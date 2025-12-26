Colombia

Accidentes de buses en Antioquia dejan al menos 17 muertos y más de 40 heridos en dos semanas

El siniestro más reciente en la vía entre Medellín y Urabá involucró a un bus de la empresa Cootransuroccidente que perdió el control y salió de la calzada cerca del municipio de Chigorodó

El bus que transportaba a
El bus que transportaba a estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello cayó a un abismo en la vía entre Remedios y Zaragoza, dejando 17 víctimas mortales y cerca de 20 heridos. - crédito Manuel Saldarriaga Quintero

Una serie de accidentes de buses ocurridos en diferentes rutas departamentales de Antioquia ha dejado, en menos de dos semanas, al menos 17 personas muertas y más de 40 heridos.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la última emergencia se registró en la carretera que conecta Medellín con la subregión de Urabá, donde un bus de la empresa Cootransuroccidente perdió el control y salió de la vía al acercarse al municipio de Chigorodó.

Si bien el incidente provocó pánico entre los pasajeros, las autoridades confirmaron que no hubo heridos de gravedad. Un viajero relató, según el medio, que “fue un milagro que el bus no volcara o cayera a un costado más profundo”, mientras la compañía organizó el traslado de los usuarios para que continuaran su trayecto, en pleno periodo navideño.

Este caso se suma a una serie de emergencias que han afectado la movilidad y la seguridad de los viajeros en el departamento.

El bus descendía desde Rionegro cuando perdió el control tras el choque con un furgón, según imágenes de cámaras de seguridad - crédito Redes sociales

Dos accidentes graves en menos de 24 horas

Entre el 22 y el 23 de diciembre, dos accidentes en rutas de montaña pusieron en evidencia las dificultades que enfrentan los buses intermunicipales en Antioquia, el primero de ellos fue en la vía Santa Elena, un bus que cubría la ruta Rionegro-Medellín cayó a un abismo de 50 metros tras colisionar con un furgón. El vehículo transportaba a 25 personas, de las cuales 12 resultaron heridas. El rescate de algunos ocupantes requirió labores complejas a cargo del cuerpo de bomberos.

El segundo fue en la carretera hacia Ituango, un bus de la empresa Servinci, con trabajadores vinculados a obras de Hidroituango, perdió el control en una curva, impactó una vivienda y terminó en un barranco. El saldo fue de 12 lesionados, tres de ellos en estado crítico.

Estos dos percances han subrayado la vulnerabilidad de las rutas de montaña y la necesidad de controles más estrictos, tanto en el estado mecánico de los vehículos como en la capacitación de los conductores.

Un vehículo que trasladaba contratistas
Un vehículo que trasladaba contratistas vinculados a obras de Hidroituango perdió el control en una curva y terminó en un barranco en la carretera hacia Ituango, con un saldo de 12 lesionados. - crédito Redes sociales/X

Tragedia en Remedios, el hecho más grave del mes

El accidente más fatal se produjo el 14 de diciembre en el sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Un bus que transportaba a una excursión de estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello se precipitó al vacío cuando regresaba de Tolú y Coveñas. El saldo fue de 17 víctimas fatales, entre ellas 16 estudiantes y el conductor, además de cerca de 20 heridos.

Las investigaciones de la Superintendencia de Transporte revelaron que el vehículo involucrado presentaba fallas mecánicas previas, carecía de cinturones de seguridad funcionales y su revisión técnico-mecánica habría sido alterada. Como consecuencia, el Gobierno Nacional ordenó la suspensión por seis meses de la empresa Precoltur y del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) que intervino en la revisión del vehículo.

Reacciones y medidas adoptadas

Las autoridades adoptaron como respuesta la suspensión temporal de las operaciones de la empresa involucrada en la tragedia de Remedios y del CDA correspondiente. Además, se han reiterado las recomendaciones a los viajeros para que verifiquen el estado de los vehículos antes de iniciar sus desplazamientos y reporten cualquier irregularidad detectada.

El balance de diciembre refleja según diversos medios, una situación crítica para el transporte intermunicipal en Antioquia, con un impacto directo en la movilidad de miles de personas. La reiteración de accidentes en un corto periodo ha puesto en evidencia la necesidad de revisar los protocolos de seguridad y los controles técnicos de los buses de pasajeros.

Las labores de rescate tras
Las labores de rescate tras el accidente del bus con estudiantes exigieron la intervención de los organismos de socorro ante la magnitud de la emergencia. - crédito Captura de Video redes sociales/Ministerio de Transporte

Llamado de atención sobre la seguridad vial

Diferentes sectores han solicitado que se refuercen los controles técnicos y se revisen los sistemas de revisión mecánica, tras las irregularidades detectadas en el accidente más grave del mes. Los usuarios del transporte han pedido garantías para evitar nuevos siniestros y que las empresas asuman su responsabilidad en el cumplimiento de las normativas vigentes.

