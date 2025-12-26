Colombia

El Ejército Nacional presentó el balance de 2025: la mayor incautación de armamento en la última década entre los resultados

Las acciones ejecutadas incluyeron incautaciones de estupefacientes, liberación de personas secuestradas, jornadas humanitarias, obras de infraestructura y combate a organizaciones armadas ilegales

El comandante del Ejército Nacional presentó un detallado balance de las operaciones y logros alcanzados durante el año - crédito Ejército Nacional

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, presentó el Balance Operacional 2025, destacando resultados concretos en defensa de la vida, fortalecimiento del control territorial y debilitamiento de estructuras criminales en el país.

Estas acciones se desarrollaron a través del Plan de Campaña Ayacucho Plus, que orientó cada operación y despliegue, con el propósito de proteger a los colombianos en todo el territorio nacional.

El Plan de Campaña Ayacucho
El Plan de Campaña Ayacucho Plus guió seis operaciones principales en regiones como Catatumbo, Cauca, Nariño, Bogotá y Bolívar para recuperar el control y proteger a la población civil - crédito @EjércitoCol/X

Durante el año, se realizaron seis operaciones principales en diferentes regiones: Catatumbo; Perseo, en El Plateado al sur del Cauca; Escudo del Norte, en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca; Cordillera, en Nariño; y Coraza en Bogotá, Cundinamarca, Huila y Tolima; y Sur de Bolívar. Estas acciones permitieron recuperar control territorial y proteger a la población civil.

El comandante detalló que la estructura operativa se fortaleció mediante la activación de 12 Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra), el inicio de operaciones del Batallón de Aeronaves no Tripuladas y del Batallón de Ingenieros de Ferrocarrileros, así como el fortalecimiento de los Gaula militares.

Lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal

En la lucha contra economías ilícitas, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal, las tropas incautaron más de 111.000 toneladas de cocaína, más de 107.000 toneladas de marihuana y más de 14.000 toneladas de pasta base de coca. Además, se destruyeron 182 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 2.323 laboratorios de pasta base.

En 2025 se fortaleció la
En 2025 se fortaleció la estructura militar con 12 Fuerzas de Despliegue Rápido, un Batallón de Aeronaves no Tripuladas y un Batallón de Ingenieros de Ferrocarrileros - crédito EjércitoCol/X

En acciones contra la minería ilegal, se reportaron 889 capturas, 1.068 equipos de maquinaria amarilla incautados, 294 unidades de explotación ilícita de yacimientos mineros y 504 dragas destruidas.

Entre los resultados se registró la mayor incautación de armamento de la última década, con 2.320 armas de corto alcance, 916 armas de largo alcance, 63 armas de acompañamiento y 738.282 municiones de distintos calibres.

Se neutralizaron 4.747 artefactos explosivos improvisados (AEI), 5.972 minas antipersonales y 22.192 toneladas de explosivos.

Operaciones militares rescataron a 402
Operaciones militares rescataron a 402 menores del reclutamiento forzado y capturaron a más de 3.000 integrantes de grupos armados ilegales - crédito @EjércitoCol/X

Resultados contra estructuras de grupos armados ilegales

En operaciones contra grupos armados organizados, 402 menores fueron rescatados del reclutamiento forzado, más de 3.000 integrantes de estos grupos (ELN, Clan del Golfo, delincuencia organizada) fueron capturados y puestos a disposición de la justicia, 60 personas se presentaron voluntariamente y 682 más se sometieron a la justicia. Además, 261 integrantes murieron en operaciones militares.

La acción integral incluyó 563 tareas para la población civil en el año: entrega de 565 toneladas de ayuda humanitaria, la ejecución de 52 proyectos de infraestructura y 21 proyectos productivos; 38 jornadas de apoyo al desarrollo, 117 jornadas ambientales, la consolidación de EcoKids Radio y la entrega de 1.550 computadores.

En infraestructura y movilidad, los ingenieros militares instalaron cuatro puentes militares: en San Luis (Tolima); El Plateado (Cauca); y dos en Tierralta (Córdoba).

Este fue el resultado operacional
Este fue el resultado operacional en extorsión y secuestro - crédito @EjércitoCol/X

Finalizaron labores de desminado humanitario en cuatro municipios: Villanueva y Jagua del Pilar (La Guajira); Agustín Codazzi (Cesar), y San Juan de Arama (Meta), y dos más en proceso de entrega en Barrancominas (Guainía) y Zona dos de San Juan de Arama (Meta).

Se intervinieron 284.994 metros cuadrados libres de minas, se construyeron más de 800 metros de pavimento en la vía Tibú–La Gabarra y se realizó el mantenimiento de 4,36 kilómetros de vías terciarias.

En Plan Guajira, se suministraron más de 14 millones de litros de agua potable, se construyeron 11 jagüeyes, se mantuvieron 9 pozos, se adecuaron 12,2 kilómetros de vías y se entregaron 70,8 toneladas de ayuda humanitaria.

La labor humanitaria del Ejército
La labor humanitaria del Ejército incluyó la entrega de más de 5 millones de ayudas, proyectos de infraestructura, jornadas ambientales y donación de 1.550 computadores a comunidades vulnerables - crédito @EjércitoCol/X

En lo corrido del año se logró la liberación de 105 personas secuestradas, el rescate de 175 personas en diferentes regiones y la captura de 1.020 personas por delitos de secuestro y extorsión. Se activaron dos nuevos Gaula militares (en Magdalena Medio y Oriente colombiano), alcanzando un total de 28 Gaula militares en el país.

La acción integral se reflejó en 9.737 actividades desarrolladas a nivel nacional, beneficiando a más de 9.000.000 de personas. Se realizaron más de 5.000.000 de entregas de apoyo humanitario, 170 proyectos productivos y de infraestructura, 164 jornadas de apoyo al desarrollo y 943 jornadas ambientales.

Finalmente, desafortunadamente el año fue marcado por el sacrificio de 96 militares asesinados en cumplimiento del deber y el compromiso de más de 180.000 hombres y mujeres que integran el Ejército Nacional.

