de Natación del Tolima y su práctica de deportes como el crossfit, boxeo y parkour.

La presión mediática y los comentarios en plataformas digitales también se trasladaron a su vida personal. Durante una transmisión en vivo, Yaya abordó el tema de los celos en las relaciones y admitió haberlos experimentado, pero destacó la importancia de la confianza para afrontar estos episodios, sobre todo en medio de la exposición mediática que implica participar en un reality.

Yaya Muñoz resaltó que la
Yaya Muñoz resaltó que la confianza es fundamental ante los celos y recordó los intentos de manipulación emocional- crédito @joserodriguezcof/Instagram

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, relató que fue blanco de intentos de manipulación emocional, especialmente cuando su pareja, José Rodríguez, continuó en competencia y compartió convivencia con Karina García. “Hubo un intento de manipulación emocional con el objetivo de dañarme la cabeza”, aseguró, aunque aclaró que “confiaba plenamente en José y en Karina, sabía que ninguno de los dos haría nada que pudiera lastimar mis sentimientos o poner en duda mi relación”.

