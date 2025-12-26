Incendio de una casa en Medellín no fue ocasionado por un volador: la decoración navideña habría sido la causante

Unidades de emergencia controlaron las llamas y evitaron su propagación en una zona de alta densidad residencial de la comuna 1 (Popular) - crédito red social X

Un giro clave dio la investigación sobre el incendio estructural que se registró la madrugada del 25 de diciembre en el barrio Granizal, nororiente de Medellín, y que dejó a tres niños en estado crítico.

Contrario a la hipótesis inicial que apuntaba al impacto de un artefacto pirotécnico, las autoridades confirmaron que la conflagración fue causada por un cortocircuito asociado a una extensión eléctrica utilizada para alimentar adornos navideños.

Así lo determinó el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín tras la inspección técnica del lugar. Según el informe pericial, el sobrecalentamiento del cableado provocó el fallo eléctrico que dio inicio al fuego, el cual se propagó con rapidez dentro de la vivienda, descartando cualquier relación directa con el uso de pólvora o globos de mecha en este caso específico.

El incendio dejó un saldo de cinco personas heridas, entre ellas tres menores de edad —de seis, ocho y once años— que permanecen bajo pronóstico reservado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), los niños sufrieron quemaduras y una insuficiencia respiratoria aguda como consecuencia de la inhalación de humo, lo que obligó a su traslado urgente a centros asistenciales.

Bomberos de Medellín atendieron la emergencia registrada en la madrugada del 25 de diciembre en el barrio Granizal, nororiente de la ciudad - crédito red social X

La emergencia se registró hacia las 2:49 a. m. en una vivienda ubicada en la comuna 1 (Popular). Al lugar acudieron varias unidades del Cuerpo de Bomberos y equipos de atención prehospitalaria, que lograron controlar las llamas antes de que se extendieran a otras casas del sector, caracterizado por su alta densidad habitacional.

Además de los menores, dos adultos resultaron lesionados. Una mujer fue dada de alta horas después del incidente, mientras que un hombre continúa bajo observación médica. Aunque se evitó una tragedia mayor, la vivienda afectada presenta daños estructurales significativos y las autoridades evalúan el riesgo de colapso parcial.

El subcomandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, Juan Guillermo Usma, indicó que la investigación permitió establecer con claridad que el incendio tuvo su origen en una instalación eléctrica temporal.

De acuerdo con el análisis técnico realizado en el lugar, una extensión utilizada para alimentar las luces navideñas presentó un sobrecalentamiento que desencadenó un cortocircuito, facilitando la rápida propagación de las llamas dentro de la vivienda.

La vivienda afectada por el incendio presentó daños estructurales de consideración, mientras las autoridades evaluaban el riesgo para casas vecinas - crédito red social X

Pese a que en este caso no hubo intervención directa de pirotecnia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aprovechó el hecho para reiterar el llamado a la prevención durante las festividades de fin de año. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario enfatizó la vulnerabilidad de la población infantil frente a este tipo de emergencias.

“El uso irresponsable de la pólvora no solo es una contravención, sino un riesgo latente que hoy tiene a tres niños luchando por sus vidas”, escribió el alcalde, al tiempo que recordó que, según los registros oficiales, este es el cuarto incendio ocurrido en diciembre en Medellín relacionado con el uso de pólvora o globos de mecha, aunque no todos los casos compartan la misma causa.

El caso ocurrido en Granizal se da en medio de un panorama nacional alarmante por el uso de pólvora durante las celebraciones de Nochebuena en Colombia.

De acuerdo con el balance preliminar del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte a la mañana del 25 de diciembre, en el país se han reportado 792 personas lesionadas por manipulación de artefactos pirotécnicos, una cifra que continúa en ascenso frente a años anteriores.

Tres menores permanecen en Unidad de Cuidados Intensivos, bajo pronóstico reservado, tras el incendio registrado en el barrio Granizal de Medellín - crédito Alcaldía de Bogotá

Del total de afectados, 260 son menores de edad, lo que vuelve a poner en evidencia la alta exposición de niños y adolescentes a prácticas de riesgo durante las festividades, muchas veces bajo la supervisión de adultos.

El INS alertó además que, solo en la última jornada evaluada, al menos 30 menores resultaron lesionados mientras se encontraban al cuidado de personas en estado de embriaguez.

Las quemaduras concentran el mayor número de lesiones, presentes en el 88,8 % de los casos, seguidas por laceraciones (55,2 %), con una alta incidencia asociada al uso de artefactos como totes, voladores y otros dispositivos pirotécnicos de alto impacto.