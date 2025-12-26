Levantamiento del Pico y placa en Bogotá del viernes 26 de diciembre: estos son los vehículos que no podrán transitar

La Alcaldía de Bogotá levanta la medida de pico y placa este viernes 26 de diciembre para facilitar la movilidad en la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

El viernes 26 de diciembre de 2025, la Alcaldía Mayor de Bogotá levantó la medida de Pico y placa con el objetivo de facilitar la movilidad de los viajeros durante el cierre de año; sin embargo, esta decisión no aplicará a todos los vehículos que transitan a diario por la ciudad.

La decisión, anunciada por Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de la ciudad, responde a la necesidad de permitir un mayor flujo de vehículos en una de las fechas de mayor tránsito en la capital. Según la autoridad distrital, el levantamiento de la restricción busca asegurar el ingreso y salida fluida de ciudadanos tanto en la ciudad como hacia sus destinos vacacionales.

La suspensión de la medida aplica exclusivamente para el viernes 26 de diciembre. Ese día podrán circular todos los vehículos particulares sin restricción por la terminación de su placa. Así lo confirmó Galán el 5 de diciembre, al explicar que:

“Revisadas las fechas que vienen, tomamos la decisión de levantar el Pico y placa dos días. Va a ser el 26 de diciembre, viernes y el 2 de enero, un viernes también. Esos dos viernes no va a haber Pico y placa en Bogotá y eso va a garantizar que la gente se pueda mover durante esos dos fines de semana, el de Navidad y el de año nuevo”.

La decisión busca garantizar el ingreso y salida fluida de vehículos durante uno de los fines de semana con mayor tráfico del año en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

No obstante, sí habrá restricción para otros tipos de automotores. La medida seguirá aplicando para los vehículos de servicio especial, comprendiendo automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros (sin contar al conductor). Es decir, que solo podrán transitar por la ciudad aquellos automotores cuyas placas terminen en 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9.

Por otro lado, la medida de Pico y placa para taxis también se mantiene vigente durante el viernes 26 de diciembre. Solo podrán circular los taxis cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, conforme al calendario establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Para quienes incumplan la restricción de Pico y placa fuera de las fechas exentas, la sanción económica fijada para 2025 corresponde a 604.100 pesos. Además, el vehículo será inmovilizado, en cumplimiento del código C14 que prohíbe transitar por sitios restringidos o en horarios no autorizados por la autoridad competente.

Para los taxis de Bogotá, la restricción de pico y placa sigue vigente el 26 de diciembre, según la Secretaría Distrital de Movilidad - crédito @BernateRomel/X

La normalidad en la aplicación del Pico y placa para vehículos particulares retornará el lunes 29 de diciembre de 2025. En esa fecha, solo podrán circular los automotores con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. La restricción en ese día se mantendrá en el horario habitual, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., de acuerdo con la información oficial de la entidad.

Cabe señalar que durante el mes de diciembre la medida de Pico y placa opera en todos los días hábiles, excepto en los dos viernes exentos: 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026. Adicionalmente, durante los lunes 8 de diciembre de 2025 y 12 de enero de 2026, regirá la llamada “pico y placa regional”, que regula el ingreso de vehículos a la ciudad de Bogotá, según lo definido por la administración distrital.

Qué pasó con el Pico y placa solidario

Por otro lado, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que el trámite para acceder al “Pico y Placa Solidario” —permiso especial para circular sin restricción mediante pago— ha presentado inconvenientes recientes debido a fallas en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, explicó que desde el 23 de diciembre se detectaron intermitencias en el sistema, lo que complicó la solicitud y pago del permiso. “Nuestra secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, informa las acciones que se están implementando para acompañar a las personas que aún no han podido solicitar el Pico y Placa Solidario, debido a una falla en la interfaz del Runt”.

Fallas técnicas registradas el 23 de diciembre impidieron que los conductores realizaran pagos y obtuvieran el permiso para circular en fechas clave - crédito X

La secretaría aseguró que se encuentran atendiendo a los ciudadanos que han tenido dificultades, tanto a través de redes sociales como de la línea telefónica 601 364 9400.

Durante la jornada previa se emitieron más de 23.000 permisos y en el día actual se lograron tramitar más de 15.000, de acuerdo con datos proporcionados por la entidad. La dependencia reiteró que continúa trabajando de manera conjunta con el Runt para resolver los inconvenientes y garantizar la expedición de los permisos solicitados por los ciudadanos.