Colombia

Natilla vs. Buñuelo: esta es la preparación navideña que más engorda

El contenido calórico de la natilla y el buñuelo genera debate entre quienes buscan disfrutar las fiestas sin descuidar la salud

Estas son algunas de las
Estas son algunas de las preparaciones preferidas por los colombianos para diciembre - crédito Colprensa

En la época decembrina (Navidad y Fin de Año), los colombianos aprovechan para reunirse en familia, compartir regalos y departir con diferentes tipos de preparaciones como cena.

De hecho, la temporada también es aprovechada por algunas familias para comer platillos que habitualmente no hacen parte de su dieta, destacando principalmente la presencia de productos como los buñuelos o la natilla.

Sin embargo, hay personas que optan por no consumir estas preparaciones debido al número de calorías que tiene cada producto y cómo podría afectar su alimentación, principalmente, a nivel del peso que podría ganar cada individuo tras terminar la época de celebraciones.

¿Qué preparación engorda más?

La diferencia calórica entre un
La diferencia calórica entre un plato de natilla y un buñuelo es considerable - crédito depositphotos

En un informe presentado por el portal especializado en nutrición Fatsecret, este fue el tema principal, dejando claridad de que, en el concepto de un especialista, es más dañino consumir buñuelos.

Para argumentar la respuesta, mencionan que al ser una preparación esponjosa, elaborada con queso, harina y huevo, que requiere de pasar por aceite caliente para ser freído, el contenido calórico de un buñuelo es ampliamente superior.

En promedio (debido a que se venden de diferentes tamaños), un buñuelo tiene entre 245 y 272 calorías, cifra que puede variar dependiendo de los agregados que pueda llegar a tener cada producto, puesto que en la actualidad hay establecimientos que añaden rellenos al mismo.

Por parte de la natilla, que es un postre a base de leche, maicena y azúcar, y que a diferencia del buñuelo no es freído, una porción tiene entre 116 y 150 calorías.

Además de las calorías, la
Además de las calorías, la posibilidad de comerse más de uno es lo que hace que el buñuelo supere a la natilla para los expertos - crédito Canva

Sobre el balance entre cuidar la salud y disfrutar de las fiestas de diciembre, el nutricionista deportivo Jacobo Martínez indicó en su cuenta de Instagram que todo depende de la “negociación” que se haga de manera individual.

En ese sentido, Martínez indicó que si una persona decide comer una porción de natilla o un buñuelo, para equilibrar las calorías diarias, lo que debe hacer es renunciar a otra preparación, tomando como ejemplo el arroz o la papa.

Además, el nutricionista afirmó que no es negativo comer buñuelo o natilla, sino hacerlo a diario: “El problema no es hacerlo un día. El problema es hacerlo todos los días de diciembre, puntualizó.

La preparación que más buscaron los colombianos para Navidad

La natilla y el buñuelo,
La natilla y el buñuelo, dos preparaciones navideñas típicas en Colombia tienen fécula de maíz como ingrediente principal - crédito Colprensa

Durante las festividades navideñas en Colombia, dos postres tradicionales compitieron por la preferencia de los hogares: la natilla y los buñuelos. Un análisis de búsquedas en Google durante el último mes evidenció que la natilla superó en consultas al buñuelo por casi un 20%. Este aumento en el interés se atribuye principalmente a la facilidad de preparación de la natilla, lo que la convierte en una opción asequible y práctica para muchas familias.

La tendencia mostró diferencias notables según la región. En departamentos como Vichada, Putumayo, Guaviare y Amazonas, la natilla acaparó la totalidad o casi la totalidad de las búsquedas. Por su parte, Santander fue el territorio donde el buñuelo registró su mayor índice de popularidad, alcanzando el 33% de las consultas locales.

Entre las frases más buscadas en Google se encuentra “natilla casera”, lo que refleja el valor de las recetas tradicionales transmitidas entre generaciones. También sobresalen búsquedas como “combo natilla y buñuelos”, que confirma la costumbre de consumir ambos productos juntos en las celebraciones. La preocupación por la salud se refleja en el interés por la “natilla sin azúcar”, y la creatividad aparece en términos como “dulce de mora para la natilla”.

Otras preparaciones que estuvieron en tendencia durante la jornada fueron los tamales, la lechona y postres como el arroz con leche, principalmente bajo el término “cómo hacer”, lo que demuestra el interés de algunas familias por cocinar en compañía de sus seres queridos, en lugar de adquirir estas recetas en establecimientos comerciales para la celebración, lo que también suele registrarse durante el 31 de diciembre.

